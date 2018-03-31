Sonka húsvétra - Mi alapján válasszunk?
Nem minden sonka, ami annak látszik. A termék származási helye sokat elárul. A megszokott helyről vásároljunk. Ilyen tippeket, tanácsokat adhatunk a háziasszonyoknak, mielőtt vásárolni mennek. De hogyan ismerhetjük fel a minőségi sonkát?
A helyes táplálkozás alapjaiban határozza meg egészségünket, és azt, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.
Tudta?
|A sonka készülhet csülökhúsból, karajból, tarjából, sőt, baromfihúsból is. A címke tájékoztat arról, milyen állatból készült a termék, illetve az előkészítés módjáról is itt olvashatunk. A hagyományos főtt sonkánál az összetevők - a húson kívül - konyhasó és nátrium-nitrit lehet. A gyorspácolt terméknél számos összetevővel, adalékanyaggal (pl. keményítő, szójafehérje koncentrátum, karragén) találkozhatunk. Ha túl sok az összetevő, érdemes inkább más terméket választani - figyelmeztet Moharos Melinda dietetikus.
Fontos szerep jut a kiegyensúlyozott táplálkozásban a húsfogyasztásnak, hangsúlyos a minőség és a mennyiség. Így van ez a húsvéti sonka esetében is.
Milyen az igazi sonka?
A termék három alcsoportja: nyers sonka, hőkezelt (főtt vagy sült), illetve formában vagy bélben hőkezelt sonka, ez utóbbi hústartalma a késztermékre vonatkoztatva legalább 55 százalék - olvasható a Magyar Élelmiszerkönyvben.
Amennyiben hagyományos ízekre vágyunk, válasszunk parasztsonkát, amit pácolással és füstöléssel tartósítanak. A házi sonka több hétig áll sós, fűszeres pácban, majd megfüstölik. Nem tartalmaz adalékanyagot, víztartalma pedig minimális - írja dr. Fodor Miklós "Étkezünk és vétkezünk" című könyvében.
Nyers sonkák
A termékfajtára jellemzően lehet darabolt vagy darabolatlan, bőrős vagy bőr nélküli, csontos vagy csont és porc nélküli sertéscomb vagy lapocka, illetve bőr nélküli marhacomb, lapocka, valamint vad hasonló testtájaiból előállított termék. A vágóállat fajtáját a sertés kivételével jelölni kell a csomagoláson.
- Megnevezése: nyers sonka.
- Tartósításukat füstöléssel és/vagy szárítással végzik.
- A csak szárítással készült termékeknél utalni kell a füstölés hiányára (nyers, szárított).
- Bőrös készítmény esetén a szalonnaréteg 2 cm-nél vékonyabb.
- Ne legyen véraláfutásos, beszáradt, túl kemény.
- Ne engedjen levet nyomás nélkül.
|100 gramm
|Energia (kcal)
|Fehérje (g)
|Zsír (g)
|Szénhidrát (g)
|Sertéscomb
|163
|21
|8,1
|0,4
|Sertéscsülök
|337
|16
|29
|0,3
|Kapos sonka
|110
|17,8
|4
|0,1
|Füstölt tarja
|203
|15
|15
|0,3
|Gépsonka
|157
|22
|7
|0,4
Csomagolt sonkák
Amennyiben előre csomagolt fajtát választunk, mindig győződjünk meg a csomagolás épségéről és természetesen a lejárati dátumról. A gyorspácolású sonkát érdemes alaposan megtapogatni, megnyomkodni, ha könnyen összenyomódik, esetleg levet ereszt, hagyjuk a polcon - mondja a WEBBeteg kérdésére Moharos Melinda, az Ormos Intézet dietetikusa.
Füstölés
| Célja a hús füstölt ízének és színének, valamint jellegének kialakítása, az eltarthatóság növelése. A füst előállítható keményfa közvetlen elégetésével vagy füstaromából. Fel kell tüntetni a csomagoláson, hogy nyersen vagy hőkezelve fogyasszuk.
Hogyan főzzük?
Jó ötlet, ha a nyers sonkát egy éjszakára hideg vízbe tesszük. Mindig csak lassan főzzük, nem szabad hagyni, hogy felforrjon! A levet ízesíthetjük zöldségekkel, fűszerekkel, a főzés során ezek az ízek jól átjárják a húst.
Mit kínáljunk a sonka mellé?
A sonka utánozhatatlan jó ízét más ízekkel együtt élvezhetjük igazán. A sonkaszeletek mellé a megszokott kemény tojáson, tormán vagy mustáron kívül még igen sok finomságot adhatunk.
Hazánkban kitüntetett szerepe volt a sonkához adott különböző retkeknek, úgymint az üde látványt nyújtó hónapos reteknek, a jégcsapreteknek, a fekete reteknek.
"Könnyebbé" tehetjük a húsvéti étkezéseket, ha teljes kiőrlésű kenyeret, zöldséget, vagy akár gyümölcsöt fogyasztunk a sonka mellé. Amennyiben túlettük magunkat az ünnepen, a következő időszakban tarthatunk néhány könnyebb, húsmentes napot - tanácsolja a dietetikus.
Forrás: WEBBeteg
Tóth András, újságíró
szakértő: Moharos Melinda, dietetikus