Robotsebészet hazánkban - most epeműtét, később onkológia

Jól van az a 68 éves nőbeteg, akin az országban először végeztek Da Vinci robotsebészeti eszköz segítségével epehólyag eltávolítást. A Semmelweis Egyetemen zajló műtétet a társadalombiztosítás finanszírozta.

A robotasszisztált sebészeti rendszerek előnye, hogy a beavatkozások biztonságosabban, precízebben hajthatók végre, a betegek gyorsabban felépülnek, így rövidebb időt kell a klinikán tölteniük. Magyarországon elsőként a Semmelweis Egyetemen indulhatott el a komplex robotsebészeti program kiterjesztve az oktatásra, kutatásra és a gyógyításra is.

Még egy év sem telt el azóta, hogy 2021 augusztusában a Semmelweis Egyetemre érkezett két napos bemutatkozásra a Da Vinci Xi robotsebészeti műszer, amelyet akkor még I. Sz. Sebészeti (mai nevén: Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai) Klinikán próbálhattak ki az egyetemi munkatársai és hallgatói. Kilenc hónappal később pedig munkába állt a klinikán az egyetem immár saját műszere, amellyel május 24-én hajtották végre az első műtétet, melyet másnap további két robotvezérelt operáció követett. Az első beteg a beavatkozást követő második napon már el is hagyhatta a klinikát, jól van.

„Amíg az emberi csukló mozgásterjedelme korlátozott, addig a Da Vinci rendszer képes akár 520 fokban is mozgatni a robotkarjait, ezáltal olyan helyre is eljut, és olyan apró mozdulatokra is képes, amelyet sem egy nyitott műtét során szabad kézzel, sem laparoszkóppal a sebész nem tudna precízen kivitelezni” – magyarázza az első operációkat végző professzor, dr. Szijártó Attila.

A Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója ismerteti, a rendszer három fő részből áll: magával a beteggel a négy karral rendelkező robotkar érintkezik, az orvos pedig nem a beteg mellett áll, hanem a sebészi konzolnál ülve tart kapcsolatot a robottal, melyet pedálokkal és joystick-hez hasonló karokkal irányít. A technológia segítségével a sebész három dimenzióban és minimum tízszeres nagyításban látja a műtéti területet. A Da Vinci rendszer harmadik pillére az úgynevezett torony, melynek segítségével az orvostanhallgatók, vagy azok a kollégák is megtekinthetik a robotkarok mozgását, akik szeretnék elsajátítani az új eljárást, továbbá a torony tartalmazza azokat a fontos műszereket is, amelyek a műtét biztonságáért felelnek és például a vérzést csillapítják.

A jövőben komplex onkológai megbetegedéseket tudunk majd sebészileg gyógyítani ezzel a készülékkel. A robotvezérelt technológiát ahhoz tudnám hasonlítani, amikor valaki már tud autót vezetni, aztán megtanul repülőt is irányítani, és ezzel új dimenziók nyílnak meg előtte 3D-ben – szemlélteti a professzor.

Ugyan Magyarországon már két intézményben is rendelkezésre áll egy-egy korábbi generációs technológia (DaVinci X), de hasi sebészet téren és az oktatásra, kutatásra, illetve gyógyításra is kiterjedő összetett robotsebészeti program elindításában a Semmelweis Egyetem úttörő.

A fővárosi klinikán található negyedik generációs robot (DaVinci Xi) a ma ismert legfejlettebb technológiai háttérrel – az oktatásra, képzésre is lehetőséget teremtő két sebészeti konzolos megoldással – képes biztosítani egyszerre a betegek gyógyítását, az orvostanhallgatók és a fiatal szakorvosok képzését Közép-Kelet Európa legjobb egyetemén, miközben segíti a klinikai kutatások eredményességét is – tette hozzá dr. Merkely Béla.

A Semmelweis Egyetem rektora szerint ez az új technológia teljesen új horizontokat nyit meg nemcsak a sebész kollégák számára, hanem jövő doktorai számára is, hiszen elkerülhetetlen, hogy a robottechnológia bekerüljön a következő 30-40 év orvosainak graduális és posztgraduális képzésébe. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy mindenki robottal operál majd, de ez nagy lehetőség a sebészetben és más egyéb diszciplínákban egyaránt.

A program részeként egyelőre tíz sebész szerez jártasságot a robotsebészeti műtétek elvégzésére

A jelenleg rendelkezésre álló legmodernebb technológia révén a sebészek precízebben, pontosabban tudják kivitelezni a műtéteket, a betegek kisebb műtéti terheléssel, rövidebb kórházi tartózkodással és gyorsabb gyógyulással számolhatnak, összességében tehát többet tudunk tenni a betegekért és a tudományos szempontból is eredményesek lehetünk. Ami az előttünk álló időszakban következik, hogy a robotsebészetben jártas bővebb szakmai stábot építsünk, illetve a Semmelweis Egyetemen a robotsebészet teljes spektrumát gyakorolni, kutatni és oktatni tudjuk. Várhatóan már a nyáron mintegy ötven új robotsebészeti műtétet el tudunk majd végezni – fűzte hozzá a rektor.

A klinikán az új rendszert évente mintegy négyszáz alkalommal használják majd a jövőben az általános sebészeti műtétek mellett, nőgyógyászati-, urológiai, fül-orr-gégészeti beavatkozásokban is NEAK finanszírozott formában. A program részeként egyelőre tíz sebész szerez jártasságot a robotsebészeti műtétek elvégzésére, ám mivel az oktatában is jelentős szerepet kap a Da Vinci, a jövő sebészeti már ezen sajátíthatják majd el az új technológiát.

(Semmelweis Egyetem)