Kormányrendelet szabályozza mely esetekben ingyenes a PCR teszt műtéti beavatkozás előtt. Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás ingyenes, minden oltásból megfelelő mennyiség áll rendelkezésre.

A jelenlegi szabályozás szerint az egészségügyi ellátásban halasztható műtétek esetében nem szükséges a PCR teszt annak, aki beoltatta magát vagy 4 hónapon belül átesett a koronavírus fertőzésen.

A kormány álláspontja szerint, mivel minden magyar állampolgár ingyenesen veheti fel a koronavírus elleni védőoltást, ezért semmi sem indokolja, hogy az adófizető magyar emberek állják azoknak a halasztható műtét előtt álló betegeknek a PCR teszt költségeit, akiknél a teszt elvégzésére kizárólag azért van szükség, mert szabad akaratukból nem éltek az oltás lehetőségével. Ez alól azonban több eset is kivételt jelenthet. Az ombudsmani egyetértéssel bíró kormányrendeleti szabályozás tartalmazza, hogy a PCR teszt térítésmentesen illeti meg azokat a betegeket, akiknél felmerül a fertőzés gyanúja, azokat, akik műtétre szoruló kisgyermeküket kísérik a kórházba és nem éltek az oltás lehetőségével, azokat a betegeket akik tizennyolcadik életévüket nem töltötték be, valamint térítésmentes a PCR-teszt annak is, aki önhibáján kívül nem vehette fel az oltást. A részletek a hamarosan megjelenő közlönyben lesznek olvashatóak.

(Kormányzati Tájékoztatási Központ)