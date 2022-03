Március 4. a HPV-tudatosság napja, amely a humán papillomavírusra kívánja felhívni a figyelmet. A világon diagnosztizált minden 20. rákos megbetegedés közül 1 esetben a kóros elváltozások oka a HPV okozta fertőzés. A HPV-vel összefüggő rákban közel félmillió ember hal meg évente, holott a halálesetek jelentős része megelőzhető lenne rendszeres HPV-szűréssel, illetve a vírus elleni védőoltással.

A HPV bárkit érinthet

A HPV-világnappal a több mint 80 szervezetet összefogó Nemzetközi Papillomavírus Társaságnak (International Papillomavirus Society, IPVS) az a szándéka, hogy növelje a HPV-vel kapcsolatos tudatosságot. Fontos lenne, hogy a HPV-ről életkortól és a szociális háttértől függetlenül mindenki tudjon, és azzal is tisztában legyen, hogy őt személy szerint miként érintheti ez a fertőzés, illetve lépéseket tegyen a kockázatok csökkentése érdekében.

A HPV-fertőzés rendkívül gyakori

A HPV-fertőzés a világon a legelterjedtebb szexuális úton terjedő fertőzés, amely az népesség 80%-át érinti életében legalább egyszer. Sokan azonban nem is tudnak róla, hogy fertőzöttek, ami növeli a HPV-vel összefüggő rákbetegségek kialakulásának kockázatát. Például a méhnyakrákos esetek mintegy 90%-a HPV-vel kapcsolatos – fontos lenne tehát, hogy mindannyian megismerjük a vírussal kapcsolatos kockázatokat.

Hirdetés

A HPV megelőzhető

A HPV-fertőzés megelőzhető, ahogyan a HPV okozta rákos megbetegedés ugyancsak elkerülhető. Egyrészt ma már rendelkezésre állnak hatékony védőoltások férfiak és nők számára egyaránt, másrészt rendszeres szűréssel (pl. méhnyakrák-szűrés) időben felfedezhetőek a rák előjelének számító sejtelváltozások.

Fontos beszélnünk a HPV-ről

A nemzetközi HPV-tudatossági nap célja, hogy tények, információk megosztásával tisztázzuk az HPV-fertőzéssel kapcsolatos félreértéseket, különösen a megbélyegzést, ami miatt az érintettek esetleg nem merik igénybe venni a megfelelő egészségügyi ellátást, és így még inkább kiteszik magukat a kockázatoknak.

"Szerencsére egyre többen ismerik fel a HPV és bizonyos rákos megbetegedések, például a méhnyakrák közötti kapcsolatot. Ez segít minket abban, hogy előrelépjünk a HPV elleni hatékony megelőző intézkedések népszerűsítésében. Ha megállítjuk a HPV-t, a rákos megbetegedések száma csökken, ami életeket ment meg" – mondta még 2020-ban az IPVS elnöke, Prof. Margaret Stanley.

2018-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a méhnyakrák felszámolását célzó felhívást tett közzé, amelyben igyekezett cselekvésre ösztönözni a világ vezetőit. Az IPVS ekkor saját politikai nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólította a kormányokat, hogy tartsák is be mindazokat a normákat, amelyeket a WHO a HPV megelőzéséről, valamint a szűrővizsgálatok elérhetőségéről meghatározott.

„A politika és a közvélemény figyelme érthető módon a méhnyakrákra összpontosul" - mondta Joel Palefsky, az IPVS érdekképviseleti elnöke. „Ám a HPV nem csak a nőket érinti, a férfiak is ki vannak téve a vírussal összefüggő rákos megbetegedések kockázatának. A HPV potenciálisan mindenkit érinthet – és mindenki tehet valamit a kockázatok csökkentéséért, egyszerűen azáltal, hogy megosztja az információkat, illetve párbeszédet kezdeményez a HPV-ről. A tudatosság és a felvilágosítás fontos első lépések a megelőzés felé."

(Phytotec Hungária)