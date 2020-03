A hüvelyszárazság és az endometriózis

Az endometriózis olyan nőgyógyászati betegség, melynek során a méhnyálkahártya rendellenes helyen, a kismedencében, a hasüregben, a hasfalban vagy a gáton jelenik meg. Nagyon ritkán a szervezetben máshol, távolabbi szerveken, például a tüdőben is megjelenhet.

Mivel az endometriózis a méhnyálkahártyával megegyező szövetből épül fel, így ahhoz hasonlóan a petefészek ciklusos hormonális működésére reagál: nemcsak a méhben, hanem a rendellenes helyen található nyálkahártyaszigetek mérete is növekedhet hónapról hónapra, ciklusról ciklusra.

Leggyakrabban a petefészkekben képez cisztákat, illetve a kismedencei hashártyán felrakódásokat. Ezekhez gyakran társulhatnak hegesedések, összenövések is. A belső női nemi szerveken kívül viszonylag gyakran alakul ki endometriózis a beleken, a húgyhólyagon is, ilyenkor vizelési és székelési panaszok is jelentkeznek az alábbiakban felsorolt tünetek mellett.

Az endometriózis tünetei

Már egészen fiataloknál, akár az első néhány menstruációs ciklust követően is okozhat panaszokat. Ilyenkor általában a menzesz előtt és alatt erős alhasi görcsök jelentkeznek, bővebb a vérzés, és emiatt akár szédülés, hányinger, rosszullét is kialakulhat. Amikor nem okoz ilyen típusos panaszokat az endometriózis, akkor leggyakrabban a meddőség miatt elvégzett diagnosztikus vizsgálatok során derül fény a betegségre. Jellemző lehet a ciklustól függetlenül folyamatosan jelen lévő alhasi fájdalom is – amit sokszor már a hegesedés okoz –, valamint az együttlét alatt az alhasban hirtelen jelentkező, hasító jellegű fájdalom is.

Az endometriózis kezelése

Az endometriózis kezelése műtéti úton, gyógyszeresen, vagy a kettő kombinációjával történik. Minden esetben egyénre szabottan kell eldönteni, hogy kinek, melyik kezelést, és milyen sorrendben javasoljuk.

A műtét célja a lehetőségekhez képest a legtöbb rendellenes elhelyezkedésű méhnyálkahártya (felrakódások, ciszták) eltávolítása az ép szövetek visszahagyásával, emellett a hegesedések, összenövések oldásával az eredeti anatómiai helyzet helyreállítása.

A gyógyszeres kezelés célja részben a fájdalom csillapítása (szintén egyénre szabott fájdalomcsillapító gyógyszer választása javasolt), részben pedig az endometriózist tápláló ciklusos nőihormon-változás visszaszorítása. Az endometriózis önmagában nem, a szükséges gyógyszerek azonban gyakran okozhatnak hüvelyi irritációt, hüvelyszárazságot.

A ciklusos hormonváltozás visszaszorítására többféle gyógyszert is lehet alkalmazni. A leggyakoribb és legegyszerűbb választás valamilyen fogamzásgátló alkalmazása. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a fogamzásgátlók ritkábban okoznak hüvelyszárazságot, azonban jelentősen megváltozhat a hüvelyhám állapota, a méhnyak nyáktermelése is, és ezáltal a páciensek egy részénél valóban hüvelyszárazság, irritáció, és ritkábban ennek talaján fertőzések alakulhatnak ki. A másik, nagyon gyakran alkalmazott gyógyszeres kezelés az úgynevezett gonadotropin-releasing hormon (GnRH) analógokkal történik.

A kezelés leggyakrabban 3 vagy 6 hónapig tart, ennek során havonta, injekció formájában beadott depó készítményt kap a beteg. Ezekkel a gyógyszerekkel tulajdonképpen mesterséges menopauzát hozunk létre – átmenetileg. Hatásuk abból áll, hogy gátolják a petefészket stimuláló hormonokat, ezzel a petefészek működését is. Így függesztjük fel a ciklusos petefészek-működést, aminek hatására az endometriózisos csomók, felrakódások sorvadnak, a ciszták mérete csökken. Habár a kezelés hatása átmeneti, mégis vannak olyan betegek, akiknek ebben az időszakban kifejezett változókori panaszai jelentkeznek. Ilyenek lehetnek a hőhullámok, a levertség, a hüvelyszárazság, az alvászavarok stb.

Szintén az elsők között választott kezelés a dienogeszt hatóanyagot tartalmazó, szájon át szedhető tabletta. A dienogeszt egy mesterséges progeszteron, amelyet kifejezetten az endometriózis kezelésére fejlesztettek ki, így hasonló az olyan fogamzásgátlókhoz, amelyek csak progeszteront tartalmaznak hatóanyagként. Ennél a gyógyszernél a hüvelyszárazság sokkal ritkábban jelentkezik mellékhatásként, mint például a kombinált fogamzásgátló tabletta mellett.

Más, viszonylag ritkábban alkalmazott készítmények szedése is járhat a fentiekhez hasonló, valamint egyéb, időnként igen kellemetlen mellékhatásokkal.

A kezelés alatti hüvelyszárazság

Talán az egyik legfontosabb problémakör az endometriózis kezelése alatt a gonadotropin-releasing hormon (GnRH) analógokkal történő kezelés. A mesterségesen kiváltott menopauza miatt itt jelentkezhetnek a legmarkánsabb mellékhatások. Az ösztrogén hormon visszaadása ugyan mérsékelhetné a panaszokat, ettől azonban csökkenthet az alapkezelés hatása az endometriózisra, ezért az enyhülést egyéb kiegészítő kezelésekkel célszerű elérni. Ilyenkor sok páciensnek az ún. fitoösztrogéneket (pl. szója) vagy fitoSERM-et tartalmazó gyógynövényi készítmények (poloskavész) jelentenek megoldást, amelyek jól kombinálhatók helyi, azaz a hüvelyben alkalmazható, szintén hormonmentes, hialuronsavas hidratáló, a hüvelyhámot erősítő készítménnyel.

Fontos, hogy a felmerülő problémákat a kezelőorvossal mindig érdemes megbeszélni, hiszen csak így találhatják meg a megfelelő segítséget.

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász