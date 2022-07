A menstruációs görcsök hatása...

A menstruáció előtti napokban a lelki tüneteken kívül testiek is megjelennek, a mellek fájdalmassá válnak, nagyon feszülnek, így akár a nyugodt éjszakai alvást is megnehezíthetik. Gyakran lép fel fej- és hátfájás, kifejezett étvágyfokozódás, emésztési zavar, puffadás, hőhullámok, testsúlynövekedés, az ujjak és a bokák duzzanata, libidócsökkenés. Ezek a testi és pszichés változások a menstruáció jelentkezésével általában teljesen megszűnnek, és nem feltétlenül egyforma súlyossággal lépnek fel az egymást követő hónapok, évek során. Az esetek kb. 2-3 százalékában olyan súlyos is lehet ez a praemenstruációs szindróma, hogy lelki instabilitást, agresszivitást, letargiát okozhat, így ezeknek az asszonyoknak/lányoknak fokozott a depresszióra való hajlamuk.

Premenstruációs feszültség