Kialakulhat-e igaz szerelem egy-két kattintással?

A jó házasságok a megbecsülésből és a szeretetből táplálkoznak

Az elmúlt egy évtizedben jelentősen csökkent a házasodási kedv hazánkban, s minden harmadik frigy válással végződik ma is. A fiatalok és az új párt találók is inkább a különélést vagy a hivatalos szentesítés nélküli együttélést választják. Úgy tűnik, félnek elköteleződni a nők és a férfiak is, viszont a társtalanság elviselése is veszélyeket rejthet a kiegyensúlyozott, egészséges testi-lelki élet fenntartásában.