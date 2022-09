Amerikai szupercsapattal műtöttek Pécsen

Prof. Mark Levitt a gyermek colorectalis sebészet világszerte elismert szakértője vállalta, hogy egy orvosokból és szakemberekből álló csapattal érkezik a PTE-re, hogy bonyolult gyermek bélrendszeri fejlődési rendellenességek műtéti ellátását végezze.

Ő tartotta a 33. Pilaszanovich-Pintér vendégelőadást az ÁOK-án. Az ellátásra kerülő betegek az ország több régiójából, centrumából érkeztek. Dr. Oberritter Zsolt gyermeksebészt és Prof. Vajda Péter gyermeksebészt kérdezték.

Mit jelent konkrétan ez a ritka fejlődési rendellenességekhez kapcsolódó műtét kifejezés, amelyeket a napokban hajtottak végre?

Vajda Péter: A gát tájék, a fenéknyílás anatómia elváltozásait korrigálandó műtéteket végeztünk. Az amerikai vendégcsoport talán a világon legnagyobb számban végzi ezeket a műtéteket.

Magyarországon hány ilyen beteg születik évente?

Oberritter Zsolt: Öt-hat gyermek születik ezzel a nagyon bonyolult fejlődési rendellenességgel. A betegek egy része már újszülött korban műtétre kényszerül. Például a tegnapelőtt született egy ilyen gyermek, akit már a mai napon visszük a műtőbe, kihasználva azt a lehetőséget, hogy itt van nálunk ez a nemzetközi csapat. Egy olyan műtétet fogunk látni, amit ők nagyszámban végeznek.

Hirdetés

V.P.: Zömében ismert műtéti eljárásokról van szó, de az amerikai orvoscsoport hozott olyan trükköket, amiket mi nem ismertünk, illetve más módon oldottunk meg. Például mi nyitott módszerrel végeztük el eddig, ők megmutatták, hogy laporoszkópiás módszerrel is megoldható ugyanez, ami a beteg gyógyulási idejét lerövidíti. Pontosan ez a lényege a látogatásnak, hogy Magyarország vezető gyermeksebészeti centrumaiból érkezők is lássák ezeket a beavatkozásokat.

Sok beteget operáltunk meg velük, így megpróbálhatjuk az ellátást egységesíteni, hogyha ilyen beteg születik az országban, akkor a kezelési eljárások standartok legyenek. A betegek életében fontos, hogy a későbbiekben, miként gyógyulnak, milyen lesz a vizelet, vagy széklet kontinenciájuk. Ezért is fontos, hogy országosan jelen tudtak lenni a sebészek, és az összes centrum orvosai láthatták.

A gyerekek életminősége javul a műtétek következtében? Mennyi gyógyulási időre számítanak, most rövidebb idő lesz?

O.ZS.: A gyógyulási idő a használt varrónyomok és a műtétek kiforrott technikája miatt rövidebb ma már, mint tíz évvel ezelőtt. A kontinencia akkor derül ki, amikor a babák levetik magukról a pelenkát: három-négy éves, amikor a széklettartó képességük is kifejlődhet. Szerencsére a súlyosabb eseteknek is van olyan kezelési lehetősége, hogy valamiképpen az iskolás korra szociálisan elfogadható kontinenciát tudunk kialakítani.

Mekkora ez a műtét?

V.P.: Kérdés, hogy volt-e már korábban ilyen beavatkozás? Hogy beteg milyen stádiumban van? A tegnapi műtétek közül a leggyorsabb beavatkozás is két és fél óra volt altatással, ébresztéssel, a leghosszabb pedig hat órát vett igénybe, utóbbi komplikált, korábban már műtött eset volt. A vendégprofesszorunk, Levitt professzor egyetemünk 33. Pintér-Pilaszonovics vendégprofesszora, a tegnapelőtt szakosztályi ülés keretében tudományos előadást tartott, tegnap pedig az angol nyelvű, hatodéves orvostanhallgatóknak tartott előadást az újszülöttkori sürgősségi beavatkozást igénylő betegségekről.

Ki támogatta Mark Levitt professzor idejövetelét?

O.ZS.: Az Egyetem, a Klinikai Központ, illetve osztályunk alapítványa és osztályunk alapítványa, a Visszatérés. Mi célzottan fogadjuk be az ilyen betegeket újszülött kortól kezdve a felnőtté válásukig, sokukkal még utána is tartjuk a kapcsolatot. Táborokat szervezünk a gyermekeknek, ismételten kontrollra hívjuk őket.A vendégprofesszor meghívásához Colorectal Tem Overseas alapítvány segítsége is kellett a rendezvényhez.

A professzor nem egyedül érkezett: speciális nővérek, gyermek aneszteziológus, altató asszisztensekkel együtt, akik nővéroktatást és képzést is végeztek. A bemutató műtétek ún. live-surgery (élő közvetítés) kereti között folyamatosan nyomon követhetőek voltak, a műtét közben az operatőrnek azonnali kérdéseket lehet feltenni. Az eseményre a környező országokból gyermeksebészek, gyermekgyógyászati asszistensek is érkeztek. A programot a Mark Levitt által vezetett alapítvány finanszírozta, még a betegek ellátására szolgáló eszközök és varróanyagok nagy részét is.

Ez is érdekelheti Hasi szűréssel megtudhatja, van-e gond a baba pocakjában

(Pécsi Tudományegyetem)