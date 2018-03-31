Sonka húsvétra - Mi alapján válasszunk?

szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg
Nem minden sonka, ami annak látszik. A termék származási helye sokat elárul. A megszokott helyről vásároljunk. Ilyen tippeket, tanácsokat adhatunk a háziasszonyoknak, mielőtt vásárolni mennek. De hogyan ismerhetjük fel a minőségi sonkát?

A helyes táplálkozás alapjaiban határozza meg egészségünket, és azt, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.

Tudta?
A sonka készülhet csülökhúsból, karajból, tarjából, sőt, baromfihúsból is. A címke tájékoztat arról, milyen állatból készült a termék, illetve az előkészítés módjáról is itt olvashatunk. A hagyományos főtt sonkánál az összetevők - a húson kívül - konyhasó és nátrium-nitrit lehet. A gyorspácolt terméknél számos összetevővel, adalékanyaggal (pl. keményítő, szójafehérje koncentrátum, karragén) találkozhatunk. Ha túl sok az összetevő, érdemes inkább más terméket választani - figyelmeztet Moharos Melinda dietetikus.

Fontos szerep jut a kiegyensúlyozott táplálkozásban a húsfogyasztásnak, hangsúlyos a minőség és a mennyiség. Így van ez a húsvéti sonka esetében is.

Milyen az igazi sonka?

A termék három alcsoportja: nyers sonka, hőkezelt (főtt vagy sült), illetve formában vagy bélben hőkezelt sonka, ez utóbbi hústartalma a késztermékre vonatkoztatva legalább 55 százalék - olvasható a Magyar Élelmiszerkönyvben.

Amennyiben hagyományos ízekre vágyunk, válasszunk parasztsonkát, amit pácolással és füstöléssel tartósítanak. A házi sonka több hétig áll sós, fűszeres pácban, majd megfüstölik. Nem tartalmaz adalékanyagot, víztartalma pedig minimális - írja dr. Fodor Miklós "Étkezünk és vétkezünk" című könyvében.

Nyers sonkák

A termékfajtára jellemzően lehet darabolt vagy darabolatlan, bőrős vagy bőr nélküli, csontos vagy csont és porc nélküli sertéscomb vagy lapocka, illetve bőr nélküli marhacomb, lapocka, valamint vad hasonló testtájaiból előállított termék. A vágóállat fajtáját a sertés kivételével jelölni kell a csomagoláson.

  • Megnevezése: nyers sonka.
  • Tartósításukat füstöléssel és/vagy szárítással végzik.
  • A csak szárítással készült termékeknél utalni kell a füstölés hiányára (nyers, szárított).
  • Bőrös készítmény esetén a szalonnaréteg 2 cm-nél vékonyabb.
  • Ne legyen véraláfutásos, beszáradt, túl kemény.
  • Ne engedjen levet nyomás nélkül.
Húsok és húskészítmények
100 gramm Energia (kcal) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g)
Sertéscomb 163 21 8,1 0,4
Sertéscsülök 337 16 29 0,3
Kapos sonka 110 17,8 4 0,1
Füstölt tarja 203 15 15 0,3
Gépsonka 157 22 7 0,4

Csomagolt sonkák

Amennyiben előre csomagolt fajtát választunk, mindig győződjünk meg a csomagolás épségéről és természetesen a lejárati dátumról. A gyorspácolású sonkát érdemes alaposan megtapogatni, megnyomkodni, ha könnyen összenyomódik, esetleg levet ereszt, hagyjuk a polcon - mondja a WEBBeteg kérdésére Moharos Melinda, az Ormos Intézet dietetikusa.

Füstölés
Célja a hús füstölt ízének és színének, valamint jellegének kialakítása, az eltarthatóság növelése. A füst előállítható keményfa közvetlen elégetésével vagy füstaromából. Fel kell tüntetni a csomagoláson, hogy nyersen vagy hőkezelve fogyasszuk.
Hogyan főzzük?

Jó ötlet, ha a nyers sonkát egy éjszakára hideg vízbe tesszük. Mindig csak lassan főzzük, nem szabad hagyni, hogy felforrjon! A levet ízesíthetjük zöldségekkel, fűszerekkel, a főzés során ezek az ízek jól átjárják a húst.

Mit kínáljunk a sonka mellé?

A sonka utánozhatatlan jó ízét más ízekkel együtt élvezhetjük igazán. A sonkaszeletek mellé a megszokott kemény tojáson, tormán vagy mustáron kívül még igen sok finomságot adhatunk.

Hazánkban kitüntetett szerepe volt a sonkához adott különböző retkeknek, úgymint az üde látványt nyújtó hónapos reteknek, a jégcsapreteknek, a fekete reteknek.

"Könnyebbé" tehetjük a húsvéti étkezéseket, ha teljes kiőrlésű kenyeret, zöldséget, vagy akár gyümölcsöt fogyasztunk a sonka mellé. Amennyiben túlettük magunkat az ünnepen, a következő időszakban tarthatunk néhány könnyebb, húsmentes napot - tanácsolja a dietetikus.

Tóth András, újságíró
szakértő: Moharos Melinda, dietetikus

Frissítve: 2026.04.03. 14:41, Megjelent: 2018.03.31. 11:25
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Húsfogyasztás téma, Húsvét téma

Cikkajánló

Cukorsokk
Cukorsokk

Mi is pontosan a cukorsokk gyerekeknél?
Interjú Gulyás Izabellával
Interjú Gulyás Izabellával

A betegek végre méltóbb életet élhetnek.
Innovatív hústermékeket fejlesztettek a Debreceni Egyetemen
Innovatív hústermékeket fejlesztettek a Debreceni Egyetemen WEBBeteg - Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész
A magyarok számára még a diéták is elképzelhetetlenek húsok nélkül
A magyarok számára még a diéták is elképzelhetetlenek húsok nélkül Pápai Hús Kft.
Húsvéti menü okosan
Húsvéti menü okosan Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
Cukorbetegek húsfogyasztása - Mire kell odafigyelni?
Cukorbetegek húsfogyasztása - Mire kell odafigyelni? Springmed - Dr. Baranyi Éva, Dr. Winkler Gábor
Paleolit táplálkozás pro és kontra
Paleolit táplálkozás pro és kontra WEBBeteg - Kósa-Boda Veronika, újságíró
Vörös húsok és belsőségek fogyasztása - Mennyit és hogyan?
Vörös húsok és belsőségek fogyasztása - Mennyit és hogyan? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember