Koronavírus - A fertőzésszámok szórványos emelkedése várható

Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön tudatta: az év 36. hetében az örökítőanyag Zalaegerszeg, Budapest Északi, Déli és Központi szennyvíztisztító és Tatabánya mintájában volt kimutatható.

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Az örökítőanyag koncentrációja Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

(MTI)