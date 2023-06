Hirtelen eltűnő partnerek - Hogyan hat a ghosting a mentális egészségre?

Amikor egy barát vagy partner magyarázat nélkül eltűnik az életünkből, ghostingról, vagyis szellemmé válásról beszélünk. A ghosting egy viszonylag új kifejezés, amely arra utal, ha hirtelen megszakítják a kapcsolatot valakivel anélkül, hogy az illetőt erre előre figyelmeztetnék, vagy az elhagyásra magyarázatot adnának.

Azaz valaki lényegében nyomtalanul „eltűnik”, mintha csak szellem lenne, hiába próbál az elhagyott fél újrakapcsolódni, vagy magyarázatot kérni rá. A kifejezést általában romantikus kapcsolatokra használják, de gyakorlatilag bármilyen más olyan forgatókönyvre utalhat, amikor egy kapcsolat váratlanul megszakad, beleértve a baráti és családi kapcsolatokat is.

A szellemmé válás jelensége lelkileg megterhelő, amelynek következményei hosszabb távon fennmaradhatnak. Egyes esetekben az elhagyott, „ghostingolt” fél mentális egészségére, kötődési mintáira mindez nagyon komoly negatív hatást gyakorolhat.

Mik a ghosting jelei?

A ghosting gyakran nyilvánvaló, de lehet fokozatos folyamat is. A másik személy kezdheti az úgynevezett „soft ghosting”-gal, ahol fokozatosan minimalizálja az érintkezést egy bizonyos idő alatt. Ennek néhány gyakori jele:

A partner rendszeresen kibújik a találkozás alól nem köteleződik el nem szeret személyes adatokat megosztani nem akarja, hogy ön találkozzon a barátaival vagy a családjával eltűnik a közösségi médiából ritkán válaszol az üzenetekre vagy hívásokra beszélgetéseiből hiányzik a mélység, és érdektelennek tűnik

Ha ön ismételten megpróbálta felvenni a kapcsolatot valakivel, de ő hosszú ideig nem válaszol, az kifejezetten a ghosting jele.

Ha az illető éretlen személyiségvonásokat mutat, kifogásokkal él a találkozásra, hiteget, úgy nagyobb a valószínűsége az eltűnésének.

Bár az interneten könnyen létesíthetünk kapcsolatot, az online világ annak is teret enged, hogy a másik fél bármiféle előjel nélkül egyik pillanatról a másikra eltűnjön. Nagyon gyakori a ghosting a közösségi médiában. Ilyenkor a „ghosterek” minden magyarázat nélkül megszakítanak minden közösségimédia-kapcsolatot az érintett féllel. Míg a személyesen történő ismerkedésnél tudjuk az illető címét, telefonszámát, esetleg ismerjük a barátait, családját, addig a cseten, a közösségimédia-felületeken vagy randioldalakon történő kapcsolattartásnál legtöbbször mindez nincs a birtokunkban. Ezért az illető könnyen eltűnhet, letilthatja a másikat, vagy egyszerűen nem veszi fel többé a telefont, nem válaszol a chaten. Egyesek akár odáig is eljuthatnak, hogy deaktiválják vagy törölik közösségi fiókjaikat, hogy megakadályozzák az ismételt kapcsolatfelvételt.

Mióta ismert? A „ghosting” kifejezés körülbelül hét évvel ezelőtt vált általánossá, az online társkeresők felfutása mellett; 2017-ben lett hivatalos bejegyzés a Merriam-Webster szótárban. Bár ez egy új kifejezés, a ghosting már jóval a digitális kor előtt létezett, már az 1980-as évektől alkalmazzák ezt a taktikát a kapcsolatokból való kilépéshez. Legtöbben hallottunk már olyan történeteket, hogy valaki csak leugrott a boltba kenyérért, majd hosszú évtizedekig nem látták többet.

Mi lehet a ghosting oka?

Az érthetetlen és összezavaró elhagyás, a ghosting gyakran a kapcsolat befejezésének éretlen vagy épp passzív-agresszív módja. Más esetekben ez akár az érzelmi bántalmazás egyik formája is lehet.

Előfordulhat, hogy épp a ghostingoló fél attól, hogy elhagyják, ezért ő lép hamarabb.

Két jellemző típus figyelhető meg. Az egyik, aki időről időre jelentkezik, fenntartja az érdeklődést, de mégsem akar találkozni, nincsenek komoly szándékai. A másik a „tengeralattjárószerűen” felbukkanó személy, aki hosszabb időre eltűnik, majd egyszer csak megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot úgy, mintha mi sem történt volna. Ez utóbbi veszélyesebb, mert a korábbi szakítást esetlegesen fel nem dolgozó másik fél újra és újra bizakodni kezdhet, miközben ismét a ghosting csapdájába esik, mivel az elhagyott fél általában jobban ragaszkodik.

Egyes szellemmé válók úgy találják, hogy sokkal könnyebb (rövid távon) magyarázat nélkül elhagyni valakit, mint kínos, kellemetlen beszélgetést folytatni arról, hogy miért nem érdekli már tovább a kapcsolat.

A ghoster gyakran el akarja kerülni a konfrontációt, vagy valaki más megbántott érzéseivel való foglalkozást, ezért egyszerűen abbahagyja a kommunikációt, és reméli, hogy a célzást is értik.

Ez a konfliktuskerülő magatartás egyébként kifejezetten jellemző a ghosterekre. Maga az elhagyás sokszor nem is eleve eltervezett. Adódhat a személyiségjegyekből, vagy akár a kapcsolat dinamikája miatt is alakulhat így egy szakítás. Többnyire azok, akiknek gyermekként a szülei nem tanítottak megfelelő kereteket, elhanyagolták, vagy épp túlgondoskodtak róluk, felnőttként nehezebben kezelik a frusztrációt. Ezért kerülik a nehézségeket és a konfliktusokat, s nem bírják elviselni azt a frusztrációt, amit a partner heves érzelmi reakciója keltene bennük szakítás kapcsán, így gyakran válnak ghosterekké.

Az internetes randevúzással végtelennek tűnő választási lehetőségek jönnek létre, ahelyett, hogy besétálnánk egy bárba, ahol korlátozottabbak a lehetőségek. Mivel online olyan sok választási lehetőség áll rendelkezésre, az online randevúzók gyorsan az „OK, kérem a következőt” vagy az „Igen, de mi van még?” gondolkodásmódot választják. Sokszor több lehetséges partner van egyszerre „versenyben”, és akik „kiesnek”, a ghosting áldozatává válnak.

Milyen lelki hatásai lehetnek a ghostingnak?

A ghosting hatásai az elhagyott személyre

A ghosting valós pszichológiai hatást gyakorol az elhagyott személyre.

Az elhagyott fél magára maradt a miértekkel. Az okok megértéséhez mindenkinek joga van, hiszen ennek hiányában magában keresi a hibát, és ez a fajta negatív önértékelés nyomot hagyhat az életében.

Az ilyenkor tapasztalt hirtelen gyász és kontrollvesztett állapot hatással van a pozitív világba vetett hitünkre, sőt az arra hajlamosabb személyeknél mindez átfordulhat depresszív állapotba is. Emellett a bizalmi alapélményt is érinti a semmiből jövő, jelek nélküli elhagyás.

A depresszió és a csökkent önértékelés érzése fel is erősödhet, miközben lélekben letapadhat a ghostingnál a lehetséges figyelmeztető jelek után kutatva.

Ha a feldolgozás nem történik meg, úgy a jövőben az illető nehezebben fog tudni kapcsolatot kialakítani, megbízni másokban, végső soron akár megváltozhat a kötődési stílusa is, amellyel korábban a lehetséges partnerek, szerettei felé fordult.

A ghostingolt személy számára ez az elutasítás, a bűntudat, a gyász és a szégyen érzéseihez vezethet, miközben elértéktelenedettnek, esetleg dehumanizáltnak is érezheti magát.

