Átlépte a tízezret az ismert majomhimlős esetek száma

Alig több mint két hónapon belül már csaknem 11 ezer (10.857) fertőzés történt globálisan. A vírus elérte a nem endémiás térségeket is, azaz már nem csak egy-egy jól körülhatárolható régióra korlátozódik. Spanyolország, az Egyesült Királyság, Németország és az USA is érintett lett, a legtöbb esetet ezekből az országokból jelentették.

Az esetszámok gyors növekedése (egy hónappal ezelőtt 1600 azonosított esetről számolt be a WHO) azzal függ össze, hogy a vírus leginkább nemi érintkezés útján terjed, különösen a férfiakkal kapcsolatot létesítő férfiak körében. Mind Európában, mind az Egyesül Államokban sok homoszexuális férfi követeli, hogy hozzáférhessen a himlő elleni – mindezidáig nehezen beszerezhető – védőoltáshoz.

San Francisco közegészségügyi vezetői például arról számoltak be, hogy mindössze 3 ezer adagot kaptak a két-dózisú Jynneos oltóanyagból, holott 35 ezer adagra volna szükségük. New Yorkban oly nagy az igény adott vakcinára, hogy a helyi egészségügyi hatóság (NYC Department of Health and Mental Hygiene) honlapja összeomlott, annyian próbáltak időpontot kérni az oltásra.

Magyarországon július elején 24-re nőtt a majomhimlő fertőzöttek száma, és megjelent a vírus térségünk több országában is (Horvátország, Szlovénia, Csehország, stb.)

Hirdetés

Újabb fejlemény, hogy a Siga Technologies nevű amerikai gyógyszercég arról számolt be, hogy 28 millió dolláros megrendelést kapott majomhimlő elleni vírusölő készítményére. Készítményüket mind Európában, mind az Egyesült Királyságban jóváhagyták a hatóságok a majomhimlő fertőzés kezelésére.

A kitörést egy új klád is gyorsíthatja

A jelenlegi kitörés során megismert majomhimlő vírus leszármazási vonalának elemzése azt tárta fel, hogy március elején felbukkant Európában a vírusnak egy új kládja (a klád a közös őst és annak valamennyi leszármazottját tartalmazó csoport). Szakértők szerint a korábbi himlőoltással elért immunitás mára már csekély szintűre csökkenése következtében az új klád tagjai minden bizonnyal könnyebben terjednek.

A spanyol kitörést elemző legfrissebb epidemiológiai jelentés szerint, amennyiben megbízható adatokat lehetett a betegektől nyerni, 85,8%-uk arról számolt be, hogy a fertőzés átvitele intim és ismételődő szexuális kapcsolat útján történt. A legtöbb érintettnél kiütés jelent meg a végbélnyílás környékén, s megduzzadtak a nyirokcsomók.

Ami pedig az arányokat illeti: a feldolgozott esetek közül 1 242 volt a férfi, és 14 a nő. Egyetlen kivétellel mindegyik páciens felnőtt volt, átlagéletkoruk 37 év – számoltak be szakértők a legfrissebb adatok ismertetésével a majomhimlő mai helyzetéről a világban.

Bővebben Kérdések és válaszok a majomhimlőről

Szerző: WEBBeteg.hu - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Global monkeypox outbreak hits 10,000 cases (Center for Infectious Disease Research and Policy)