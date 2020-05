Megfertőződtem, kórházba kerülök, vagy csak rettegek a koronavírustól?

Kijelenthetjük, hogy a jelenleg is zajló koronavírus-világjárvány mindannyiunk szorongását fokozottan megnövelte. A magasabb fokú szorongással élő emberek már a járvány kitörésének kezdetétől intenzívebb feszültséggel élték a napjaikat, így ők erősebb, tartósabb szorongástól, olykor pániktól szenvednek talán még napjainkban is. Ők azok, akik hajlamosabbak bármilyen testi tünetre, a megszokottól eltérő közérzetre azonnal betegségtudattal reagálni. Ennek pontos oka nem egyértelmű, de feltételezhető, hogy egy korábban megélt súlyos betegség, esetleg több is, melyekből szinte reménytelennek tűnt a felépülés, traumaként kíséri az illető életét. Így lehetséges, hogy valóban érez valamilyen rendellenességet, aminek nincs köze a koronavírushoz, de a megbetegedés lehetőségéhez kapcsolódó negatív gondolatok mozgósítják az ehhez kapcsolódó betegség feltételezését. Súlyosabb esetben annak bizonyosságát. Előfordulhat, hogy ha van is a háttérben igazolható szervi elváltozás, és ez sem a koronavírusra értendő, a hipochonder páciens olyan tartós fájdalmat, rossz közérzetet él meg, ami nincs arányban a kimutatható eltéréssel. Ezt a zavart az okozza, hogy a testük jelzéseiből induló információt, érzést nem megfelelően dolgozzák fel. A pszichoszomatikus betegségek között vannak olyanok, melyek hátterében kimutatott, diagnosztizált fizikai betegség áll, ami halmozottság esetén depresszióhoz is vezethet, ha a megélt, valódi fájdalom tartósan fennáll, a gyógyulás felé vezető út pedig kilátástalan. A szomatizációs zavarok esetében azonban „csupán” kínzó, szinte elviselhetetlen tüneteket él meg a beteg, amihez konkrét orvosi diagnózis nem társul. Fontos tudni, hogy az utóbbi betegség is gyötrelmes érzelmi szenvedés, ami teljes elszigetelődéshez is vezethet a környezettel szemben. Mindkét esetben tanácsos pszichológus és/vagy pszichiáter szakember segítségét kérni, ami nem szégyen, hanem a kiút keresése és megtalálásának lehetősége. A beteg tüneteit, panaszait tehát semmi esetre sem szabad elbagatellizálni, ebben pedig nemcsak neki, hanem a környezetének is nagy szerepe van. Maga a hipochnondria is szakszerű segítséget igényel, illetve fontos felismerni, hogy mikor állhat valódi testi betegség a tünetek hátterében, melyeket ki kell vizsgálni és kezelni. Ezek a cikkek is érdekelhetik Önt! Mit tehet Ön a pánikrohamok ellen?

