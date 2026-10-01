Mikor veszélyes a szapora pulzus? – A tachycardia következményei és kezelése

A tachycardia önmagában nem feltétlenül veszélyes: sportoláskor, fizikai terhelés vagy izgalom hatására a szívfrekvencia emelkedése természetes reakció. Más a helyzet, ha a szív nyugalomban, tartósan vagy ritmuszavar következtében ver túl gyorsan.

Azt, hogy egy adott pulzusszám mennyire veszélyes, nem lehet egyetlen számmal meghatározni. A kockázat függ a szívritmus típusától, a tachycardia időtartamától, az életkortól, a társbetegségektől és a kísérő tünetektől.

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Mi történik, ha túl gyorsan ver a szív?

A szív minden összehúzódás után elernyed, ekkor telődnek vérrel a szívüregek, és a szívizom saját vérellátásának jelentős része is ebben az időszakban történik. Nagyon gyors szívverés esetén ez az idő lerövidül. Csökkenhet az egy összehúzódással továbbított vér mennyisége, miközben a szívizom oxigénigénye növekszik. Egy egészséges szív a rövid ideig fennálló tachycardiát általában jól tolerálja. Idősebb korban, koszorúér-betegségben, szívelégtelenségben vagy jelentős billentyűbetegségben azonban ugyanaz a pulzusszám komolyabb keringési következményekkel járhat.

Milyen tüneteket okozhat a tachycardia?

A szapora szívverést egyesek alig érzik, mások már mérsékelt pulzusemelkedés mellett is kifejezett szívdobogásérzésről számolnak be. Jelentkezhet légszomj, gyengeség, fáradékonyság, szédülés, verejtékezés vagy mellkasi kellemetlenség. Nagyon gyors ritmus esetén csökkenhet a vérnyomás, ájulásközeli állapot vagy eszméletvesztés is kialakulhat. A tünetek súlyossága nem mindig arányos a pulzusszámmal: mérsékelten emelkedett érték mögött is állhat komoly alapbetegség.

Károsíthatja-e a szívet a tartósan magas pulzus?

Ha a szív hosszabb időn keresztül túl gyorsan működik, bizonyos esetekben tachycardia indukálta cardiomyopathia alakulhat ki. A tartósan magas szívfrekvencia következtében romolhat a szívizom működése, csökkenhet a szív pumpafunkciója, és szívelégtelenség jelentkezhet. Ha a szívizom működészavarát valóban a tartós tachycardia okozza, a megfelelő ritmus- vagy frekvenciakontroll után a szívműködés sok esetben jelentősen javulhat.

A szapora és szabálytalan pulzus egyik gyakori oka a pitvarfibrilláció. Jelentőségét nemcsak a magas szívfrekvencia adja. Pitvarfibrillációban a pitvarok szabályos összehúzódása megszűnik, és bizonyos betegeknél fokozódik a szívben kialakuló vérrög, ezáltal a stroke kockázata. A stroke veszélyét nem a pulzusszám alapján ítéljük meg. Az életkor és a társbetegségek figyelembevételével határozható meg, szükség van-e tartós véralvadásgátló kezelésre. Ez is mutatja, miért nem elegendő egyszerűen „levinni a pulzust”: először azt kell meghatározni, milyen szívritmus áll a tachycardia hátterében.

Mikor kell azonnal segítséget kérni?

Sürgős orvosi ellátás szükséges, ha a szapora pulzus mellkasi fájdalommal vagy nyomással, jelentős nehézlégzéssel, ájulással vagy ájulásközeli állapottal, zavartsággal, alacsony vérnyomással vagy hirtelen kialakuló súlyos rosszulléttel társul.

Ismert szívbetegség esetén az újonnan kialakuló, tartós tachycardia szintén mielőbbi orvosi vizsgálatot indokolhat.

Az okosórák hasznos információt adhatnak, de nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot és az EKG-t.

Mit tegyünk, ha otthon magas pulzust mérünk?

Érdemes néhány percet nyugalomban tölteni, majd ismét megmérni a pulzust. Figyeljük meg, hogy a szívverés szabályosnak vagy szabálytalannak tűnik-e, és lehetőség szerint mérjük meg a vérnyomást is.

Ha a pulzus pihenés után normalizálódik, és egyértelmű kiváltó oka volt, ez önmagában általában nem jelent betegséget.

Ha azonban nyugalomban ismételten 100/perc feletti értékeket mérünk, különösen panaszok mellett, érdemes orvosi kivizsgálást kérni.

Visszatérő panaszoknál érdemes feljegyezni a rosszullét időpontját, időtartamát és a pulzust; az okosórával rögzített EKG is hasznos lehet.

Tovább A szívritmuszavar diagnózisa

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus