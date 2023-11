Télen erősödnek az ízületi panaszok RA betegeknél

A téli hónapokban sokan tapasztalják ízületi fájdalmaik súlyosbodását. Tanácsok reumatoid arthritisben szenvedőknek.

A reumatoid arthritis (RA) betegségben szenvedőknél sajnos télen valóban erősödnek az ízületi panaszok, de rendszeresen orvosi kontrollal, az előírt terápia betartásával, valamint egészséges táplálkozással és mozgással a tünetek enyhíthetők, és az aktivitás megőrizhető – hívja fel a figyelmet dr. Kádár János belgyógyász, immunológus, az Immunközpont munkatársa.

A hideg, szeles időben az ízületek, izmok merevebbé válhatnak, ami a fájdalom erősödésével járhat. Ha esik az eső vagy a hó, ködös, párás az idő, akkor csökken a légköri nyomás, ennek következtében a szövetek megduzzadhatnak, ami irritálhatja az ízületeket. Télen emellett általában kevesebbet mozgunk, ez pedig szintén hozzájárulhat az ízületi fájdalmak fokozódásához. Ilyenkor tehát nemcsak a reggeli órákban érezhetik az RA-ban szenvedők merevebbnek, fájdalmasabbnak az ízületeiket – magyarázza dr. Kádár János.

Hirdetés

Mit tehet önmagáért a páciens?

A mozgás jelentősége az előbb említettek miatt télen még inkább előtérbe kerül, az alacsony intenzitású aerob tevékenységek – séta, kerékpározás, úszás –, segíthet az ízületi merevség és fájdalom enyhítésében. A betegség kezelésében kulcsfontosságú a megfelelő táplálkozás is, mivel például a gyümölcsök és zöldségek segítik az immunrendszer erősítését. A D-vitamin pótlása pedig a napos órák számának csökkenésével télen mindenki számára ajánlott.

Fontos szerepe van a fájdalom enyhítésében az életmódváltásnak, így például a dohányzás elhagyásának és a stressz lehetőség szerinti csökkentésében, ezek ugyanis önmagukban is súlyosbítják a reumatoid arthritis tüneteit, de fontos szerepet játszanak a betegség előrehaladásában is. Az alvás minősége is hatással lehet az RA-ra, ezért fontos odafigyelni a megfelelő pihenésre és alvásra.

Kérje szakorvosi segítségét!

Reumatoid arthritisben különösen figyeljünk a változó tünetekre. Ez alapvetően fontos azért, mert a betegség lefolyása hullámzó, az ízületek fokozatosan károsodnak, funkciójuk csökken, és ezek a tünetekkel kapcsolatos információk az orvost segítik a megfelelő terápia megválasztásában. A gyógyszerek és esetleges egyéb kezelések segíthetnek enyhíteni a tüneteket és megakadályozni a betegség progresszióját.

A rendszeres szakorvosi konzultáció és az orvosi utasítások pontos betartása kulcsfontosságú abban, hogy az érintettek a lehető leghosszabb ideig megőrizzék önállóságukat az élet minden területén, és minél tovább aktív, tevékeny életet élhessenek – emeli ki a szakorvos.

Hasznos Rheumatoid arthritis: életviteli javaslatok

(Forrás: Immunközpont)