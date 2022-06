Megjelent az eddigi leginformatívabb magyar kismama applikáció – ikreseknek is

Már letölthető az eddigi leghitelesebb, legszerteágazóbb információkat tartalmazó magyar kismama applikáció, az Anyafalva.

Talán elmondhatjuk, hogy a történelem során a mostani kor embere az, aki a legtudatosabban készül életének legnagyobb eseményeire. Ezek közül az egyik legfontosabb a családalapítás. Mi, nők, már a baba tervezésekor megfelelő vitaminokat szedünk, tornával készítjük fel magunkat a 9 hónap fizikai igénybevételére és a szülésre, illetve igyekszünk minél több információt összeszedni, hogy mire a kezünkben tartjuk a legdrágább kincsünket, ne érezzük teljesen elveszve magunkat.

Persze a ránk ömlő információtengerből nem egyszerű kimazsolázni azt, amelyik valóban hasznos és hiteles is. A piacon rengeteg kismama-applikációval találkozhatunk, magyarral már alig. A legtöbbet letöltve azzal szembesülhetünk, hogy egyik-másik leghasznosabbnak beállított funkciója, hogy megmondja, az adott héten éppen fánk vagy kiskutya méretű a baba a mama hasában. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb külföldi ajánlásokkal dolgozik, a magyar nőknek viszont hazai protokollok és hazai ajánlások segítenek.

Az app megalkotója számára nagyon fontos volt, hogy ne pusztán felületesen érintsék az adott témákat, hanem részletesen körbejárva, anyabarát módon közelítsék meg azokat, mindeközben pedig a lehető legtöbb új információt nyújtsák a felhasználóknak. Ez persze nem száraz, tankönyvi szövegeket jelent, hiszen a boldog babaváráshoz a játékosság is éppúgy hozzátartozik: ebből is megtudhatjuk, hogy a várandósság adott hetében épp melyik gyümölcs méreteihez hasonló méretű a kisbabánk, illetve hogy milyen fontos fejlődési mérföldköveken megy keresztül . Ahhoz pedig, hogy az Anyafalva applikáció a kismamák egyik kedvence legyen hozzájárul a dekoratív, egyedi dizájn is.

A Hiteles Egészség-kommunikációért Egyesület által létrehozott objektív szempontrendszer alapján, átvilágította a felületet, melynek eredményeképpen 2022-ben Hiteles Egészségügyi Weboldalnak/ Applikációnak minősítették az Anyafalva Alkalmazást és tartalmait, ezzel az egyetlen hitelesített kismama applikáció az országban.

Az ikres édesanyákra, az otthonszülést választókra és a cukorbetegekre is gondoltak

A kismamák körében az Anyafalva alkalmazás sok remek funkciója bizonyított már, amelyek most még tovább bővültek a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében. Magyarországon - és világviszonylatban is - az élen járva, a piacon elsőként kidolgozták az app ikres verzióját, amely többes terhesség esetén segíti a várandósokat.

Ám a fejlesztés során nem ők az egyetlen “különleges” csoport, akikre gondoltak. Hazánkban is egyre többen választják az otthonszülés lehetőségét, számukra pedig az eddig a piacon található applikációk viszonylag kevés információt adtak. Az Anyafalva alkalmazásban immár egy átfogó bábai cikk és egy kifejezetten otthonszüléshez készült, pipálható kelengyelista segíti a felkészülést az intézményen kívüli szüléshez.

Az ötletgazda, – akit a saját várandósága ihletett - Jansik Aisha fő célja, hogy az alkalmazás széleskörű használatával minél kevesebbszer hangzzon el, hogy „ Bárcsak a szülés előtt tudtam volna!”

Éppen ezért a hazai fejlesztésű Anyafalva applikáció küldetése, hogy a várandósok minden hasznos és fontos információt egy helyen kaphassanak meg.

Az alkalmazás Kisokosában található tartalmakat nem pusztán lektorálta például egy védőnő vagy nőgyógyász, hanem közel 40 szakember maga dolgozta kis a szakcikkeket. Több szülésznő, védnő és az adott szakanyaghoz szükséges dietetikus, pénzügyi szakértő vagy éppen gyógytornászon át a pszichológusig segítette a lehető leghitelesebb és legnaprakészebb ajánlásokat, támogatásokat nyújtani. A kisokos minden témát körbe jár, ami a várandóság alatt felmerülhet, még a legtöbb hazai kórház tájékoztató és beleegyező nyilatkozata is letölthető belőle, valamint egy terebélyes jogi résszel is rendelkezik.

A Leletértelmező és - tároló mellett az applikáció egyik legnépszerűbb része, a Kisokos - mely éppúgy fókuszál a várandósság idejére, mint az utána következő érzékeny időszakra - is tovább bővült. Kiemelten foglalkoznak a cukorbeteg kismamáknak szóló tudnivalókkal, ezen kívül új funkcióként egy külön a számukra kifejlesztett vérnyomás- és vércukornapló is bekerült az appba.

Miben segít még a várandósoknak az Anyafalva applikáció? Sokan a baba születése után döbbennek rá, hogy bizonyos babaápolási dolgokkal is milyen jó lett volna már korábban tisztában lenni; például sokkal könnyebben ment volna a szoptatás, nyugodtabbak lettek volna a kórházban töltött napok vagy az a bizonyos negyedik trimeszter. Ennek érdekében az app “Kisokosában” rengeteg olyan témát dolgoznak fel, amelyek már a baba megszületése utáni időszakra fókuszálnak.

Mindezek mellett külön érdemes megemlíteni az app másik erős elemét, például a “Leletértelmezőt”. Ez nemcsak abban segít, hogy - amíg a megfelelő szakemberhez eljutunk - megérthessük, amit egy-egy kivizsgálás után a papíron látunk, hanem lelettárolóként is funkcionál: feltölthetjük a várandósság során kapott vizsgálati eredményeket, így biztosan mindig kéznél lesznek, ha szükségünk volna rájuk. A “Naptárban” pedig nem csupán a következő vizsgálatok időpontját rögzíthetjük, hanem arra is van lehetőség, hogy feljegyezzük, miket szeretnénk majd kérdezni az adott orvostól vagy tanácsadótól.

A széleskörű szakmai segítségen túl a kismamák különböző kedvezményes kuponokat is találnak az appban, hogy a babavárás borsos anyagi terhei is kicsit könnyebbé váljanak.

Ahogy az a fentiekből jól látszik, az alkalmazás abszolút komplex támogatást nyújt a várandósok számára a legszebb időszakban.

Legfőbb funkciók:

Fejlődéskövetés hétről hétre

Extra széleskörű várandós kisokos - szakértői írásokkal

Pipálható, egyénire szabható kelengyelista

Leletértelmező és lelettároló

Cukor- és vérnyomásnapló

Tények és tévhitek

Akciós kuponok

Egyedi naptár funkciók

Személyre szabott galéria

Az ingyenes applikáció letöltése a www.anyafalva.hu oldalról vagy a https://link-to.app/anyafalva linken keresztül az Áruházakból.