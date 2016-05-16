Számos olyan állítással találkozhatunk a dohányzással kapcsolatban, melyeket többnyire a dohányzók önigazolásként vagy önfelmentésként hangoztatnak, ugyanakkor tévedésen alapulnak. Összegyűjtöttük a laggyakoribb tévhiteket, illetve azok cáfolatát.

"A nagybátyám is sokáig élt dohányosként, nem volt semmi baja"

Természetesen a dohányzás egészségkárosító hatással bír, szinte felsorolni is nehéz, mennyi betegség megjelenését váltja ki: tüdő-, hólyag-, vese-, szájüregi, nyelőcső-, gége-, gyomor-, hasnyálmirigy-, emlő-, méhrák, gyomor-és nyombélfekély, meddőség, vetélés, koraszülés, hirtelen csecsemőhalál, szívinfarktus és egyéb keringési zavarok, stroke, látási problémák, asztma, krónikus bronchitis, tüdőtágulás.

Csak egy példa: a tüdőrákos páciensek 90%-a dohányos. Bár nemdohányzók körében is előfordulhat genetikai hajlam vagy más tüdőkárosító környezeti hatás eredményeként, messze a dohányfüst a fő rizikótényező. A dohányzók közül minden második személy a dohányzás valamely káros hatásával összefüggésben hal meg, míg leszokás után 10-15 évvel már hasonló életkilátásokra lehet számítani, mint a nemdohányzók esetében. Lehet, hogy volt a rokonságban valaki, aki hosszú életéveknek örvendett, de neki mondhatni szerencséje volt…

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"Csak rágyújtok, de nem vagyok függő"

A dohányfüstben megtalálható nikotin igen erős függőséget okozó anyag. Nem csupán testi dependenciát vált ki, hanem pszichéset is. Elhagyásakor megvonási tünetek lépnek fel, illetve az illető tulajdonképpen már az elhagyás gondolatától is szorong. Amennyiben valaki a negatív következmények ellenére is halogatja a leszokást, az már a függőség egy formája akkor is, ha az elvonási tünetek kevésbé nyilvánvalóak.

"Csak a saját egészségemet befolyásolom a dohányfüsttel"

Sajnos a főfüst mellett az ún. mellékfüst is tartalmaz káros anyagokat, ráadásul egyes összetevőkből akár nagyobb mennyiségben. A passzív dohányosok által belélegzett füst hasonlóan veszélyes, mint a dohányos ember által beszívott főfüst. Ezáltal a vétlen gyermekeket, családtagokat, barátokat, kollégákat is kiteszi az illető káros szenvedélye veszélyeinek. Ráadásul létezik az ún. harmadlagos dohányfüst is, ami a dohányfüstből származó káros anyagok lerakódása a ruházaton, bútorokban, használati tárgyakon. Ezek az anyagok visszakerülnek a levegőbe, bőrön vagy szájon át is bekerülnek a szervezetbe. Különösen csecsemők számára jelenthet komoly veszélyt ez a mennyiség is.

"Ha leszokom, feszültebb leszek"

A dohányzás valójában nem a stresszt oldja, csak az elvonási tünetként fokozódó feszültséget csökkenti átmenetileg. A nikotin valójában a stimulánsok közé tartozik: szaporábbá teszi a szívverést, szűkíti az ereket, azaz stresszreakciókat vált ki a szervezetből. A leszokás során átmenetileg valóban fokozódhat a stressz, de egyrészt ezek kezelésére léteznek módszerek, másrészt idővel stressz terén is az előnyök kerülnek túlsúlyba.

"A dohányzás megvéd az elhízástól, ezért nem akarok leszokni"

A dohányfüstben levő káros anyagok valóban csökkentik az étvágyat, viszont, amennyiben a leszokás után cigarettázás helyett nem az étkezéshez fordul pótcselekvésként, hanem a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot veszi magához és eleget mozog, akkor nem vár Önre sem a plussz kilók megjelenése. A dohányzás tehát nem testsúlycsökkentő, hanem az étvágy csökkentésének legegészségtelenebb módszere.

"Én csak „light” cigarettát szívok"

A dohányfüstben lévő anyagok többségének a szervezetbe bejutott bármilyen csekély mennyisége káros, mégha az elszívott szálak mennyiségének és az adott dohánytermék összetételének van is jelentősége. Ráadásul a vannak olyan alkotóelemei is a dohányfüstnek, például a cigarettapapír égéséből származó anyagok, amelyek mennyiségéből nincs különbség a különböző cigaretták között. Csupán akkor nem károsítja szervezetünket, ha egyáltalán nem kerül a testünkbe.

"A városi levegőben veszélyesebbek a káros anyagok"

A magyarázat azért nem állja meg a helyét, mert a dohányfüstben sokkal koncentráltabb a káros anyag tartalom. Természetesen a kipufogógáz is veszélyes, de a dohányzók a füstöt közvetlenül juttatják a tüdejükbe, vagy zárt térben dohányozva másodlagosan is egy magas expozíciónak teszik ki magukat.

"Már túl késő lenne a leszokni"

A dohányzás abbahagyásának mindig kimutatható előnyei vannak. Egyes kedvező hatások már néhány hét elteltével érezhetőek, a szervezet regenerálódásához pár év szükséges. Természetesen minél kevesebb ideig dohányzik valaki az életéből, annál kisebb a káros hatások következménye is (35 év előtt abbahagyva az időskori életkilátások nem rosszabbak), de bármely életkorban szokik is le valaki a dohányzásról, a halálozás kockázata kisebb lesz, mintha tovább dohányozna.

További tudnivalók a dohányzásról Nikotinfüggőségi teszt - A teszt segítségével megtudhatja, hogy csak áltatja magát, és komoly nikotinfüggőségben szenved, vagy tényleg le tudja tenni a cigarettát. Nikotinfüggőségi teszt kitöltése Mit tartalmaz egy cigaretta? Több ezer különböző kémiai vegyület található egy cigarettában, amelynek csak az egyike a függőség kialakulásáért felelős drog, a nikotin. Mit tartalmaz a cigaretta? Módszerek a leszokáshoz - Az első lépés minden esetben a valóban komoly elhatározás, enélkül eredmény eleve nem érhető el, emellett azonban vannak olyan bevált módszerek, melyek segíthetnek a leszokásban. Módszerek a leszokáshoz - Egyedül nem megy

(WEBBeteg - Dr. Diószegi Judit, pszichiáter)