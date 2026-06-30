Mi a drunkorexia, és milyen kockázatokkal jár?

Bár a drunkorexia nem hivatalos orvosi diagnózis, a jelenség valós: az alkoholfogyasztás és az evés tudatos korlátozásának összekapcsolása komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. A háttérben gyakran testképzavar, társas nyomás és pszichológiai tényezők állnak.

Mi az a drunkorexia?

A drunkorexia olyan viselkedésmintát jelöl, amikor valaki az alkoholfogyasztás „kompenzálása” érdekében csökkenti a bevitt kalóriát. Ez többféleképpen jelenhet meg:

étkezések kihagyása ivás előtt

„kalóriaspórolás” az alkohol számára

túlzott testmozgás a bevitt kalóriák ellensúlyozására

Fontos hangsúlyozni, hogy a drunkorexia nem szerepel a hivatalos diagnosztikai rendszerekben, ugyanakkor a kutatások szerint az evészavarok (mint az anorexia, bulimia stb.) és a kockázatos alkoholfogyasztás metszetében helyezkedik el, és valós egészségügyi problémát jelent.

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Miért alakul ki?

A jelenség összetett, több pszichológiai és társas tényező együttese.

Testkép és súlykontroll - Sokan az alkoholt „üres kalóriának” tekintik, ezért próbálják más forrásból csökkenteni a bevitelüket. A testsúllyal és megjelenéssel kapcsolatos szorongás erős hajtóerő lehet.

Társas nyomás és egyetemi kultúra - Fiatal felnőttek körében az alkoholfogyasztás gyakran a társas élet része. A „bulizás” és a karcsúságideál közötti feszültség hozzájárulhat a viselkedés kialakulásához.

Pszichológiai tényezők - Kutatások szerint szerepet játszhat az érzelemszabályozás nehézsége, a kontroll iránti igény, impulzivitás vagy élménykeresés. Ezek a tényezők más evészavaroknál és addikcióknál is megjelennek.

Milyen veszélyei vannak a drunkorexiának?

A drunkorexia nem csupán „ártalmatlan trükk”, hanem komoly kockázatokkal jár.

Rövid távú kockázatok

gyorsabb lerészegedés, mivel üres gyomorral az alkohol gyorsabban szívódik fel

alkoholmérgezés kockázata

szédülés, ájulás

sérülések, balesetek

emlékezetkiesés (blackout)

Hosszú távú következmények

evészavar kialakulása vagy súlyosbodása

alkoholfüggőség

hormonális és anyagcsere-zavarok

szorongás és depresszió

A kutatások arra is rámutatnak, hogy a két viselkedés (evéskorlátozás és alkoholfogyasztás) egymást erősítheti.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A vizsgálatok alapján a drunkorexia leggyakrabban egyetemisták és fiatal felnőttek körében jelenik meg. Gyakrabban érinti a nőket, de férfiaknál is előfordul. Nagyobb eséllyel jelenik meg testképzavarral vagy diétázási hajlammal élőknél, de nem csak klinikai populációban fordul elő, hanem egészségesnek tűnő fiataloknál is megjelenhet.

Mikor gyanakodjunk?

Érdemes odafigyelni az alábbi jelekre:

valaki rendszeresen kihagyja az étkezést ivás előtt

gyakran hangzik el: „nem eszem, mert este inni fogok”

az alkoholfogyasztás és a testsúly miatti aggodalom összekapcsolódik

gyakori másnaposság nagyon kevés étel mellett

Ha ezek a viselkedések ismétlődnek, érdemes komolyabban venni a problémát.

Mit tehetnek az érintettek?

Egyéni szinten fontos a rendszeres étkezés fenntartása, még alkoholfogyasztás napján is. Ugyancsak fontos a tudatos alkoholfogyasztás, az alkohol mennyiségének és az elfogyasztás tempójának korlátozása. A probléma alapjának kezelése a testképhez való viszony tudatosításával érhető el, szükség esetén szakember bevonásával.

Mikor forduljunk szakemberhez?

Forduljon szakemberhez,

ha a viselkedés rendszeressé válik

ha evészavaros tünetek jelennek meg

ha az alkoholfogyasztás felett csökken a kontroll

A szakember pszichológiai tanácsadással, evészavar-specifikus terápiával, vagy a függőség kezelésére irányuló addiktológiai terápiával segíthet. A korai felismerés jelentősen javítja a kilátásokat.

Összegzés

A drunkorexia nem hivatalos diagnózis, mégis valós és potenciálisan veszélyes jelenség. Az evés korlátozása és az alkoholfogyasztás kombinációja rövid és hosszú távon is komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. A jelenség felismerése és kezelése fontos lépés a testi és lelki egészség megőrzésében.

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Szerző: Sinkó Eszter, viselkedéselemző, tudományos munkatárs

Forrás: Mentis Pszichológiai Központ

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