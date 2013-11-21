Mitől alakulhat ki és hogyan előzhető meg a lúdtalp terhesség alatt?

A terhesség során jelentkező, lábfejet érintő leggyakoribb problémák egyike a lúdtalp. Mi vezethet a kialakulásához és mit lehet tenni ellene?

A lúdtalp a sarok, a lábboltozat és a talp területén okozhat fájdalmat, de a statika megváltozásával akár a lábszár és a hát területén is, valamint megnehezítheti a járást. A lábboltozat megsüllyedése következtében a lábfej pár milliméterrel hosszabbá és szélesebbé válik.

Azoknál a nőknél, akiknek már a terhességük előtt is volt lúdtalpuk, nagyobb a kockázata, hogy a terhesség során fájdalmas deformitás alakuljon ki, illetve tovább súlyosbodhat a már korábban fennálló probléma. De mivel a terhesség fokozott terhelést jelent a szervezet számára és az okok összetettek, így a korábban egészséges lábboltozatú hölgyek esetében is kialakulhat lúdtalp. Hivatalos statisztikai adatok az előfordulására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, de a probléma a kismamák egy részénél jelentkezik, ám természetesen nem mindenkinél.

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Miért alakulhat ki lúdtalp a terhesség során?

A jelenség oka összetett, több tényező is szerepet játszik benne:

A testtömeg növekedése : a lábfejeket is nagyobb terhelés éri.

: a lábfejeket is nagyobb terhelés éri. Hormonális változások : a progeszteron és a relaxin hormonok gondoskodnak a szalagok nagyobb flexibiltásáról, az ízületek lazaságáról. Ezek nélkül a szülés nem lenne kivitelezhető. Ám minthogy a szervezet egészére hatással vannak, így a lábfejekre is, a hosszanti lábboltozat megsüllyedését okozhatják, elsősorban a relaxin, a terhesség vége felé.

: a progeszteron és a relaxin hormonok gondoskodnak a szalagok nagyobb flexibiltásáról, az ízületek lazaságáról. Ezek nélkül a szülés nem lenne kivitelezhető. Ám minthogy a szervezet egészére hatással vannak, így a lábfejekre is, a hosszanti lábboltozat megsüllyedését okozhatják, elsősorban a relaxin, a terhesség vége felé. Terhesség alatt 30-50 százalékkal megnő a keringő vér térfogata , ezzel együtt több víz is található a szervezetben, ami a víz kötőszövetekben való felgyülemléséhez (ödéma) vezethet, a lábak területén is.

, ezzel együtt több víz is található a szervezetben, ami a víz kötőszövetekben való felgyülemléséhez (ödéma) vezethet, a lábak területén is. A has erősebben előredomborodik, emiatt a test súlypontja áthelyeződik , a járás is megváltozik. A megváltozott testtartás a gerinc S alakú görbületét még ívesebbé teszi, a talpak kifelé fordulnak, a lábboltozat megsüllyed, instabillá válik.

, a járás is megváltozik. A megváltozott testtartás a gerinc S alakú görbületét még ívesebbé teszi, a talpak kifelé fordulnak, a lábboltozat megsüllyed, instabillá válik. A rossz lábbelik, a túl sok és hosszas állás is hozzájárul a panaszok kialakulásához.

Mit tehet a terhességi lúdtalp megelőzése érdekében?

A terhességi lúdtalp kialakulása kockázatának csökkentése érdekében:

Viseljen olyan lábbelit, mely megfelelő alátámasztást nyújt és stabil. Az ortopédiai talpbetétek is segítségére lehetnek a lábboltozat stabilizálásában.

Kerülje el a hosszú ideig tartó egyhelyben állást, illetve kemény talajon a mezítláb járást. Tartson szünetet, ahányszor csak úgy érzi, a lába kezd elfáradni.

Rendszeresen polcolja fel a lábait, ez segíti a jobb vérkeringést. Délutánonként tartson pihenőt, és ha jólesik, ilyenkor aludjon is.

Végezzen rendszeresen lábtornát! Hasznos lehet a szivacslabda vagy habhenger görgetése a talpa alatt, a rendszeres nyújtózkodás, a lábkörzés, lábujjhegyre emelkedés állva vagy akár ülve, lábujjakkal törölköző felemelése a talajról, a lábujjak szétterpesztése, majd elengedése, nagylábujjunkkal a talaj érintegetése, valamint a különböző lábfej- és talpnyújtógyakorlatok.

Panasz esetén mielőbb forduljon orvoshoz! Megelőzéssel és korai felismeréssel, megfelelő kezeléssel elérheti, hogy lába egészséges legyen a terhesség alatt is.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzők: Bak Marianna, biológus szakfordító és Cs. K, fordító

Felhasznált irodalom: Hilfe, mein Laufschuh ist zu klein! (Runner's World)