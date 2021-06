Megérkeztek a hétvégi adatok: 202 új fertőzött, elhunyt 9 beteg

A hétvégén összesen 202 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg, így az elhunytak száma 29 959 főre emelkedett.

Jelenleg 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 42 097 főre csökkent.

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

A beoltottak száma 5 411 431 fő (azaz hétvégén mintegy 22 ezerrel nőtt az oltottak száma), közülük 4 491 113 fő már a második oltását is megkapta, ez a szám hozzávetőlegesen 130 ezerrel emelkedett a pénteki adatokhoz képest. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az oltásra, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a eeszt.gov.hu honlapon.



Mindkét dózissal beoltottak aránya országonként

Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra és már az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is tudnak időpontot foglalni a számukra legkedvezőbb kórházi oltópontra és az elérhető vakcinákra.

A járvány a világban és Európában

Világszinten tegnap 295 761 esetet regisztráltak, és 6263-an vesztették életüket, elsősorban Indiában és Dél-Amerikában (Brazilia, Kolumbia) különösen magasak az esetszámok a worldometers.info adatai alapján.

Európában Nagy-Britanniában azonosították a legtöbb új fertőzöttet egy nap alatt, 9284 főt, ugyanakkor az elhunytak száma továbbra is alacsony, 6 fertőzött vesztette életét. A magyar turisták által is gyakran látogatott országok közül Törökországban a legaktívabb a koronavírus-járvány, ahol 5091 fővel nőtt a fertőzöttek száma.

