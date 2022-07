A szájnyálkahártya betegségei

Baktériumok, vírusok és gombák mindenki szájában élnek, megtalálhatóak a nyálkahártyán, a nyálban és a fogak felszínén. Azonban vannak ártalmas mikroorganizmusok is, melyek a szájnyálkahártyán betegségeket okoznak.

Az egészséges szervezetben az ártalmatlan és ártalmas baktériumok egyensúlyban vannak. De a stressz, az antibiotikumok, a hibás táplálkozási szokások és a súlyos betegségek miatt a kórokozók elszaporodhatnak a szájüregben.

A szájnyálkahártya leggyakoribb betegségei

Nagyon fontos felkeresni a fogorvost, már a legkisebb szájnyálkahártyán bekövetkezett elváltozás észlelése esetén is. A fogorvos nem csak a fogakat vizsgálja meg, hanem a lágyrészekre, a nyálkahártyára is vet egy pillantást. A szájnyálkahártya egyik leggyakoribb betegsége a szájpenész és az afta. Vannak azonban súlyosabb betegségek is, amelyek előfordulhatnak a szájüregben, ilyen például a rák. Csak a betegség korai felismerése teszi lehetővé a páciens gyógyulását.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a rendszeres fogorvosi kontrollvizsgálat. Amennyiben elváltozást észlel a száján vagy a szájüregében, azonnal keressen fel egy fogorvost, ne várja meg a következő kontrollvizsgálat időpontját! Ha időről időre kiújuló, de gyógyszerekkel kezelhető betegsége van, akkor is jobb kikérni az orvos véleményét a tünetek vagy az elváltozás észlelésekor.

A szájnyálkahártya-betegségek megelőzése

A betegségek megelőzése érdekében nagyon fontos a napi legalább kétszeri fogmosás, fogselymezés, antibakteriális szájvíz használata. Reggel és elalvás előtt mindenképpen, illetve ajánlott főétkezések előtt is fogat mosni. Beszélje meg fogorvosával, melyik termék a legmegfelelőbb az Ön számára.

