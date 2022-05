Új vírus a láthatáron? - A majomhimlő

Dr. Kemenesi Gábor virológus Facebook bejegyzésben tudatta, mit kell tudni egy váratlan, Afrikában jellemző zoonózisról, a majomhimlőről, ami felütötte a fejét a nyugati világban.

Majomhimlő vírus okoz fertőzéseket nyugaton

A virológus összegzése szerint a vírus semmiképpen sem hasonlítható a COVID-19-hez, ezért nem várhatóak komoly esetszámok sem, mivel egy emberről-emberre nehezen terjedő fertőzésről van szó.

Egyelőre járványügyileg sem köthetőek az esetek egymáshoz, a terjedés módja, mintázata nem vagy csak részben ismert – ennek feltárása folyamatosan zajlik. A vírus Angliában jelent meg, azonban azt tudjuk, hogy a majomhimlős esetek nem korlátozódnak a szigetországra, jelenleg több más ország is szerepel az érintettek listáján.

Mi az a majomhimlő?

A Közép- és Nyugat-Afrikában élő rágcsálók között tünetmentesen terjedő és fennmaradó vírus alapvetően főemlősöket érint, amely a rágcsálókról vagy más fertőzött állatról történő sikeres átugrási eseményt követően emberről-emberre is képes limitált terjedésre.

A vírust 1958-ban fedezték fel és emberben elsőként 1970-ben írták le a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi legnagyobb dokumentált járványt 2017-ből Nigériából ismerjük, melynek során több száz emberi megbetegedést regisztráltak.

Terjedése, tünetei, kezelése

Dr. Kemenesi Gábor írásából kiderül, hogy a fertőzés állatról a fertőzött állat vérével, testváladékaival vagy majmok esetében kiütéseivel történő érintkezés során, míg emberről a fertőzött ember kiütéseivel vagy a kiütések által kontaminált felületekkel (pl: ruha, ágynemű) való érintkezéssel terjed.

Testváladákokkal és légúti cseppekkel is terjedhet, ám semmiképp sem keverhető össze a COVID-19-nél megismert, rendkívül hatékony légúti terjedéssel. Itt egy nehézkes, hosszú és közeli kontaktust követelő terjedés ismert, így főként családtagok, közeli hozzátartozók kerülnek látókörbe egy-egy terjedési esemény során.

A fertőzéstől a tünetek megjelenéséig tartó időtartam kb. 5-től 13 napig tart. A kezdeti tünetek könnyen összekeverhetőek más megbetegedéssel: fáradtság, láz, nyirokcsomó duzzanat, izomfájás, hátfájás stb. A karakterisztikus kiütések 1-3 nappal a láz megjelenését követően jelentkeznek, főként az arcon és végtagokon hangsúlyosak. A kiütések - más himlőfertőzéshez hasonlóan- kiemelkednek, majd idővel kifakadnak és leszáradnak. A kiütések a nyálkahártyákon és egyéb testrészeken is megjelenhetnek, de kifejezetten a nyálkahártyán való megjelenést feltételezik a cseppfertőzéses terjedés mögött, mint erősítő tényező.

A tünetek 2-4 hétig is eltarthatnak. Célzott gyógyszeres terápia nincs, de vakcina van. Az eredetileg feketehimlő ellen készült vakcinák bizonyos fokú védelmet nyújtanak a közeli rokon majomhimlő vírus ellen is. A jelenlegi mintázat és ismeret alapján a kontaktkutatás során várhatóan a közeljövőben újabb eseteket is felderíthetnek majd.

(Facebook)