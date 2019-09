Szétválasztott sziámi ikrek: íme, a legfrisebb hírek

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány csapatának vezető orvosai - Dr. Pataki Gergely, Dr. Csókay András és Dr. Csapody Marcell - szeptember 9-én visszautaztak Dakkába.

Azért utaztak vissza, hogy felmérjék az augusztus 1-jén és 2-án 33 órás maratoni műtéttel szétválasztott bangladesi sziámi ikrek állapotát, valamint megkezdjék az „Operation Freedom” névre keresztelt műtétsorozat negyedik szakaszának, a rehabilitációnak és a koponyarekonstrukciónak a tervezését, illetve kivitelezését.

Rabeyán – aki már 5 nap után magához tért, s azóta fejlődik, beszél és játszik, így már elhagyhatta az intenzív osztályt – 5 órás plasztikai sebészeti beavatkozást, koponyarekonstrukciós műtétet és hegplasztikát végeztek orvosaink Pataki doktor vezetésével szeptember 11-én.

Magyar tervezés és kivitelezés

Rukayánál a végső szétválasztó műtét utáni 33. napon súlyos agyi bevérzés lépett fel. Ennek oka a korábban eredményesen kezelt fertőzéses szövődmények visszatérése miatti véralvadási zavar. Következményképpen az addig folyamatosan javuló állapotú, a tudathatárt elérő gyermeknél jelentős állapotromlás alakult ki, ugyanakkor a végtagjait jelenleg is képes mozgatni, szemét kinyitni. Nála a felépülés várható mértékének tekintetében felelős nyilatkozat most még nem tehető.

A Cselekvés Alapítvány magyar orvoscsapatát 2017-ben kérték fel az akkor másfél éves Rabeya és Rukaya szétválasztására, immáron 15 évnyi hazai közhasznú orvosi és egészségügyi minőségjavító tevékenység és 7 évnyi bangladesi missziós munka után.

A teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű „Operation Freedom” szétválasztó műtétsorozat első fázisát a közös agyi fő szállítóér-szakasz szétválasztása jelentette endovaszkuláris módszerrel Dr. Hudák István vezetésével 2018-ban, szintén Dakkában. A második – plasztikai sebészeti – fázis, a speciális magyar tervezésű szövettágító implantátum-rendszer beültetése és fél évig tartó fokozatos tágítása Budapesten zajlott Dr. Pataki Gergely vezetésével.

Az augusztus eleji végső szétválasztás a műtétsorozat harmadik fázisa volt Dr. Csókay András vezetésével

Az Operation Freedom jelenleg zajló negyedik fázisát pedig a rehabilitáció, illetve az ismét a plasztikai sebészeti szakterülethez tartozó koponyarekonstrukciós műtétek jelentik Dr. Pataki Gergely vezetésével.

A lépések külön-külön is tudományos jelentőséggel bírnak: több orvos-szakmai területen is új kezelési lehetőségek előtt nyitják meg az utat. A műtétsorozat folytatásához a Cselekvés Alapítvány magyar orvoscsapatának továbbra is nagy szüksége van minden anyagi és lelki támogatásra.