Ha Ön az a személy, akit ghostingoltak, akkor teljesen rendben van, ha zavartnak, szomorúnak vagy dühösnek érzi magát. Ilyenkor érdemes megfontolni szakember –pszichológus, pszichoterapeuta, súlyosabb esetben pszichiáter – segítségét a mielőbbi gyógyulás érdekében.

Hogy hat a ghosting az elhagyó – a ghoster – félre?

A ghosting az elhagyó felet is érinti. A szellemmé válók egészségtelen problémamegoldó mintákat hoznak létre maguknak, így számukra szinte nincs mód egy egészséges, hosszú távú kapcsolat kialakítására. Továbbá ez a fajta elkerülés előrevetíthet egy kommunikációs deficitet is, és valószínűsíti, hogy a ghosterek egyéb emberi kapcsolataikban is kommunikációs nehézségektől szenvedhetnek.

A lényeg az, hogy a ghosting vagy passzív-agresszív módja a kapcsolat lezárásának, vagy a „könnyű kiút.

Bár a ghosting elterjedtebbé vált az online éra elterjedésével, de attól, hogy valami egyszerű vagy általános, még nem jelenti azt, hogy mindig ez az ideális út. Fontolja meg, hogy a ghosting mindkét félre hatással lehet, és tegyen meg mindent, hogy kedvesen és őszintén bánjon másokkal. Amit tehetünk egy kapcsolat lezárásakor, az bármilyen hosszú vagy rövid is, az az, ha úgy bánunk a másik személlyel, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak.

Mit tehetünk?

Amit tehetünk, hogy még egyszer megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot és magyarázatot kérni a történtekre. Amennyiben napok múltán sem érkezik válasz, akkor tudhatjuk, hogy mi mindent megtettünk. Ha időben küldünk egy üzenetet a kapcsolat végére, akkor azáltal – legalább részben – visszanyerhető a kontroll és a magabiztosság érzése.

Ajánlott önvizsgálatot is végezni, mert ha valaki bent marad egy rossz kapcsolatban, vagy tudattalan korrekciós igényként újra és újra ugyanazokba a hibákba esik, és hasonló kapcsolatokba kezd, az róla is szól. Érdemes elgondolkodni azon, hogy miért van szükségünk arra, hogy egy megbízhatatlan illetővel legyünk együtt.

A ghosting áldozata önreflexióként felteheti magának a kérdést, hogy mivel járult hozzá, hogy a másik ilyen mód szakítson vele. Előfordulhat, hogy az elhagyott fél felé a síró, támadó, túlérzékeny reakciói miatt az elhagyó nem tudott kritikát megfogalmazni, így inkább eltűnt. Jó hír, hogy a saját konfliktuskezelésünket fejleszthetjük, a túlérzékenységen lehet változtatni, javítani.

Lehet-e bármikor hasznos is a ghosting?

Határozottan, vannak ugyanis egyes kivételes helyzetek – például egy fizikailag vagy érzelmileg bántalmazó kapcsolat esetén –, amikor például a további kommunikáció ártalmas vagy akár veszélyes is lehet.

Ilyen esetekben nem tartozik magyarázattal a bántalmazó illetőnek, ha hirtelen véget vet a kapcsolatnak.

Ha kényelmetlenül érzi magát, vagy valakitől bármilyen módon fenyegetve érzi magát, a legjobb, ha követi a megérzéseit. Ilyen esetekben a ghosting az önvédelem és a nyugalom hasznos módja lehet.

Ha hasonló cipőben jár, és úgy érzi, hogy a valódi érdeke az lenne, ha teljesen megszakítaná a szóban forgó kapcsolatot, ne hagyja, hogy a bűntudata visszatartsa attól, ami végső soron biztonságban tartja.

Ha valaki fenyegetve érzi magát, akkor néha a ghosting, ha megfontoltan használják, az önvédelem egészséges módja is lehet.

