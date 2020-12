Milyen veszélyei vannak, ha elfelejtjük bevenni a tablettát?

A fenti kérdés szinte egyike a leggyakrabban hallott kérdéseknek, mellyel a nőgyógyász szembesül. Természetesen, mivel mégis csak egy gyógyszerről lévén szó, ha elfelejtjük bevenni, annak számos, nem elhanyagolható következménye lehet.

Ahhoz hogy a tablettakimaradás hatásait megértsük, tisztáznunk kell a hormonális fogamzásgátló tabletták működési mechanizmusát. A fogamzásgátló módszerek ezen típusa minden esetben a peteérés gátlásán alapul, tehát a menstruációs ciklus során egy úgynevezett negatív visszacsatolás révén meggátolja a petefészekben a domináns tüsző kiválasztódását, majd érését és ily módon abból az érett petesejt kiszabadulását, mely a spermiumokkal találkozhat és megtermékenyülhet. Ehhez a gátláshoz elengedhetetlen a folyamatos, állandó szinten tartott, a gátláshoz még éppen elegendő hormonszint biztosítása. Ez oly módon tartható fenn, ha a tablettát mindig ugyanabban az időpontban vesszük be.

Praktikus ezt valamilyen napi rutinhoz kötni, de ma már a mobiltelefonok világában mindenki beállíthatja telefonját is emlékeztető gyanánt. A napjainkban alkalmazott fogamzásgátló tabletták szinte mindegyike olyan alacsony hormontartalmú, hogy már egy tabletta hiánya is komoly problémákat okozhat a hormonszintekben. Ez a hiány azonban nem mindegy, hogy a ciklus mely szakaszában következik be. A legveszélyesebb ilyen tekintetben a ciklus első fele.

Ha a ciklus első felében marad ki a tabletta

Ezen időszakban ugyanis a tablettaszedést pár nap (leggyakrabban egy hét) szünet után folytatjuk, azonban könnyen belátható hogy ez a pár nap szünet teljes hormonmentességet jelent, ami bizonyítottan elegendő még ahhoz, hogy peteérés ne következzen be. Ez azonban ha megnyúlik, tehát egy-két vagy netalán még több nappal később kezdjük el szedni a következő levél tablettát, a hormonszint már csak későn fog megemelkedni. Ennek következményeként a domináns tüsző érése a hormonális gátlás hiányában már megkezdődött, és ez a folyamat a késői gátlás miatt már akár végbe is mehet, tehát érett petesejt szabadulhat ki abból.

Amennyiben ekkor más módon nem védett szexuális aktus zajlik, a petesejtet semmi nem fogja védeni attól, hogy megtermékenyüljön. Ezért a legjobb, amit ilyenkor tehetünk, természetesen ha eszünkbe jut, hogy a tablettát elfelejtettük bevenni, valamilyen egyéb, nem hormonális módszer kiegészítő alkalmazása. Ha nem voltunk ennyire szemfülesek, és csak az aktust követően vesszük észre, hogy már több mint két tablettával vagyunk lemaradva, akkor pedig a nem kívánt terhesség elkerülése érdekében sürgősségi fogamzásgátlás indokolt.

Ha a ciklus második felében marad ki a tabletta

Valamivel másabb a helyzet, ha a ciklus második felében, tehát az utolsó hét tabletta során felejtjük el a tablettát, ugyanis ekkor már jóval kisebb az esélye a tüszőrérésnek. Ha az adott levélből az utolsó 3-4 tabletta maradt ki, akkor ezek pótlása nem szükséges, nyugodtan elkezdhető a következő levél, természetesen nem több mint hét nap szünettel. Egyetlen tabletta késői bevétele ciklustól függetlenül még nem jelent veszélyt, ha 12 órán belül pótoljuk.

Tablettaszedés egyéb okból

Fontos megemlíteni azt a csoportot, akik a tablettát elsősorban nem annak fogamzásgátló hatása miatt, hanem csak valamilyen egyéb, kedvező hatása miatt alkalmazzák. Esetükben, ha nem történik szexuális aktus, és biztosan nem is fog a ciklus során, akkor minden további következmény nélkül kimaradhat néhány tabletta, hiszen az egyéb kedvező ún. non-kontraceptív hatások kialakulásához hosszab idő szükséges, tehát nem kell tartanunk ezek megszűnésétől.

Legfontosabb a rendszeresség!

Összegezve elmondható, hogy a tablettaszedés egyik legfontosabb aranyszabálya a rendszeresség. Tehát az, aki biztosan tudja hogy nem képes még a modern technikai vívmányok ellenére sem a rendszeres tablettaszedésre, az inkább válasszon valamilyen más fogamzásgátló módszert. A feledékenyek fogamzásgátló módszerként alkalmazhatnak valamilyen barrier módszert, ám ezeket sokan körülményességük miatt nem szeretik. Akik mégis a hormonális módszerek nyújtotta biztonságra vágynak, tökéletes megoldást jelenthet a hüvelygyűrű alkalmazása, mely csupán havi egyszeri odafigyelést igényel és kedvező hormontartalma miatt kiváló cikluskontrollt is biztosít.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Erdődi Balázs, szülész-nőgyógyász