Magasvérnyomás-betegségem van?

Milyen gyakran ellenőriztesse vérnyomását?

A vérnyomás rendszeres mérése minden 40 év fölötti ember számára ajánlott, sokszor már korábban is. Ha Ön egészséges és korábban normális volt a vérnyomása, évente akkor is méresse meg vérnyomását - ezt ma már számos patikában is elvégzik.