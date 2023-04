Aszexualitás - Ez is egy szexuális irányultság

Minden évben április 6-ára esik az aszexualitás nemzetközi napja, ennek apropójából az alábbi cikkben áttekintjük, hogy mi is az az aszexualitás pontosan, és mi jellemző az aszexuális irányultságú emberekre.

Mi az az aszexualitás?

Az aszexualitás egy szexuális irányultság, akárcsak például a homoszexualitás, a biszexualitás és a heteroszexualitás. Az aszexualitás továbbá spektrumként is felfogható: az aszexualitás egy olyan gyűjtőfogalom, amely az emberek szexuális vonzalmával és izgalmával kapcsolatos tapasztalatainak, valamint a kapcsolatok iránti vágyainak széles spektrumát tükrözi.

Bár az aszexualitás definíciói kissé eltérőek, de a kifejezés általában olyan személyre vonatkozik, aki semennyire vagy csak alig vágyik szexuális kapcsolatra másokkal.

Az aszexuális személyt tehát általában alig vagy egyáltalán nem érdekli a másokkal való szexuális kapcsolat. Mindazonáltal szexuális tevékenységet folytathatnak egyedül vagy partnerükkel is. Aszexuálisnak lenni nem ugyanaz, mint hirtelen elveszteni a szex iránti érdeklődést, vagy úgy dönteni, hogy nem szexelünk, miközben továbbra is érzünk szexuális vonzalmat.

Becslések szerint a lakosság 1%-a aszexuális, bár a szakértők úgy vélik, hogy ez a szám valójában magasabb is lehet.

Az aszexuális embereknek ugyanolyan érzelmi szükségleteik vannak, mint mindenki másnak. A legtöbben érzelmileg bensőséges kapcsolatokra vágynak, és ilyeneket alakítanak ki más emberekkel. Az aszexuális emberek vonzódhatnak azonos vagy más nemű személyekhez egyaránt. Lehetnek szerelmesek, megtapasztalhatják az izgalmi szint változását, lehet orgazmusuk, egyesek maszturbálnak is, miközben pl. nem érdekli őket a szex egy másik személlyel. Mások házasságot kötnek, és akár gyermeket is vállalnak.

Mi az, ami nem aszexualitás? Az aszexualitás nem: vallási okokból való absztinencia

a szexualitás elnyomása, szexuális averzió (idegenkedés) vagy szexuális diszfunkció

az intimitástól való félelem

a libidó elvesztése életkor, betegség vagy egyéb körülmények miatt

Az aszexualitás alá tartozó egyéb kifejezések a következők

Szürke-aszexuális/szürkeszexuális: ez olyan személyre vonatkozik, aki nagyon ritkán vagy csak meghatározott körülmények között tapasztalhat szexuális vonzalmat.

Demiszexuális: olyan személy, aki csak azután tapasztal szexuális vonzalmat, hogyha erős érzelmi köteléket alakít ki valakivel. (Nem összekeverendő azzal, ha valaki saját döntése alapján csak erős érzelmi kötelék kialakulása után létesít szexuális kapcsolatot, de szexuális vonzalmat már azelőtt is érez partnere iránt.)

Aromantikus: Az aromantikus egy romantikus irányultság, amely némileg különbözik a szexuális irányultságtól. Bár a kettő a legtöbb ember számára összefonódik, mégis némileg különböznek egymástól. Az aromantikus emberek alig vagy egyáltalán nem éreznek romantikus vonzalmat. Előnyben részesítik a szoros barátságokat, és más nem romantikus kapcsolatokat.

Hirdetés

Az aszexuális emberek soha nem szexelnek?

Nem feltétlenül – egy aszexuális személy dönthet úgy, hogy szexuális tevékenységet folytat, beleértve a más személyekkel folytatott szexuális aktust, vagy a maszturbációt is. Izgalmat és orgazmust is tapasztalhatnak. Egyes aszexuális emberek nem akarnak szexuális érintkezést folytatni, míg mások „szexsemlegesnek” érzik magukat. Más aszexuális emberek azért folytatnak szexuális érintkezést, hogy szorosabb érzelmi kapcsolatot szerezzenek.

Az aszexuális embereknek van romantikus kapcsolatuk?

Igen, sokak igénylik és megtapasztalhatják a szerelembe esést, és többen döntenek úgy, hogy megházasodnak, és gyereket vállalnak. Az aszexualitás nem jelenti azt, hogy egy személy ne vágyna érzelmileg intim vagy romantikus kapcsolatokra. Azok azonban, akik nem, azonosulhatnak például az „aromantikus” aszexuális jelzővel (valaki, aki nem tapasztal romantikus vonzalmat), a „szürkeromantikus” aszexuális (valaki, aki nagyon ritkán tapasztal romantikus vonzalmat) jelzővel is.

Mi a különbség az aszexualitás és a cölibátus között?

A cölibátus olyan személyre vonatkozik, aki önként úgy dönt, hogy nem vesz részt szexuális tevékenységben, annak ellenére, hogy szexuális vágyat igenis érezhet. Ők általában hosszabb időre, néha egész életükre elkötelezik magukat a cölibátus mellett. Szintén nem ugyanaz, mint az absztinencia, ami megint csak egy olyan választás, hogy az adott személy nem vesz részt szexuális tevékenységben, de általában korlátozottabb ideig, és hasonlóképpen ennek a döntésnek semmi köze a szexuális vágyhoz/vonzódáshoz.

Az aszexualitás tehát nem ugyanaz, mint a cölibátus vagy az absztinencia, mindkét utóbbi azt jelenti, hogy valaki szexuális vonzalmat tapasztal, de úgy dönt, hogy nem cselekszik ennek megfelelően.

Megfordítva, az aszexualitás nem választás, ugyanúgy, ahogy ez az egyéb szexuális irányultságokra is igaz.

Az aszexualitás ugyanaz vagy más, mint a libidó elvesztése?

Más. A libidó elvesztése számos egyéb ok miatt következhet be, beleértve az orvosi-biológiai, pszichológiai és életkori okokat. Ha korábban tapasztalt szexuális vágyat, de jelenleg már nem olyan mértékben, mint korábban, vagy esetleg már egyáltalán nem, és emiatt aggódik, akkor fontolja meg, és javasolt is, hogy beszéljen egy hozzáértő orvossal.

Hogyan viszonyuljunk az aszexuális emberekhez?

Az aszexualitást gyakran félreértik, sőt néha el is utasítják az aszexuálisokat. Fontos, hogy higgye el neki, ha valaki azt állítja magáról, hogy aszexuális. Ne mondja az aszexuális embereknek, hogy „csak egy szakaszon mennek keresztül”, vagy hogy „még nem találkoztak a megfelelő személlyel” – ez egy sztereotípia. Nem mindenkinek van szüksége vagy igénye a szexualitásra vagy szexuális kapcsolatokra ahhoz, hogy boldog legyen. Ne faggassa az ön által aszexuálisnak gondolt személyt, engedje, hogy akkor nyíljon meg önnek ezzel kapcsolatban, amikor úgy dönt, a szexuális irányultság intim kérdés, és csak rá tartozik.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: