Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára

Fontos változás történt az emlődaganat miatt kezelt, örökletes BRCA1 vagy BRCA2 géneltéréssel élő betegek számára. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az emlődaganat miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára.

Erről az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület tájékoztatta hétfőn az MTI-t.

Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mell kezelése mellett a másik, még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlődaganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára – tartalmazza a közlemény.

Hirdetés

Azt írták, hogy az örökletes emlődaganat-hajlam a betegek 5-10 százalékát érintheti. Ha egy ilyen genetikai eltéréssel élő nőnél az egyik emlőben daganat alakul ki, fontos kérdés, hogy a betegség által érintett oldal kezelésén kívül mi történjen a másik, daganat által még nem érintett emlővel. Az igazolt genetikai eltérés ugyanis jelentősen növelheti a későbbi emlődaganat kialakulásának kockázatát.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelkezés szerint a kétoldali emlő eltávolításának és/vagy helyreállításának elszámolhatósága feltételekhez kötött.

A többi között szükséges, hogy az egyik emlőben kimutatott rosszindulatú daganat miatt teljes vagy részleges emlőeltávolítást váljon szükségessé, illetve a géneltérést egy megfelelő jogosultsággal rendelkező genetikai laboratórium, klinikai genetikai vagy igazságügyi genetikai szolgáltató igazolja.

A helyreállítás történhet implantátummal vagy saját szövet felhasználásával, a NEAK szabályozása az implantátumok és a szövettágítók finanszírozását is rendezi. A kétoldali műtét történhet egyetlen vagy több különálló műtét során – ismertették.

A szabályozás viszont nem jelenti azt, hogy minden génmutációt hordozó betegnek el kell távolítani a másik emlőjét. A műtéti lehetőségekről és a beteg számára megfelelő megoldásról a beteg és orvosai az egyéni körülmények, a genetikai eredmény és a daganat jellemzői alapján közösen döntenek – olvasható a közleményben.

Ez is érdekelheti Mellrák és BRCA-génmutáció

(MTI)