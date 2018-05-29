Lézer a gyógyításban - diagnosztikától a fájdalomcsillapításig

Az első lézer az 1960-as években jelent meg és mára hatalmas karriert futott be – többek közt a gyógyításban. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc sebész, fájdalomspecialista, akupunktőr a felhasználási lehetőségekről, területekről beszélt.

Sokoldalú alkalmazás

A lézer orvosi felhasználásával kapcsolatban sokaknak az esztétikai bőrgyógyászat és a szemműtétek jutnak eszébe, holott ennél jóval több területen hasznosítható ez a technika. Alkalmazása azért is lehet sokrétű, mert a technológiának is sokféle „képességét” lehet hasznosítani, többek közt a hőhatást és a fotokémiai-biológiai hatásait.

Tudni kell, hogy a szövetek elnyelik a lézerfényt, és ez az elnyelt energia képes a szövetek hőmérsékletét 60-100 oC közé emelni.

A különböző lézerfajták alkalmazási területei jelentősen eltérnek, hiszen a hullámhossznak lényeges szerepe van a testszövetekkel való kölcsönhatásban.

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Az orvosi lézerkészülékek 3 fő alkalmazási területe

Diagnosztikai lézerek

A különböző képalkotó berendezések eredetileg csak statikus, kétdimenziós képeket tudtak létrehozni, bár ma már az MR-, a CT- és az ultrahangszoftverek elő tudnak állítani háromdimenziós képet is. Ennek óriási előnye, hogy bármilyen mélységben láthatóvá válnak a szöveti elváltozások, bár a módszerek felbontása jellemzően a sejtek mérete felett van.

A 3D képalkotás új irányvonalát jelentik a diagnosztikai lézerek, amelyekben még sok a kiaknázatlan lehetőség. Fontos előny lehet például, hogy ha az optikai szálhoz valamilyen speciális átalakítót csatolnak, az az adott módszernek és szöveti állapotnak megfelelően megváltoztatja a bemenő lézerfény valamely tulajdonságát. Ebből a változásból pedig következtetéseket lehet levonni a vizsgált minta orvosi szempontból fontos jellemzőiről, például a szövet hőmérsékletéről.

A diagnosztikai lézerek típusai A száloptikai diagnosztika mellett a diagnosztikai lézerek közé tartozik még a diagnosztikai lézerspektroszkópia, a lézeres véráramlásmérés és a lézeres tomográfiai eljárások.

Sebészeti lézerek

A sebészetben ismert lézeres beavatkozásoknak napjainkban több technológiája ismert, ezek közül a két legismertebb a szén-dioxid lézer és az Erbium-YAG lézer. A szén-dioxid lézert szike helyett, úgynevezett lézerkésként használják, az Erbium-YAG lézer 2940 nm-es hullámhossza pedig lehetővé teszi, hogy a testszövet viszonylag mélyebb rétegeiben is elnyelődjön. Ha folytonos üzemben alkalmazzák, akkor a bőr mélyebb rétegeibe is lejut, így alkalmas arra is, hogy a sugárzást nagyobb térfogatban, egyenletesen szétoszlassa. A két különböző lézernek a szöveti hatása bizonyos szintig eltérő, aminek köszönhetően minden páciens esetében kiválasztható a bőrnek megfelelő eljárás, valamint akár kombinálható a kétfajta lézeres kezelés is.

A biztonsági rendszabályok pontos betartása mellett a lézersebészet egyik legnagyobb előnye, hogy egyes beavatkozásoknál ezzel a módszerrel kisebb a környező szövetek károsodása, kevesebb a vérzés, maga a műtét pedig gyors és kevésbé fájdalmas.

További sebészeti lézerek és alkalmazási területeik További ismert sebészeti lézer például a rubin, az Nd:Yag és az Ar-ion. A sebészeti lézereket daganatos betegségek sebészeti kezelésére, valamint a szemészet, az urológia, az idegsebészet, a fül-orr-gégészet, a gasztroenterológia, a szájsebészet és a fogászat, a szív- és érsebészet, illetve a csontok sebészete területén alkalmazzák.

Lágylézerek (softlézerek)

Lágylézernek nevezzük az olyan He-Ne és diódalézereket, amelyek teljesítménye 1-100 mW közé esik és egyszerű az optikai rendszerük. Ez a módszer jól alkalmazható bizonyos bőrgyógyászati, fogászati, szájsebészeti kezeléseknél, valamint a mozgásszervi betegségek kezelésében, kúraszerű terápiaként.

Betegségtől és egyéntől is függ, hogy milyen gyógymódot és kezelést tudunk alkalmazni az adott problémánál. Gyógyszerallergia vagy gyomorbántalmak esetén például bizonyos gyógyszerek kerülendők, ilyenkor más, olyan gyógyszerek jönnek szóba, amelyre a beteg nem érzékeny, illetve kiegészítő terápiakánt a lézerkezelés is bevethető. Egyes betegségek (például bizonyos szív-érrendszeri vagy neurológiai betegségek) pedig kizárják a fizikoterápiás kezelés lehetőségét. Ezekben az esetekben is alkalmazható azonban a lézerterápia – ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold MSc.

A lágylézer terápiában alacsony energiájú infravörös lézersugárral dolgozunk, aminek számos előnyös tulajdonsága van. Többek közt csökkentheti az ödémát, ezáltal a gyulladás lehetőségét, javíthatja a sejtszintű energiaforgalmat, elősegítheti a szövetek regenerációját, segítheti a sejtfunkciók visszaállítását és támogathatja a sejtek oxigénellátását, az erek újraképződését. Külön előnye, hogy jól kombinálható más, akár klasszikus kezelésekkel is, és nem allergizál.

Arnold doktortól tudható, hogy a lágylézer kezelés jól beválhat többek közt izom- és ízületi sérülések kezelésekor, lumbágó ellátásában, gerinc- és ízületi fájdalmak oldására, heveny és tartós gyulladások kiegészítő kezelésére.



Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, sebész, fájdalomspecialista, akupunktőr