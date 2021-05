Május 5-e a Pulmonális Hypertonia Világnapja

A WHO 2012-ben nyilvánította május 5-ét a pulmonális hypertonia világnapjává. Azóta minden évben e napon a figyelem erre a ritka betegségre irányul. A gyógyíthatatlan betegségben világszerte több mint 25 millió ember érintett. Számukat Magyarországon több százra becsülik.

Mi ez a betegség?

A pulmonális hypertonia (PH, és elsődleges típusa a PAH (primer artériás pulmonális hipertónia)) a tüdő és szív közti verőerekben, a kisvérkörben alakul ki. Leggyakoribb megjelenési formája a tüdő ereinek megvastagodása, merevvé válása, melynek következményeként a kisvérkörben magas vérnyomás alakul ki. Ez egyre nagyobb terhelésnek teszi ki a jobb szívfelet. Így a szív működése egy idő után elégtelenné válik, a szervezetben oxigénhiány lép fel. Astatisztikák szerint 100 ezer emberből 4-6 érintett, a betegség bármely korosztályban – gyerekeknél is – előfordul. Gyakrabban jelentkezik nőknél, illetve a 30-60 éves korosztályban.

Kiváltó okairól egyelőre keveset tud az orvostudomány. Lehet örökletes, és gyakran más betegségekhez társul, mint a veleszületett szívbetegségek, kötőszöveti betegségek, HIV-fertőzés. A PAH súlyos, a tudomány mai állása alapján nem gyógyítható, de jól kezelhető betegség.

A PAH tünetei, kezelése

Az egyik legnagyobb problémát a korai felismerés hiánya okozza. A betegségnek ugyanis nincsenek specifikus tünetei, a kezdeti tünetek nagyon általánosak, könnyen összetéveszthetők más kórokkal.

Jellemző tünetei: légszomj, gyors kifáradás, szédülés, mellkasi fájdalom, lábdagadás, kékülő száj. A későbbi szakaszban a tünetek súlyosbodnak, a nehézlégzés már kis terhelésre – ötven-száz méter megtétele után – is jelentkezhet. Előfordulhat szapora szívverés, szívritmuszavar, hasüregi folyadék megjelenése, gyakran előzmény nélküli eszméletvesztés. Mindezek miatt a felkeresett orvosok sok esetben nem erre a ritka betegségre gondolnak. Ezért a betegek jelentős részénél akár évekbe is kerül a helyes diagnózis megtalálása. A problémát sokszor már csak előrehaladott stádiumban ismerik fel, amikor már nyugalmi állapotban is jelentkeznek a panaszok. Ezért is kiemelt fontosságú a társadalom figyelmének felhívása, a tájékoztatás. Annak ellenére, hogy – ahogy említettük – gyógyíthatatlan betegségről beszélünk, az időbeni felismerés drámai módon javíthatja a betegek életminőségét és életkilátásait. A kezelés sikeressége nagy mértékben függ az időbeni felismeréstől, a helyes diagnózis felállításától.

A pulmonális hypertoniát napjainkban már a legmodernebb gyógyszerekkel tudják kezelni. Többfajta értágító, szájon át, vagy intravénásan/bőrön keresztül adható medicina létezik. Bár ezek nem tudják megszüntetni a betegséget, használatukkal (illetve kombinációjuk révén) komoly állapotjavulást és meghosszabbított élettartamot lehet elérni. Az orvostudomány tehát rendelkezik eszközökkel a betegség ellen.

A PAH és a COVID-19

A PAH és a COVID-19 kapcsolata a vírus megjelenése óta eltelt idő rövidsége okán egyelőre nem tisztázott. Ugyanakkor európai és amerikai felmérések arra utalnak, hogy az érintett betegek körében nem gyakoribb a koronavírus-fertőzés előfordulása, mint a teljes populációban. Viszont a fertőzöttek között többen szorulnak kórházi kezelésre, és a halálozási ráta is magasabb közöttük. Mivel a koronavírus-járvány okozta fertőzésnek hasonló tünetei vannak, mint a pulmonális hypertroniának, ismételten fel kell hívni a figyelmet a korai diagnózis fontosságára. A világjárvány még hangsúlyosabbá teszi a pulmonális artériás hipertónia felismerésének és kezelésének fontosságát.

A Tüdőér Egylet

A Tüdőér Egylet hazai betegszervezetként több mint tíz éve elkötelezetten támogatja a pulmonális hipertóniában szenvedő betegeket. Szakértő érdekképviseletet, felvilágosítást nyújt, segítséget ad szociális és egészségügyi ellátásukhoz. Orvosi és praktikus információkat ad, tevékenységével hozzájárul a betegség ismertségéhez mind a nagyközönség, mind az egészségügy területén. Saját eszközeivel segíti, hogy a pulmonális hipertónia valamennyi nemzetközileg ismert és alkalmazott gyógyszere és gyógymódja elérhető legyen minden magyar beteg számára. Programjaiban kiemelt hangsúlyt helyez a megfelelő és gyors diagnosztizálás elérésére, az optimális gyógyszeres kezelés elkezdésére, amely életeket menthet. A koronavírus-járvány alatt is hasznos információkkal látja el a betegeket, ezáltal csökkentve izoláltságukat, szociális és pszichológiai terheiket.

E célok érdekében a PH Világnapon a PHA Europe kampányt indít a közösségi médián keresztül, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét erre a ritka betegségre.

További információk: www.tudoer.hu, https://www.facebook.com/tudoer.egylet FB-oldalon a kiemelt bejegyzésben.

