Mitől alakulhat ki és hogyan előzhető meg a lúdtalp terhesség alatt?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító és Cs. K, fordító - WEBBeteg összeállítás
frissítve:

A terhesség során jelentkező, lábfejet érintő leggyakoribb problémák egyike a lúdtalp. Mi vezethet a kialakulásához és mit lehet tenni ellene?

A lúdtalp a sarok, a lábboltozat és a talp területén okozhat fájdalmat, de a statika megváltozásával akár a lábszár és a hát területén is, valamint megnehezítheti a járást. A lábboltozat megsüllyedése következtében a lábfej pár milliméterrel hosszabbá és szélesebbé válik.

Azoknál a nőknél, akiknek már a terhességük előtt is volt lúdtalpuk, nagyobb a kockázata, hogy a terhesség során fájdalmas deformitás alakuljon ki, illetve tovább súlyosbodhat a már korábban fennálló probléma. De mivel a terhesség fokozott terhelést jelent a szervezet számára és az okok összetettek, így a korábban egészséges lábboltozatú hölgyek esetében is kialakulhat lúdtalp. Hivatalos statisztikai adatok az előfordulására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, de a probléma a kismamák egy részénél jelentkezik, ám természetesen nem mindenkinél.

Miért alakulhat ki lúdtalp a terhesség során?

A jelenség oka összetett, több tényező is szerepet játszik benne:

  • A testtömeg növekedése: a lábfejeket is nagyobb terhelés éri.
  • Hormonális változások: a progeszteron és a relaxin hormonok gondoskodnak a szalagok nagyobb flexibiltásáról, az ízületek lazaságáról. Ezek nélkül a szülés nem lenne kivitelezhető. Ám minthogy a szervezet egészére hatással vannak, így a lábfejekre is, a hosszanti lábboltozat megsüllyedését okozhatják, elsősorban a relaxin, a terhesség vége felé.
  • Terhesség alatt 30-50 százalékkal megnő a keringő vér térfogata, ezzel együtt több víz is található a szervezetben, ami a víz kötőszövetekben való felgyülemléséhez (ödéma) vezethet, a lábak területén is.
  • A has erősebben előredomborodik, emiatt a test súlypontja áthelyeződik, a járás is megváltozik. A megváltozott testtartás a gerinc S alakú görbületét még ívesebbé teszi, a talpak kifelé fordulnak, a lábboltozat megsüllyed, instabillá válik.
  • A rossz lábbelik, a túl sok és hosszas állás is hozzájárul a panaszok kialakulásához.

Mit tehet a terhességi lúdtalp megelőzése érdekében?

A terhességi lúdtalp kialakulása kockázatának csökkentése érdekében:

  • Viseljen olyan lábbelit, mely megfelelő alátámasztást nyújt és stabil. Az ortopédiai talpbetétek is segítségére lehetnek a lábboltozat stabilizálásában.
  • Kerülje el a hosszú ideig tartó egyhelyben állást, illetve kemény talajon a mezítláb járást. Tartson szünetet, ahányszor csak úgy érzi, a lába kezd elfáradni.
  • Rendszeresen polcolja fel a lábait, ez segíti a jobb vérkeringést. Délutánonként tartson pihenőt, és ha jólesik, ilyenkor aludjon is.
  • Végezzen rendszeresen lábtornát! Hasznos lehet a szivacslabda vagy habhenger görgetése a talpa alatt, a rendszeres nyújtózkodás, a lábkörzés, lábujjhegyre emelkedés állva vagy akár ülve, lábujjakkal törölköző felemelése a talajról, a lábujjak szétterpesztése, majd elengedése, nagylábujjunkkal a talaj érintegetése, valamint a különböző lábfej- és talpnyújtógyakorlatok.
  • Panasz esetén mielőbb forduljon orvoshoz! Megelőzéssel és korai felismeréssel, megfelelő kezeléssel elérheti, hogy lába egészséges legyen a terhesség alatt is.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg összeállítás
Szerzők: Bak Marianna, biológus szakfordító és Cs. K, fordító
Felhasznált irodalom: Hilfe, mein Laufschuh ist zu klein! (Runner's World)

Frissítve: 2026.07.22. 17:03, Megjelent: 2013.11.21. 07:38
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Lúdtalp téma, Terhesség téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Czipri Mátyás

Dr. Czipri Mátyás

Ortopédus, Sebész, Traumatológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

A lúdtalp

Lúdtalp
A lúdtalp a láb boltozatos szerkezetének hiánya, illetve csökkent volta. Boltozatos szerkezet újszülöttkorban még nincs, az csak a későbbi életkorokban alakul ki. A legfontosabb feladat tehát a lúdtalp tekintetében a megelőzés.
Farmakovigilancia
Farmakovigilancia

Ön is bejelentheti a fellépő mellékhatást.
Szénanátha
Szénanátha

A pollenallergia tünetei, okai és kezelése.
Terhesség és hidratáció: Mit, mennyit, mikor és hogyan igyunk a várandósság alatt?
Terhesség és hidratáció: Mit, mennyit, mikor és hogyan igyunk a várandósság alatt? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Túlhordott terhesség
Túlhordott terhesség WEBBeteg - Cs. K., fordító
A szülés első jelei
A szülés első jelei WEBBeteg - Cs. K., fordító
Terhesség és munkahely - Hogyan vigyázzon az egészségére?
Terhesség és munkahely - Hogyan vigyázzon az egészségére? WEBBeteg - Cs. K., fordító
Ételek, melyeket jobb kerülni terhesség idején WEBBeteg - Cs. K., fordító
Terhességgel kapcsolatos hiedelmek, mítoszok, tévhitek WEBBeteg - Dr. Csuth Ágnes, családorvos