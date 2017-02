Rákra utaló tünetek, amiket a nők gyakran figyelmen kívül hagynak

Ismerem a testem, és észre fogom venni, ha valami bajom van – gondolja sok nő, és ez a legtöbb esetben így is van. Ennek ellenére vannak olyan látszólag ártalmatlan tünetek, melyek kezdődő rákos megbetegedést jelezhetnek. Cikkünkben azokat a legfontosabb, korai figyelmeztető jeleket szedtük össze, melyek okát nőként részletesebben ki kéne vizsgáltatnia.

Az emlő elváltozásai

A rendszeres emlő önvizsgálat elvégzése természetes kéne, hogy legyen minden nő számára, ám ez önmagában még nem elég. Nem minden mellrák tapintható ugyanis csomóként! Figyelje meg a melleit úgy, hogy magasba emeli a karjait: szimmetrikusak a mellei? Figyelnie kell a nem múló bőrpírra és egyéb bőrelváltozásokra (pl. pikkelyszerű képződmények, sebek, apró fekélyek), van-e szivárgás a mellbimbóból, illetve arra, hogy érintésre változik-e a melle érzékenysége, vagy más lett-e a mellbimbó színe.

Duzzadt nyirokcsomók

A nyirokcsomók az immunrendszer minden fontos folyamatának szűrőrendszereként működnek. Ha a szervezet valamilyen fertőzéssel küzd, a helyi nyirokcsomók megduzzadnak és fájhatnak is. Rövid távú reakció esetén általában nincs ok az aggodalomra, azonban ha egy nyirokcsomó látszólag nyilvánvaló ok nélkül tartósan duzzadt marad, fájdalmatlan, azzal orvoshoz kell fordulni. A nyirokcsomó duzzanat a vérképző vagy immunrendszer daganatainak tünete, esetleg távoli áttét jele lehet.

Köztes vérzés

Sok nő számára a köztes vérzés nem szokatlan. Azoknak azonban, akik menstruációja mindig pontosan jelentkezik, és a köztes vérzés szokatlan jelenség, ilyenkor különösen oda kell figyelniük! Tényleg hüvelyi vérzésről van szó, vagy a vér a végbélnyílásból jön? Az előbbi gyakran korai tünete a méhráknak, míg az utóbbi bélrákra utalhat. Vérzés mellett minden sötét barnás váladékozás kivizsgálást igényel!

Véres széklet és vizelet A véres széklet (hematochezia) akkor fordul elő, ha a tápcsatornából vér szivárog a belekbe. Gyakran valamiféle sérülés, aranyér vagy az emésztőrendszer súlyos betegsége okozza.



A véres vizelet (hematuria) nem ritka jelenség, bár sokszor szabad szemmel nem láthatóak a vörösvértestek. A banális, kezelést nem igénylő okoktól a súlyos daganatos vagy gyulladásos kórképekig számos ok állhat a véres vizelet panasza mögött.



A véres székletet sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Bár az aranyér is okozhat vérzést, a véres széklet a vastagbélrák jele is lehet! Ugyanígy a vizeletben sem szabad vérnek lennie! Bár a menstruáló nők alkalmanként összetéveszthetik a véres vizeletet a menstruációval, és az urogenitális traktus gyulladása is járhat együtt enyhe vérveszteséggel, a tünet a húgyhólyag vagy a vese rákos megbetegedésére utal.

Elváltozások a szájüregben

Ebben az esetben különösen a dohányosoknak kell résen lenniük. A fehér foltok – melyeket nem lehet letörölni – a nyelven vagy a száj nyálkahártyáján, leukoplakiát jelezhetnek. Különösen veszélyesek a nyelv és az arcfél belsejének elváltozásai. Így a megvastagodott bőrt, mint rákmegelőző állapotot lehet értelmezni.

Megmagyarázhatatlan fogyás

A legtöbb nő örül annak, ha a mérleg a szokásosnál kevesebbet mutat, különösen akkor, ha ehhez nem társul életmód változtatás. Azonban vigyázzon: ha egy hónap alatt látszólag minden ok nélkül több mint 5 kg-ot fogy, vagy rövid idő alatt testsúlyának 10%-át elveszti diéta nélkül, ajánlatos orvoshoz fordulnia, a háttérben meghúzódó ok kivizsgálására. Noha a háttérben akár pajzsmirigy-túlműködés is állhat, egyes esetekben a megmagyarázhatatlan fogyás tüdőrák, emésztőrendszeri rák, emlőrák vagy petefészekrák tünete lehet.

Folytonos fáradtság

Mindenkinek vannak rossz napjai, azonban ha a fáradtság hosszabb ideig fennáll, orvoshoz kell fordulni! A kiváltó ok nem feltétlenül rák, jelezhet vashiányt vagy pszichés problémát is. Azonban egyes ráktípusoknál, mint a leukémia-, vastagbél- vagy gyomorrák, a korai szakaszban ez lehet a vérszegénység tünete.

Tartós hőemelkedés

Abban az esetben, ha heteken, hónapokon át – főleg az esti órákban – hőemelkedés jelentkezik, érdemes kivizsgálást indítani háziorvosánál!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; netdoktor.de

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus