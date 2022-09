3 ötlet házi készítésű tízóraihoz

Az iskola kezdetével sokunknak okoz napi szintű fejtörést, hogy változatos és lehetőleg egészséges falatokkal töltsük fel az uzsonnás dobozt. Varga Dóra, dietetikus kipróbált receptjeiből szemezgettünk gyorsan elkészíthető és a menza rendelettel is összeegyeztethető ételeket.

A 2015 szeptermberétől a gyakorlatban is megvalósult rendelet a közétkeztetőket egészséges alapanyagok használatára, kevés só-, cukor- és zsiradéktartalmú étrend összeállítására kötelezi. Az új ízeket remélhetőleg a gyermekek is szívesen fogadják, de emellett hasznos, ha egészséges tízóraival is készülünk.

Diabetikus és tejmentes répás zabkeksz

Hozzávalók 10 darabhoz:

90 g sárgarépa

50 g apró szemű zabpehely

35 g zabpehelyliszt

20 g kókuszzsír

1db tojás

1 citrom héja

20 g xilit

Elkészítés:

A sárgarépát meghámozzuk és apró lyukú reszelőn lereszeljük. Hozzáadjuk a zabpelyhet, a zabpehelylisztet, az olvasztott kókuszzsírt, majd a tojás segítségével formázható masszát készítünk belőle. Ízesítjük kevés reszelt citromhéjjal és xilittel. Fél órára félre rakjuk a masszát, majd miután összeállt, 8-10 kis golyót formázunk belőle és sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk őket. Ezután egy kanál segítségével ujjnyi vastag pogácsákká formázzuk a golyókat. 200 oC-ra előmelegített sütőben, 15-20 perc alatt készre sütjük.

Reform kakaós csiga

Hozzávalók 20 darabhoz:

25 dkg zsírszegény túró

22 dkg zabpehelyliszt

5 dkg búzasikér

6 evőkanál eritrit

5 g sütőpor

1 dl víz

20 g vaj

1 db tojás

2 ek kakaó

Elkészítés:

A túró összedolgozzuk a zabpehelyliszttel, búzasikérrel, 2 ek eritrittel, sütőporral, és annyi vizet adunk hozzá, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk. A tésztát kinyújtjuk 1,5-2 cm vastagságúra, majd megkenjük az olvasztott vajjal, végül megszórjuk a kakaós eritrites keverékkel. A csigát szorosan feltekerjük, kb. 2 cm vastag szeletekre vágjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük őket. A tetejüket megkenjük egy felvert tojással és előmelegített sütőben 20-25 p alatt aranybarnára sütjük.

Diabetikus, tejmentes zabpelyhes muffin

Hozzávalók 6 darabhoz:

100 g apró szemű zabpehely

1 tojás

1,5 dl mandulatej

100 g szeder (idénygyümölcsökkel, például körtével, almával, szilvával is helyettesíthető)

1 tk sütőpor

1 ek xilit plusz

Elkészítése:

A tojássárgáját fehéredésig verjük a cukorpótlóval, hozzákeverjük a zabpelyhet, a sütőport, és felöntjük növényi tejjel. A kemény habbá vert tojásfehérjével lazítjuk a masszát, lazán hozzákeverjük a gyümölcsöket, majd szilikon muffin formákba adagoljuk a tésztát. 170 fokra előmelegített sütőben, 30 perc alatt készre sütjük, közben tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsültek-e a muffinok.

(Budai Allergiaközpont - Varga Dóra, dietetikus)