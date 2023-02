Ilyen tüneteket okoz a rostasejtgyulladás

Az orr és a szemek közötti területen, a szemzugban jelentkező fájdalom is jelezheti a rostasejt gyulladást.

Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa elmondta, hogy milyen okok állhatnak a betegség hátterében és hogyan előzhetjük meg a tünetek kiújulását.

Ez okozza a gyulladást

Az orrmelléküregek belső felületét orrnyálkahártya borítja. A nyálkahártya folyamatosan váladékot termel, melynek célja az orrüregbe bejutó pollenek, szennyeződések, porok és kórokozók megkötése. Azonban, ha valami miatt az orrmelléküregek gyulladása alakul ki, az orrnyálkahártya megduzzad és a termelődő váladék nem tud eltávozni. Ez a rostasejtekben pangáshoz vezet, ami ideális feltételeket teremt a kórokozók elszaporodásához.

Jellemző tünetek

A rostasejtek gyulladása jellegzetes tüneteket okoz az orr és a szemek közötti területen, mint például az orrfelőli szemzugban jelentkező fájdalom, teltségérzet és nyomásérzet. A betegek gyakran tapasztalnak orrdugulást, orrfolyást, valamint féloldali duzzanatot és vörösséget az orrfelőli szemzugban – sorolja a betegség tüneteit dr. Holpert Valéria. A szaglásromlás vagy hiánya is jellemző lehet, valamint a levertség, horkolás is előfordulhat.

Ilyenkor forduljon orvoshoz!

A rostasejtgyulladás lehet akut, rövid idejű, de akár hosszabb távon is fennállhat. Ha panaszok jelentkeznek, mindenképpen javasolt orvosi vizsgálatot kérni, mert kezelés nélkül a gyulladás más orrmelléküregekre is átterjedhet és a tünetek romolhatnak. A következő esetekben kérjünk sürgősen szakember segítségét: erős fájdalom a fej vagy az arc területén, kezdeti javulás után a tünetek visszaesése, 10 napon túl sem javuló panaszok, 3-4 napon át tartó magas láz, ami a tüneteket kíséri.

A kiváltó októl függ a kezelés

A rostasejtgyulladás kezelése függ a kiváltó októl. A kezelés fontos része az orrjáratok átjárhatóságának biztosítása, hogy az orrváladék szabadon távozhasson és a pangás megszűnjön. Erre orrnyálkahártya-lohasztó orrspray javasolt. Ha a gyulladás allergiás eredetű, akkor allergia vizsgálatra is sor kerülhet, és az orvos antihisztamint, valamint szteroid orrsprayt is felírhat. Kiegészítő kezelésként tengervizes orrsprayt és orrmosást érdemes bevetni. Fájdalomcsillapító gyógyszerekkel és a fájó terület melegítésével, például infralámpával is javulást érhetünk el. Ha a gyulladás bakteriális eredetű, akkor a kezelőorvos antibiotikumot írhat fel.

Ha krónikus rostasejtgyulladásban szenvedünk, ajánlott az alapos fül-orr-gégészeti vizsgálat, mivel a betegség kiújulására számíthatunk, amíg a kiváltó okot, mint például az légúti allergia vagy az orrpolip nem kezeljük.

(Forrás: Fül-orr-gége Központ)