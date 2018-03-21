Masztocitózis - Amikor a hízósejtek kontrollálatlanul felszaporodnak

A masztocitózis egy ritka betegség, melyben a hízósejtek (masztociták) nagy mennyiségben szaporodnak fel a szervezetben. A hízósejtek különféle kémiai anyagokat termelnek, amelyek az allergiáéhoz hasonló tüneteket váltanak ki. A masztocitózis gyerekeknél és felnőtteknél is kialakulhat. A betegség nem fertőző. Több típusa ismert, az enyébb, bőrpanaszokat okozó megjelenési formáktól a súlyos, daganatos betegségig.

Mik is tulajdonképpen a masztociták?

A masztociták a fehérvérsejtek közé tartoznak, és különféle anyagokat tartalmaznak, így például hisztamint, szerotonint, heparint és számos olyan enzimet, amelyek gyulladásos reakciókban vesznek részt (gyulladásos mediátorok).

A hízósejtek fő feladata az, hogy kórokozóval való kontaktus esetén riadóztassák a szervezet védelmi rendszerét. Ilyenkor a bennük lévő anyagok (elsősorban a hisztamin) felszabadulnak. Ez a kezdő jel, mely helyi vagy kiterjedtebb gyulladásos reakciót indít el a bőrben. Ennek következtében az érintett területen a bőrerek kitágulnak, a bőr megduzzad, kivörösödik, viszket – és hólyagok képződnek rajta. A masztociták tehát normál esetben a védelmünket hivatottak szolgálni, de sokszor maga a gyulladás válik az igazi problémává. Masztocitózis betegségben a hízósejtek kórosan nagy száma okozza a gondot.

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Hol képződnek a masztociták?

A többi fehérvérsejthez hasonlóan a hízósejtek is a csontvelőben képződnek. Később elsősorban a szövetekben találhatóak meg, és nem a vérben. Leginkább a légutak és a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáiban, az idegsejtek közelében, illetve a bőrben helyezkednek el.

Mi okozza a masztocitózist?

A hízósejtek felszaporodásának hátterében különböző okok állhatnak, előfordulhat, hogy a masztociták

a normálisnál nagyobb ütemben termelődnek vagy

szokatlanul hosszú ideig maradnak életben.

Azonban arra a kérdésre, hogy mindezek mi miatt következhetnek be, a szakértőknek a mai napig még nem sikerült egyértelmű választ találniuk. Néhányan azt feltételezik, hogy a masztocitózis az örökítőanyag egy bizonyos pontján bekövetkezett változás, konkrétan a c-KIT-gén pontmutációjának következménye.

Az érintettek 80 százalékánál a masztocitózis a bőrön barnásvörös foltok megjelenésével jár, melyek többnyire a combokon, a hason vagy a háton jelentkeznek. Néha azonban a masztocitózis nem jár tünetekkel, és hosszú ideig felfedezetlen marad. A masztocitózis akkor okoz panaszokat, ha a hízósejtekből bizonyos ingerek (triggerek) hatására felszabadulnak a bennük lévő anyagok.

Ha a hízósejtekből hirtelen hisztamin szabadul fel, akkor akut allergiás panaszok jelentkeznek, mint például hólyagocskák, csalánkiütés képződése, viszketés és bőrvörösség. Gyakoriak az olyan nem specifikus tünetek is, mint a fejfájás, szédülés vagy gyomor-bélrendszeri problémák. Néhány betegnél jelentkezhetnek izomfájdalmak és levertség is.

Triggerfaktorok

Egyénenként változó, hogy pontosan mi váltja ki a hízósejtekből az anyagok kiválasztását. A leggyakoribb triggerfaktorok a következők:

Rovarméreg- és csípés (pl. méh, darázs), kígyómarás, medúzacsípés

Fertőző betegségek

Gyógyszerek (pl. altatószerek, érzéstelenítő szerek, acetilszalicilsav)

Alkoholfogyasztás

Bizonyos élelmiszerek (pl. halak, rákok, kagylók, csigák, tenger gyümölcsei)

Élelmiszer-adalékanyagok (pl. tartósítószerek, mesterséges aromák, színanyagok)

Fizikai stressz (pl. megerőltetés, meleg, hideg, vakarás, napfény)

Érzelmi stressz.

Minden beteg számára fontos tudni, hogy mi váltja ki nála a panaszokat, és fontos azokat elkerülni. Az esetek egy részében a triggerfaktor sajnos ismeretlen marad.

A masztocitózis nem allergia, de vannak hasonlóságok

Noha a hízósejtek által termelt hisztamin fontos szerepet játszik a valódi allergiás reakciókban is, a masztocitózis nem allergia!

Valódi allergia esetén az allergiás beteg szervezete túl érzékenyen reagál bizonyos – az egészséges emberekre nézve ártalmatlan – fehérjékre, amelyekkel kontaktusba kerülve az allergiás beteg szervezetében allergiás reakció zajlik le, ebben kulcsszerepet játszik a hízósejtek által kiválasztott hisztamin.

A masztocitózisban szenvedő beteg szervezetében a normálisnál több hízósejt van jelen, és ez okozza a bajt. A nagy mennyiségű hízósejtből rengeteg hisztamin szabadul fel a triggerfaktor (pl. vakarás) hatására, és emiatt jelentkeznek a fentebb említett tünetek.

Azt is tudni kell azonban, hogy annak ellenére, hogy nem valódi allergiáról van szó, extrém esetben bekövetkezhet anafilaxiás sokk, azaz a keringési rendszer összeomlása (pl. méhcsípés következtében).

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A masztocitózis típusai

A WHO 2022-es új felosztása szerint a betegségnek alapvetően három típusát különböztetjük meg:

a bőr (cutan) masztocitózisokat,

a szisztémás masztocitózisokat és

a hízósejtes szarkómát.

A cutan forma esetében a hízósejtek a bőrben szaporodnak fel, a szisztémás változatban viszont bizonyos belső szervekben (is). Mindkét típust további alkategóriákra lehet felosztani. Előbbit kiterjedtsége alapján, utóbbit pedig aszerint, hogy mely szerveket érinti, valamint társul-e mellé egyéb kísérőbetegség és ha igen, milyen. A hízósejtes szarkóma egy rosszindulatú betegség, a test valamely pontján felgyülemlett masztocitákból összeállt daganattal.

Bőrmasztocitózis

Maculopapularis masztocitózis (korábban: urticaria pigmentosa) Telangiectasia macularis eruptiva perstans

Diffúz cutan masztocitózis

Masztocitóma (a bőrön)

Szisztémás masztocitózis

Csontvelői masztocitózis

Indolens szisztémás masztocitózis: alapvetően jóindulatú, ritkán fordul át más típusba

Parázsló (smouldering) masztocitózis

Agresszív szisztémás masztocitózis (csontvelő és belső szervek érintettek)

Vérképzőszervi daganattal társult szisztémás masztocitózis

Hízósejtes leukémia (MCL)

Hízósejtes szarkóma

Rosszindulatú daganatos betegség, áttétképződéssel.

Mennyire gyakori betegség a masztocitózis?

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a masztocitózis nagyon ritka betegség.

A betegek körülbelül kétharmada gyermek, egyharmaduk felnőtt. Gyerekeknél a leggyakrabban előforduló típus a maculopapularis masztocitózis. Felnőtteknél a leggyakoribb forma az indolens szisztémás masztocitózis.

A rosszindulatú masztocitózis formák nagyon ritkák.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; onmeda.de, ResearchGate