A női húgyhólyag mikrobiomja

Az emberi testben legalább annyi, de inkább több mikroorganizmus él, mint amennyi sejtből testünk felépül. A test különböző részein különböző ezen mikroorganizmusok összetétele, mások élnek a bőrünkön, és mások a beleinkben, vagy a hüvelyben. Mikrobiomnak nevezzük a különböző mikroorganizmusok adott biológiai környezetre jellemző, viszonylag állandó összetételű csoportját.

Az egészséges szervezet működését nagymértékben befolyásolja a megfelelő összetételű mikrobiom, hiszen a mikrobiom tagjai segítenek a kórokozók megállításában, és támogatják az immunrendszer működését.

A húgyhólyag mikrobiomja

Hagyományosan a húgyhólyagot egy steril helynek tekintettük az emberi szervezetben, és hosszú ideig a vizeletből kimutatható kórokozók egyúttal húgyúti fertőzést is jelentettek.

Az utóbbi időszakban a diagnosztikai eljárások jelentős fejlődésének köszönhetően a húgyhólyag mikrobiomja is fokozatosan azonosítható lett. Ugyanakkor nem volt egyszerű beazonosítani a normál mikrobiom tagjait, hiszen a mintavételt kifejezetten megnehezíti - különösen nők esetében - a hüvely és a jellegzetes hüvelyflóra a közelsége, illetve a húgycső kivezető nyílása közvetlenül a bőr mikrobiomjával is összeköttetésben van.

A húgyhólyag mikrobiomja jelentősen különbözik a test többi részén található mikrobiomtól, hiszen sokkal kisebb számú és sokkal kevesebb típusú mikroorganizmus van jelen egy folyamatosan tisztuló környezetben.

Hirdetés

A húgyhólyagban jelen lévő mikroorganizmusok összetételét befolyásoló tényezők

A női húgycső közvetlen környezetében található a hüvely nyílása is, és a külső nemi szervek fedik mindkettőt. A normál hüvelyflórát alkotó mikroorganizmusok kis része igen kis számban a húgyhólyag mikrobiomjában is megtalálható. Ilyen például a védő szerepet betöltő Lactobacillusok néhány típusa, de kimutatható a Gardnerella nevű baktérium is, aminek néhány törzse felelős a visszatérő hüvelyi fertőzések kialakulásáért is.

Vannak olyan tanulmányok is, melyek egyértelmű kapcsolatot mutattak ki a bélflóra és a húgyhólyag flórája között, ahonnan viszont számos betegséget okozó mikroorganizmus származik.

Mi történik, amikor felborul a húgyhólyag mikrobiomja?

A leginkább nyilvánvaló következmény a húgyúti fertőzések kialakulása. A kiváltó kórokozó gyakran a hüvelyből származik, emellett a korábban említett bélflóra tagjai is sokszor okozhatják a kellemetlen betegség kialakulását.

A fertőzések mellett a mikrobiom összetételének megváltozása szerepet játszhat a vizelet visszatartási nehézségek kialakulásában is. Van olyan baktérium, ami a jelenlétével csökkenti a húgyhólyag izomösszehúzódási képességét, így az akaratlan vizeletvesztés előfordulását, míg más baktériumok fokozhatják az izomsejtek aktivitását, így ezen izmok kontrollálása nehezebb lesz, és vizelet inkontinencia alakulhat ki.

A fentiek mellett vizsgálják a húgyhólyag mikrobiomjának a szerepét a veseátültetés utáni komplikációk esetében, és a húgyhólyag különböző működési rendellenességeinek létrejöttében is.

Mit tehet egy nő, amivel a húgyhólyag mikrobiomját támogathatja?

A húgyhólyag mikrobiomjának az egyik legfontosabb tulajdonsága, amit említettük a cikk elején is, az, hogy abban csak igen kis számban vannak jelen mikroorganizmusok, ellenben kórokozók is folyamatosan jelen lehetnek mellettük. A kis szám egyik fontos oka igen egyszerű. A húgyhólyag tisztulása folyamatos, hiszen a rendszeres vizeletürítéssel a mikroorganizmusok jó része is folyamatosan távozik. Ezt a folyamatot könnyedén támogathatjuk megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztással és emellett a vizelet szükség szerinti rendszeres ürítésével. Amennyiben megoldható, vizelési inger esetén nem érdemes visszatartani az ürítést, hiszen a pangó vizeletben könnyedén szaporodásnak indulhat bármelyik kórokozó, felborulhat a mikrobiom.

A fentiek mellett igen fontos az egészséges hüvelyi mikrobiom támogatása is, azért, hogy a húgyhólyagban megjelenő hüvelyi mikroorganizmusok ne okozhassanak húgyúti fertőzéseket.

A fentiek segíthetnek abban, hogy egyszerű, kis lépésekkel vigyázzunk a szervezetünk egészségére.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász