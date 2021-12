Kontrasztanyagos MR-vizsgálatok

Milyen betegségek, panaszok esetében lehet szükség kontrasztanyagos MR-vizsgálatra? Milyen kontrasztanyagot használnak hozzá? Hogyan történik maga a vizsgálat? Hogyan kell rá felkészülni, és utána van-e valami fontos tudnivaló? Van-e ellenjavallata ennek a vizsgálatnak?

Mit nevezünk kontrasztanyagnak? Kontrasztanyagnak nevezzük azokat, a képalkotó vizsgálati eljárások során felhasznált anyagokat, amelyek megváltoztatják egy emberi szövet, szerv, elváltozás fizikai tulajdonságait. A kontrasztanyagot a szervezetbe bejuttatva egyes képletek, elváltozások a környezetüktől jobban elkülöníthetők és így jobban vizsgálhatók.

Milyen betegségek, panaszok esetében lehet szükség kontrasztanyagos MR-vizsgálatra?

A fokozott kontrasztanyag-halmozás elsősorban gyulladásos folyamatokra és egyes daganatokra jellemző, így ezek gyanúja esetén, vagy ismert elváltozások követése során van leginkább szükség az alkalmazásukra. Más esetekben az elváltozás a normális szervekhez képest az alacsonyabb kontrasztanyag-felvétellel különíthető el. A szív-MR során a szívizom az épsége függvényében halmozza a kontrasztanyagot. MR-rel a különböző testtájakon érfestéses jellegű vizsgálat is végezhető, érszűkület, érelzáródás gyanúja esetén az érrendszer telődési viszonyait vizsgálhatjuk.

Hirdetés

Milyen kontrasztanyagot használnak hozzá?

Az MR-képalkotás alapja a szövetek mágneses tulajdonságain alapszik, így a kontrasztanyagok is a mágnesezhetőség megváltoztatása révén hatnak. A leggyakrabban alkalmazott, intravénásan beadott kontrasztanyag egy ritkaföldfém, a gadolínium vegyületeit tartalmazza. Speciális, a májban kiválasztódó, mangántartalmú kontrasztanyag is adható, amely a májdaganatok pontosabb kimutatására alkalmas. Léteznek vasmolekulákat tartalmazó, főleg a nyirokcsomók vizsgálatára alkalmas kontrasztanyagok is, melyek jelenleg Magyarországon nem terjedtek el.

Szájon át elfogyasztandó folyadékot (víz, esetleg gyümölcslé, tea) is alkalmaznak, melyek a belek vizsgálatát segítik.

Hogyan történik maga a vizsgálat?

Az MR-vizsgálatokról általánosságban ide kattintva olvashat. Kontrasztanyagos MR-vizsgálat során a beteg egyik karvénájának megszúrásával műanyag kanült helyeznek be, melyen keresztül a vizsgálat meghatározott szakaszában gépi pumpa segítségével bejuttatják a kontrasztanyagot. A vizsgált szerv és elváltozás tulajdonságainak függvényében ezek után egy vagy több mérést (szekvenciát) készítenek. A vizsgálat közben a beteget folyamatosan figyelik, hogy a beteg közléseire a személyzet azonnal reagálni tudjon. A kanült nem sokkal a vizsgálatot követően kihúzzák.

Hogyan kell erre a vizsgálatra felkészülni, és utána van-e valami fontos tudnivaló?

Az MR-vizsgálatok előtti általános tudnivalókról ide kattintva olvashat. A kontrasztanyagos vizsgálatok előtt az étkezés néhány órás kihagyását kérhetik, valamint 1 hónapnál frissebb vesefunkciós laborleletet is kérhetnek. A vizsgálat előtt tájékoztató szöveget adnak át, és a beteget szóban is kikérdezik korábbi kontrasztanyag adásának esetleges mellékhatásairól. A kontrasztanyag beadásához a beteg írásos beleegyező nyilatkozata szükséges. Az MR-hez használt kontrasztanyagok nagyon ritkán okoznak mellékhatásokat vagy allergiát, de bármilyen szokatlan, új tünet esetén azonnal szólni kell a személyzetnek.

Van-e ellenjavallata a vizsgálatnak?

Az MR-vizsgálat általános ellenjavallatairól (pacemaker, beültetett fémek stb.) ide kattintva olvashat. A kontrasztanyag adásának ellenjavallata MR-kontrasztanyagtól korábban elszenvedett allergiás reakció, a jelentősen beszűkült vesefunkciós értékek (nagyon magas kreatininszint, illetve jelentősen csökkent GFR-érték), továbbá egyes esetekben a fémekre való allergia is kizárást jelenthet. Terhesség esetén kontrasztanyag adása nem javasolt, csak nagyon indokolt esetekben alkalmazható. A szoptatás nem kizáró ok, de a vizsgálat után a szoptatás kihagyását javasolják 1 napra.

Milyen időközönként ismételhető?

Az MR-vizsgálatok ismétlése a klinikai állapot szerint, a kezelőorvosok döntésének a függvénye, általános szabály erre nem állítható fel. Mai tudásunk szerint az MR-kontrasztanyagok bizonyos esetekben, súlyos veseműködési zavarok esetén okozhatnak tartós károsodásokat, más bizonyított káros hatásuk nem ismert. Néhány napon belül ismételten csak alapos indok mellett adhatók.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Laki András, radiológus