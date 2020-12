A mozgás a nátha ellenszere?

Többen átestek már rajta, de sokan még csak most küzdenek az idei szezon első orrfolyással, köhögéssel, tüsszögéssel, torokfájással és levertséggel járó tüneteivel. Törvényszerű, hogy az őszi-téli időszak minden évben náthával kezdődjön, vagy létezik biztos módszer a megelőzésre?

Új évszak, új szokások

A rövid nappalok, borúsabb, hűvös, nyirkos időjárás nemcsak a hangulatunkra van hatással, de kedvező feltételeket teremt bizonyos kórokozók megjelenéséhez is. Ősszel-télen több időt töltünk zárt térben, illetve erre az időszakra esik az óvoda- és iskolakezdés időpontja is, így a közösségbe kerülő gyermekek is könnyen hazavihetik a fertőzéseket. Étkezési szokásaink is megváltoznak: a szezonális, friss zöldségek- és gyümölcsök helyét más típusú élelmiszerek váltják fel – sorolja a gyakrabban jelentkező légúti betegségek okait dr. Babai László, a Speed Medical orvos-természetgyógyásza.

Teljesen normális, ha egy-egy fertőzésen átesünk, ez az őszi-téli időszak velejárója. Azonban ha úgy érezzük, hogy a legenyhébb betegség is hosszú időre ágyba kényszerít és a fertőzések szinte egymást követően ismétlődnek, érdemes életmódunkat górcső alá venni, mert könnyen lehet, hogy a gyakori betegeskedések oka itt keresendő.

A kanapén töltött esték időszaka

A legtöbben ott rontjuk el, hogy a hűvösebb idő beköszöntével azonnal szögre akasztjuk a túrabakancsot, vagy futócipőt, téli leállásra készítjük fel a kerékpárunkat és magunkat is. Fejben összeállítjuk a hétvégenként, esténként megnézendő filmek listáját, közben pedig jókat nassolunk. A gyakori fertőzések miatt átbetegeskedett tél után, tavasszal persze rémülten vesszük észre az így eltelt hónapok nyomait és kapkodva kutatunk a legújabb pár hét alatt több kiló mínuszt ígérő diéta után. Tartós eredményeket garantáló, egészségtudatos életmódról persze csak akkor beszélhetünk, ha az valóban az életünk, a mindennapjaink részévé válik, évszaktól függetlenül.

A rossz idő és a légutak

Nemcsak a plusz kilók, de a betegségek megelőzésének egyik leghatásosabb eszköze is a mozgás. A fizikai aktivitás hatására tisztulnak a kis légutak is - nem átlégzésnél pang benne a váladék, kiváló táptalaj a kórokozóknak -, a szövetek keringése javul, hiszen ezáltal tápanyagot kapnak, a salakanyag elszállításra kerül, emelkedik az antioxidáns szint, javul a fehérvérsejtek működése.

Intenzív mozgás során tehát a fokozott igénybevétel tisztítja a tüdőt. Persze ez is csak akkor érvényes, ha az intenzív tevékenységet nem szennyezett levegőjű környezetben végezzük. Gyakorlatilag korhatár nélkül végezhető mozgásforma a túrázás. Keressük az alkalmakat, hogy minél több időt tölthessünk a természetben. Évente egy-két hét a friss levegőn szépen kitisztítja szervezetünket. Rossz idő esetén se csüggedjünk, az edzőtermek kínálatában ma már mindenki találhat korosztályának, alkatának, vagy érdeklődésének megfelelő mozgásformát.

Az étkezésben is az arany középút a jó választás

A szervezet ellenálló képességét csökkenti minden, ami nem egészséges. Ezért kerülendő a túl sok zsírt, ill. szénhidrátot tartalmazó étrend fogyasztása. Az egészség megőrzésének érdekében törekednünk kell a mértékletességre, ellenkező esetben könnyen felboríthatjuk a szervezet egyensúlyát. És mint ilyen, mondhatjuk azt, hogy a szervezet energiáit felemészti az egyensúly megtartásának igyekezete, nem marad energia a fertőzések elleni védelemre.

Ásványi anyagok és vitaminok – miből, mennyit?

A rendszeres mozgás, megfelelő étrend mellett a szervezet ellenálló képességét támogathatjuk még bizonyos ásványi anyagok és vitaminok segítségével is – javasolja a Speed Medical orvos-természetgyógyásza. A szervezet védekezőképességé közismerten fokozó C-vitamin mellett az utóbbi években több vizsgálat is igazolta a D-vitamin szerepét a téli időszakban gyakori légúti betegségek megelőzésében. Ezzel együtt több vizsgálat is felhívja a figyelmet arra, miszerint világszerte gyakori jelenség a D-vitamin hiány, melynek kezelése egyénenként eltérő adagolást igényelhet. A pontos mennyiség vérvizsgálat segítségével határozható meg. Ezt követően rövidebb ideig nagyobb dózis szedésére lehet szükség, majd a későbbiekben elégséges a fenntartó mennyiség napi adagolása.

Az influenzajárványok esetében megfigyelték, hogy azokban az országokban volt különösen nagymértékű, ahol alacsony szelén szint a jellemző. A szelén nagyobb koncentrációban toxikus hatású, ezért a személyre szabott mennyiség meghatározását javasolt szakemberre bízni. A fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség csökkenéséhez vezethet még a cink- és vashiány is, a megelőzés érdekében érdemes ezek pótlásáról is gondoskodni.

