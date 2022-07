Megtalálták a rejtélyes gyermekkori májgyulladás okát

Fény derült a gyerekeknél nemrégiben tömegesen jelentkezett "titokzatos" hepatitiszjárvány valószínű magyarázatára - legalábbis így gondolják brit kutatók. Vélhetőleg azonosítottak ugyanis egy olyan okot, ami elvezethetett a gyerekeket világszerte nagy számban ledöntő megbetegedéshez.

A vizsgálatok alapján arra gondolnak, hogy miután a koronavírus pandémia lezárásait felfüggesztették, visszatért két gyakori vírus, és ezek indították be a ritka, de nagyon veszélyes májgyulladásos eseteket. Az elmúlt hónapokban 35 országban, több mint ezer – többségükben 5 év alatti – gyerek lehetett érintett. Némelyiküknél életmentő májátültetést kellett végezni.

Két kutatócsoport tagjai (Londonban, Glasgowban) vélik úgy, hogy a gyerekek a COVID-19 ellen hozott korlátozások miatt - az általában megszokotthoz képest - később találkoztak egyes vírusokkal, így részben kimaradt náluk a korai immunitás az általában véve náthát és hasfájást okozó adenovírussal szemben. Továbbá kevesebbszer kerülhettek kapcsolatba egy az adenovírushoz kötődő másik vírussal is (AAV2 – adeno-associated virus 2), ami általában nem betegít meg, ám az adenovírus segítségével sokszorozza magát. Ez a helyzet adhat magyarázatot tehát arra, hogy azok a szokatlan és aggasztó májkomplikációk kialakultak.

Az érintett (jellemzően öt év körüli, sőt gyakran alatti) gyerekeknél gyomor-bélrendszeri gyulladás (gasztroenteritisz) tünetei jelentek meg: hasmenés, hányás, ezt sárgaság, a bőr és a szemek környékének besárgulása (sárgaság) követte – ami arra utal, hogy a máj kórokozókkal küzd. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az adenovírussal megfertőződött gyerekek többsége nem lesz rosszul.

Az állapotot semmilyen módon nem lehet kötni a COVID-elleni vakcinákhoz. Egyetlen ismert, megerősítetten diagnosztizált 10 év alatti brit érintett májgyulladásos gyereket sem oltottak be koronavírus ellen.

Mi utalhat a májgyulladásra?

A májgyulladás (hepatitisz) kialakulása igen ritka, azonban nagyon súlyos lehet. A szülőket, családokat továbbra is meg kell nyugtatni, hogy az említett esetek kis számban fordulnak elő, mindenesetre figyelni kell, és az alábbi tünetek megjelenésekor szakemberhez kell fordulni:

ha a gyerek rosszul érzi magát, beteg;

ha mindig szokatlanul fáradtnak érzi magát;

nincs étvágya;

fáj a hasa;

a szeme fehérje illetve a bőre besárgult;

vizelete sötét;

a széklete világos, szürkés színezetű;

viszket a bőre;

izom, ízületi fájdalmai vannak;

magas láza van;

zavart, vagy viselkedése változik.

Mit tehet a szülő a megelőzésért?

Az olyan mindennapos higiéniai eljárások, mint az alapos kézmosás, és a megfelelő légzési higiéné (ide értve a száj-orr maszk viselését, a megfelelő távolságtartást, azt a megoldást, hogy ne kerüljön az arc máséhoz túl közel, beszéd, éneklés stb. közben) segít csökkenteni igen sok „közönséges” fertőzés, ide értve az adenovírus terjedését is.

Az emésztőszervi fertőzés tüneteit produkáló gyerek, aki hány, hasmenése van, maradjon otthon, és csak akkor menjen újra közösségbe (iskolába, óvodába), ha panaszai már legalább 48 órája elmúltak – hangzik szakemberek legfontosabb tanácsa.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Likely cause of mystery child hepatitis outbreak found (BBC News)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász, hematológus