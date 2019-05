Ezeket ne tegye műtétek után - Kerülje el a szövődményeket

Műtéti beavatkozás után számtalan dolgot tehet annak érdekében, hogy gyorsítsa a felgyógyulást, ám arról sokkal kevesebb szó esik, mit nem szabad csinálni az operációt követően. Íme, egy lista azokról a dolgokról, amit jobb kerülnie mindaddig, amíg orvosa azt nem mondja, visszatérhet a szokásos tevékenységeihez.

Ne vezessen túl hamar!

Azt gondolhatja, hogy a műtét utáni autóvezetési tilalom az altatók vagy a fájdalomcsillapítók ítéletképességet befolyásoló hatása miatt áll fenn, ám ettől többről van szó.

Nem tanácsos volán mögé ülni egészen addig, míg gondolkodás nélkül bele nem tud taposni a fékbe. Sok beteg tapasztalhatja, hogy a sebészeti beavatkozásokat követően akár a kisebb, máskor rutinszerűen ismételt mozdulatok is komoly fájdalmat okozhatnak. Az autóvezetéshez tanácsos csak akkor visszatérni, amennyiben a hirtelen mozdulatok már nem okoznak problémát. Vegye figyelembe azt is, hogy a biztonsági öv irritációt okozhat a metszés helyén, ami szintén fájdalommal jár.

Ne vállaljon túl sokat!

Orvosa valószínűleg azt fogja tanácsolni, hogy a műtétet követő 6 hétben ne emeljen semmit, ami 6 kg-nál nehezebb. Előfordulhat azonban, hogy már egy hét után sem jelent gondot ennyi súlyt cipelnie, ezért úgy gondolhatja, hogy később többet is vállalhat. Téved! Az, hogy úgy érzi, jobb erőben van, nem jelenti azt, hogy a műtéti beavatkozás után maradt seb is készen áll a terhelésre. Az erőlködés, emelés és a túl sok munka mind gyengíti a műtéti heget, és akár komoly szövődményeket is okozhat.

Ne kerülje a fájdalomcsillapítást!

Nem szereti a gyógyszerszedés gondolatát sem, ezért úgy dönt, inkább elviseli a fájdalmat, mint hogy fájdalomcsillapítót szedjen?

Mi ebben a veszélyes? Azok, akik fájdalomtól szenvednek, kevesebbet mozognak, mint azok, akik csillapítják a fájdalmukat. A kevesebb mozgás fokozza a vérrögképződés kockázatát, különösen a lábakban. Emellett a fájdalomtól szenvedő betegek nem lélegeznek elég mélyen, valamint kerülik a köhögést is, mindez pedig növeli a tüdőgyulladás kialakulásának lehetőségét. Csillapítsa fájdalmát a megfelelő módon, ahelyett, hogy szenvedne.

Ne kockáztassa a székrekedést!

Amennyiben a gyomrot vagy béltraktust érintő műtétén esett át, vagy ha vényköteles fájdalomcsillapítókat szed lábadozása alatt, fokozott a székrekedés kialakulásának kockázata. Kövesse pontosan az orvos utasításait! Ezek között lehet bizonyos élelmiszerek és a koffein kerülése, székletlágyítók alkalmazása, valamint a fokozott folyadékbevitel.

A székletürítés közbeni erőlködés nem csak nagyon fájdalmas lehet a műtét után, de jelentős terhet ró a műtéti sebre is, ezért sem szabad megvárni, amíg kialakulnak a kellemetlen panaszok.

Ne hagyja figyelmen kívül a fertőzés jeleit!

A műtéti metszéseknél fokozott a bőrfertőzés kockázata, emellett kiváló hozzáférési pontot jelentenek a baktériumok számára az olyan szervekhez és szövetekhez, melyeket általában az ép bőr megvéd. Ne hagyja figyelmen kívül a fokozódó fájdalom, bőrpír, láz vagy gennyesedés jelentkezését, ezek ugyanis fertőzés jelei lehetnek. Amennyiben bármelyiket tapasztalja magán, hívja a műtétet végző orvost!

Ne gondolja, hogy az utasítások nem vonatkoznak Önre!

Előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy az orvos tanácsa szerint 2 hétig még nem dolgozhat, Ön úgy érzi, jól van, a munkája meg csak gyűlik, ezért visszamegy dolgozni.

A műtétből való lábadozás igencsak fárasztó dolog. Ha hamarabb visszatér a munkába, senki nem fogja érteni, másnap miért mondja, hogy „túlzásba vitte” és mégis szeretne otthon maradni a következő pár napban. A lábadozás fárasztó, így ha nem tudja elképzelni, hogy ne menjen vissza hamarabb dolgozni, tegye azt csak fél napra, hogy meglássa, hogyan bírja.

Ugyanez igaz a házi- és kerti munka, valamint bármely fizikai munka elvégzésére. Csak fokozatosan térjen vissza a régi tevékenységeihez! A teste és a sebe is meg fogják hálálni.

Ne hagyja figyelmen kívül a műtét érzelmi oldalát!

A műtét lelkileg is nagyon megviselheti az embert, különösen azokat, akik valamilyen vizsgálat vagy teszt eredményre várnak operáció után, vagy a felépülésük hosszú időt vesz igénybe. A műtét után félhet, vagy kimerült, frusztrált lehet, de az is előfordulhat, hogy csak unatkozik. Ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyná ezeket az érzelmeket, beszéljen róluk. Ha mégsem szeretné másokkal megosztani gondolatait, fontolja meg, hogy napló vagy blog formájában kiírja magából a felgyűlt érzéseket.

Ne hagyjon ki étkezést!

Műtét után az ember nem nagyon kívánja az ételt vagy italt. Hacsak nincs hányingere, fontos, hogy mindenképp egyen valamit. A műtétet követő második napon már a legtöbb beteg gond nélkül képes normál élelmiszert is magához venni – ez persze egyes operációk vagy súlyos esetekben változhat. Fontos, hogy az ételek enyhe ízűek (semmiképp sem fűszeresek) és lágy textúrájúak legyenek, mint például a krumplipüré vagy a pépesre főzött rizs. Még néhány napon belül képesnek kell lennie visszatérni a normális étrendre, hacsak az orvos másképp nem tanácsolja.

Ne dohányozzon!

A sebe gyorsabban és kevesebb heggel gyógyul, ha nem dohányzik a felépülés időszakában. A gyógyulás mértéke pedig nem néhány órával, hanem hetekkel gyorsabb felépülést jelent! A dohányzás nem csak a sebgyógyulási időt csökkenti, de fokozza a tüdőgyulladás és a fertőzések kialakulásának kockázatát is.

Ne hagyja ki a gyógyszereit!

Nagyon lényeges, hogy mindig az utasításoknak megfelelően szedje azokat a készítményeket, amelyeket az orvosa elrendelt Önnek - különösen igaz ez az antibiotikumokra! Lehet, hogy a seb ránézésre sokkal szebbnek látszik, sőt, Ön is jól érzi magát, de ez nem jelenti azt, hogy kihagyhatja az utolsó antibiotikumokat. A teljes dózis bevétele nélkül antibiotikum-rezisztencia alakulhat ki, mely azt jelenti, hogy következő alkalommal a gyógyszer jó eséllyel nem fog hatni.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; verywell.com

Lektorálta: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos