Szívbetegségek: 60 perc életet menthet

Hazánkban a szív- és érrendszeri betegségek okozzák az elhalálozások több, mint felét. A statisztikai mutatók különösen elszomorítóak annak tudatában, hogy a szív- és érrendszeri betegségek esetében megelőzéssel, vagy időben történő beavatkozással teljes gyógyulás érhető el.

Napjaink nagy részét rohanásban töltjük, s az egész napos stresszt csak kevesen vezetjük le esténként mozgással. Zsírban, cukorban és sóban gazdag ételeket fogyasztunk, s a lakosság közel 30 százaléka dohányzik.

A felsoroltak mindegyike, a fokozott stressz, a mozgásszegény életmód, egészségtelen táplálkozás, az elhízás és dohányzás- külön-külön is nagy mértékben hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megjelenéséhez - mondta el dr. Marton Anna, kardiológus.

Az életmódbeli tényezők mellett kiemelten fontos az öröklődés szerepe, azok esetében, akiknél megfigyelhető a szív-és érrendszeri betegségek családon belüli halmozódása, fokozott a betegség kialakulásának kockázata.

Ön is veszélyeztetett?

A szív-és érrendszeri betegségek a 50 év alatti személyek esetében, férfiak körében jelentkeznek gyakrabban, míg 50 éves kor táján, a menopauza időszakához kapcsolódó hormonális változások miatt a nők esetében is gyorsan nő a gyakoriságuk, így ettől az életkortól a kockázat a két nem tagjai között közel azonos.

A szívinfarktus és stroke kialakulását életkortól függetlenül is növeli minden olyan betegség, mely az erek állapotát károsítja. Ide tartozik a szintén népbetegségnek számító elhízás, magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint és a cukorbetegség is.

Vannak azonban bizonyos, ún. néma, de kockázattal járó szívbetegségek, melyek gyakran hosszú ideig nem okoznak panaszt, váratlanul jelentkezhetnek és sajnos gyakran végzetes következményekkel is járhatnak, mint a több, kiváló sportolónk életét is követelő hirtelen szívhalál is.

Intő jelek

A szív- és érrendszeri betegségeket egyéntől, súlyosságtól és jellegétől függően már korai stádiumban is jelezhetik bizonyos tünetek, így ha korábban nem is tettük, az alábbiak észlelésekor forduljunk mielőbb szakorvoshoz!

Mellkasi fájdalom (mely sokszor csupán rövid, enyhe kellemetlen érzésként jelentkezik a mellkasban)

Légszomj, fulladás vagy alig feltűnő nehézlégzés érzés

Szívdobogás érzés, nyugalmi állapotban is magas pulzusszám

Szokatlan gyengeség, kimerültség érzés, fáradékonyság

Szűrővizsgálat: 60 perc szívünk védelmében

A megelőzés legbiztosabb módja, ha nemcsak a fenti tünetek észlelésekor, de tünetmentes állapotban is, évente elvégeztetünk egy komplex kardiológiai szűrővizsgálatot. A szűrés az alábbi lépéseket foglalja magában, s mindössze 60 percet vesz igénybe:

1.) vérvétel (nemcsak szív-érrendszeri rizikófaktorokra, hanem minden szervrendszerre is kiterjedő általános vizsgálat)

2.) jelen panaszok és korábbi betegségek átfogó, nem csak kardiológiai jellegű átbeszélése (=anamnézis felvétel)

3.) teljeskörű fizikális vizsgálat (nem csak kardiológiai jellegű)

4.) nyugalmi EKG

5.) szívultrahang

6.) terheléses EKG

7.) leletek és a teendők összefoglalása, átbeszélése írásban és szóban,

8.) szükség esetén gyógyszerfelírás és/vagy nem gyógyszeres életmódkezelési program összeállítása.

A szűrések alkalmával már idejében felismerhetjük a már említett rizikófaktorokat vagy kezdődő szív- érrendszeri szövődményeiket, így a súlyosabb kórképek kialakulása megelőzhető. Az esetleges gyógyszeres terápia optimalizálása mellett személyre szabott tanácsokat kaphatunk étkezési szokásaink átalakításához, illetve az állapotunknak leginkább megfelelő mozgásformákra vonatkozóan.

A rendszeres szűrés és komplex életmódterápia eredményességét igazolja a skandináv országok példája is, ahol így az addig szintén vezető haláloknak számító szív-és érrendszeri betegségeket 20 év alatt sikerült jelentősen visszaszorítani és a születéskor várható élettartamot évtizedekkel megnövelni.

(Oxygen Medical - Dr. Marton Anna, kardiológus)