A COVID-19 elleni vakcinák fejlesztése tudományos támpontot adhat a HIV elleni oltáshoz is

A koronavírus elleni védőoltások végső soron a HIV elleni sikeres és nagyon hatékony vakcina kidolgozását is segíthetik - hangsúlyozza dr. Anthony Fauci, a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet (National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID)) igazgatója.

A vezető járványügyi szakértő karrierje még az 1980-as években, a HIV/AIDS-epidémia idején kezdődött. Saját elmondása szerint sose akart az NIAID igazgatója lenni, de végül elvállalta, mert erős motivációt jelentett számára a tény, hogy akkoriban oly kevés központi figyelmet váltott ki a HIV/AIDS krízis. Most úgy véli, egy HIV elleni lehetséges vakcina kifejlesztéséhez mára több lépéssel közelebb jutottunk – a tudomány ugyanis sokat tanulhatott a COVID-19 elleni vakcina kifejlesztésekor szerzett tapasztalatokból.

Dr. Anthony Fauci, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója ma a koronavírus-pandémia egyik legkiválóbb szakértője. A COVID-19 pandémia megjelenését megelőzően csaknem négy évtizeddel ő egy másik halálos és ugyanakkor kevésbé előtérben lévő járvánnyal kezdett foglalkozni. Karrierje kezdeti időszakára emlékezve mondja, hogy amikor 1981-ben beütött a HIV/AIDS válság, a nemzeti egészségintézet (National Institutes of Health) kutatójaként egy csapásra a téma egyik vezető szakértője lett az országban. Akkoriban a járvány már mintegy 700 ezer amerikai életet követelt. „Különösen nagy kihívást jelentő időszak volt. Élénken emlékszem, hogy a kórház klinikai központi laboratóriumában lévő irodámban ültem, amikor az első jelentést kaptam egy Los Angeles-i pácienseknél, öt férfinél mutatkozó különös betegségről. Amikor a tünetek leírását olvastam, se nekem, se másnak fogalmunk se volt, hogy milyen betegségről lehet szó” – nyilatkozta nemrégiben Fauci doktor, aki pályája jelentős részét azzal töltötte, hogy megpróbált gyógymódot találni a HIV/AIDS-re. Elsősorban ezért vállalta el az intézet (NIAID) igazgatói posztját is. „Sose törekedtem vezető állásba, de akkor egyértelműen világos volt, hogy a fertőző betegségekre általában véve nem figyelünk eléggé. Nem kapták meg azt a figyelmet, ami az ilyen súlyú problémáknak kijár, és ez különösen igaz volt a HIV esetén.”

Az 1980-as évektől felgyorsult a HIV kutatása, az AIDS kezelése

Azóta, hogy dr. Fauci meglátta az első jelentéseket, és a 80-as években érdeklődése a vírus felé fordult, hatalmas mértékben megjavult az AIDS helyzet. Olyannyira, hogy 2017-ben az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) közleménye szerint azoknál a HIV-vel élő embereknél, akik legalább 6 hónapon át rendszeresen vírusellenes gyógyszereket szednek, szinte kimutathatatlan lesz a vírusterhelés, ami azt jelenti, hogy a fertőzést már nem is tudják másnak továbbadni.

Mindazoknak, akik a HIV-től meg akarják óvni magukat, már arra is van lehetőségük, hogy profilaktikusan, megelőző gyógyszert kapjanak (a terápia elnevezése: pre-exposure prophylaxis (PrEP)). Ez annyit tesz, hogy az „esemény” előtt bevett tabletták nagyban csökkentik annak kockázatát, hogy akár nemi érintkezés útján, akár kábítószerezve a közösen használt tű által elkapják egymástól a vírust. A CDC szerint a PrEP gyógyszerelés 99%-osan megóvja az érintett egyént attól, hogy szex útján HIV-fertőzött legyen.

A HIV elleni vakcina kifejlesztése ma még a tudósok előtt álló kihívás, de dr. Anthony Fauci nagyon bizakodó. Reméli, hogy hamarosan rátalálnak a megoldásra. Bár a HIV másképpen támadja meg a szervezetet, mint a COVID-19, az utóbbi elleni védőoltások kifejlesztésének folyamata megtanította a kutatókat, szakértőket, hogy újragondolják, átértelmezzék a vakcinafejlesztést. „Remélhető, hogy néhány ötlet mindabból a sokféle dologból, amit megtanultunk a koronavírus elleni vakcinák előállítása során, végül hozzá fogja segíteni a tudományt ahhoz, hogy sikeres és nagyon hatékony HIV elleni védőoltást hozzunk létre – méghozzá a közeli jövőben” – nyilatkozta a napokban az USA legfőbb járványügyi szakértője.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Fauci: COVID-19 vaccines could 'ultimately help us to develop a successful and highly effective HIV vaccine' (Insider)