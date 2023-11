Megnyílt az egynapos sebészeti ellátás Csepelen

Megnyílt az egynapos sebészeti ellátás kedden Csepelen, a kormány és a kerületi önkormányzat támogatásából, az Egészséges Budapest Program fejlesztéseként.

Lengyel László, a Belügyminisztérium egészségügy finanszírozásáért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára az egynapos sebészet ünnepélyes átadóján felidézte: a kormány a főváros és Pest vármegye egészségügyi szakellátásainak infrastrukturális megújítása érdekében 2016-ban döntött az Egészséges Budapest Program (EBP) elindításáról. A program keretében eddig több mint 128 milliárd forint jutott a budapesti egészségügyi fejlesztésekre.

A helyettes államtitkár hozzátette: az EBP keretében állapodott meg a kormány és a XXI. kerületi önkormányzat, és ennek értelmében az önkormányzat 191 millió forint önrészének biztosítása mellett a kormány három részletben, összesen 3,5 milliárd forinttal támogatta a kerületi egészségügyi fejlesztéseket és ez tette lehetővé mások mellett az egynapos sebészeti részleg kialakítását.

Az egynapos sebészeti ellátás kialakításához 2022-ben 559 millió forintból kialakítottak egy műtőt és két kétágyas kórtermet és 246 millió forintból beszerezték az egynapos sebészet elindításához szükséges eszközöket. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) befogadta a szakrendelő egynapos szakellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatásait.

Lengyel László szólt arról is, az egynapos ellátás lényege, hogy a beteget a felvételétől számított 24 órán belül az elvégzett beavatkozás után otthonába bocsájtják, ezek a beavatkozások jellemzően minimál invazív műtétek, esetleg kisebb beavatkozások. Hozzátette: az egynapos ellátás jó a betegnek, mert gyorsabb felépülési idővel számolhat és hamarabb visszatérhet a megszokott életéhez, de jó a szolgáltatónak is, mert kevesebb költséggel jár a beavatkozás, kisebb a komplikációk száma és jelentősen csökkennek így a kiadásai. Jelezte: az egynapos sebészet jó az államnak is, a rövidebb felépülési idő miatt ugyanis kevesebb NEAK által támogatott gyógyszerköltség és az aktív korú betegeknek kevesebb táppénzt kell fizetni.

Szólt arról is, hogy az egynapos ellátás elősegítése érdekében idén 412 új eljárás került felvételre az egynapos ellátások közé.

Dobák András, a csepeli Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgató-főorvosa megköszönte Borbély Lénárd polgármesternek, hogy megvalósulhatott a fejlesztés.

Borbély Lénárd, a kerület polgármestere az átadáson arról beszélt, az egynapos sebészeten fül-orr-gégészeti, ortopédiai, kézsebészeti, urológiai, nőgyógyászati (kivéve abortusz), traumatológiai és gasztroenterológiai műtéteket tudnak végezni, amihez a teljes személyzet rendelkezésre áll. Emlékeztetett rá: a csepeli kórházat húsz éve zárták be, és akkor kapott a kerület ígéretet arra, hogy a szakrendelőt felújítják és kialakítják az egynapos sebészetet. Erre a mai napig kellett várni - jegyezte meg.

A polgármester elmondta azt is, évente többszáz beavatkozást terveznek végezni az egynapos sebészeten, megkímélve ezzel a csepeli betegeket az utazástól és hosszú várólistáktól. borbély Lénárd megköszönte a kormánynap, hogy az Egészséges Budapest Programban a kerület már 3,5 milliárd forintot kapott a kerületi egészségügy fejlesztésére.

