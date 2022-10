Robotasszisztált műtétek Debrecenben

Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Urológiai Klinikán végeztek robotasszisztált vesekő-eltávolítást. Az egyetem szakemberei a napokban hat sikeres operációt hajtottak végre a francia fejlesztésű ILY robot vezérelt ureterorenoszkópiával. A robotasszisztált technikával a műtét a nehezebb, bonyolultabb eseteknél is precízen és biztonságosan elvégezhető.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Urológiai Klinikán az utóbbi években nagy számban végeztek flexibilis ureterorenoszkópiát, amikor a húgycsövön és a hólyagon keresztül egy speciális, vékony endoszkópot vezetnek be, így megközelítve a vesemedencében és a vesekelyhekben található köveket. A műtét során a kisebb köveket eltávolítják, a nagyobbakat pedig lézerrel porítják, így azok a vizelettel kiürülnek a beteg szervezetéből.

A sokéves gyakorlat tette lehetővé, hogy a robotasszisztált technikával is precízen tudtak dolgozni az Urológiai Klinika szakemberei. Magyarországon először a klinikán végeztek bemutatóműtéteket a francia fejlesztésű ILY robottal. Október első napjaiban hat robotasszisztált flexibilis ureterorenoszkópos vesekő-eltávolítást hajtottak végre.

Hirdetés

A műtétek sikeresek voltak

A nem robotasszisztált műtéteknél az operatőr tartja és irányítja a berendezést, a robot ezt a feladatot teljesen kiváltja. Az operációt végző orvosnak nem kell fognia az endoszkópos eszközt, csak a robot mozgását vezérelni, így a szakember a hosszabb műtéteknél nem fárad el, jobban tud koncentrálni. A francia cég által rendelkezésünkre bocsátott készülék, amely a jelenleg alkalmazott flexibilis ureterorenoscopok mindegyikével kompatibilis, precíz és biztonságos beavatkozást tesz lehetővé, a műtét a bonyolultabb eseteknél is biztonságosan végrehajtható – ismertette az operációkat végző Drabik Gyula.



A DE Klinikai Központ Urológiai Klinika szakorvosa hozzátette: a napokban elvégzett hat műtét között is volt bonyolultabb eset, amikor nehezen elérhető helyen, a patkóvesében lévő követ kellett eltávolítani. A robottal azonban a kő elérése és a stabil kőtörés is pontosan kivitelezhető volt. A beavatkozásokhoz nagyfrekvenciás lézerberendezést is kaptak az Olympos cégtől, amivel rendkívül gyorsan elvégezhető a kövek törése.

Az utóbbi évtized technikai és technológiai fejlődése korábban elképzelhetetlen lehetőségeket biztosít az operatőr számára. Jelen esetben is természetes testnyíláson keresztül vezettünk fel egy 3 mm vastag eszközt a húgycsőnyílástól a vesemedencéig, amivel vesekőzúzást végeztünk. Ennek a finomszerkezetű műszernek a precíz mozgását tette lehetővé az általunk használt robot, amit az orvos irányított – emelte ki Flaskó Tibor, a DE Klinikai Központ Urológiai Klinika igazgatója.

Az Urológiai Klinikán elvégzett, Magyarországon egyedülálló műtétek sikeresek voltak. A betegeknél nem alakult ki szövődmény, és a beavatkozás másnapján haza is mehettek. A szakemberek hangsúlyozták: az eredményes munka az operációkat végző felkészült és összeszokott csapatnak, az operatőrön kívül a műtős szakasszisztenseknek, a műtőssegédnek, az altatóorvosnak és az aneszteziológiai szakasszisztenseknek köszönhető.

Tovább A vesekövesség tünetei és típusai

(Debreceni Egyetem)