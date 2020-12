Karanténról, maszkviselésről - CDC-, WHO-döntések, figyelmeztetések

Az egészségügyi csúcshatóságok időnként megváltoztatják irányelveik egyes részleteit. Olykor kifejezetten szigorítanak, mint amikor például azt is megszövegezik, hogy jelen pandémia idején melyik típusú maszk védhet meg a koronavírustól és melyik haszontalan.

A COVID-19-re vonatkozó egyik előírás módosításával az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ lapok címoldalára került. Néhány napja ugyanis azt közölte, hogy bizonyos esetekben – az eddig javasoltakkal szemben – nem szükséges 14 napig karanténban maradni, megteszi a rövidített 7 napos tartam is. De nemcsak a CDC változtatott a koronavírusra vonatkozó guideline-ján a közelmúltban. Az Egészségügyi Világszervezet a maszkviseléssel kapcsolatos szabályozását frissítette, szigorította.

A WHO annak részleteit rögzítette újabb iránymutatásában, hogy mikor, hol és hogyan kell hordani a maszkot, azt is megjelölve, melyik típust nem tekintik megfelelőnek. Szakemberei úgy vélik, az arcvédő pajzs nem nyújt kellő védelmet a fertőzéstől – se annak, aki hordja, se a vele találkozó személyeknek. Nem tartja vissza ugyanis a viselő által kilélegzett cseppecskéket, de azt se akadályozza meg, hogy ilyen lebegő részecskéket ő maga belélegezzen. Kifejtették, miért részesítendő előnyben a maszk. Az persze más kérdés, ha valaki a kettőt kombinálva viseli. A WHO kitért azon speciális helyzetre, amikor mégis elfogadható az arcpajzs: „némely kisgyerek, valamilyen fogyatékossága miatt, képtelen (el)viselni a maszkot. Vagy azért kell eltekinteni a hordásától, mert beszédterápiára jár, amikor a tanárnak látnia, követnie kell a gyerek szájmozgását. Ilyen esetekben a pajzsot a maszk alternatívájának lehet tekinteni, persze annak tudatában, hogy a COVID-19 idején a kettő nem lehet egyenértékű. Mert az arcpajzs nem nyújtja az elvárható védelmet az egyénnek, és nem kellő mértékben akadályozza meg a vírus másokra való átvitelét” – fogalmaz a guideline.

A módosított ajánlás azt is leszögezi, hogy amennyiben pajzsot visel valaki, az „takarja a teljes arcot, fedje mindkét oldalán, és érjen az áll alá. Ilyenkor nagyon óvatosan kell mozogni, közlekedni, hogy ne történjen baleset, ne törjön el, nehogy sebesülést, szemsérülést okozzon.” Tehát a pajzs nem fogadható el maszkhelyettesítőként, ugyanis „az arc alatt és körülötte körben nagy rések vannak, ahol a szabadba juthatnak a kilélegezett cseppecskék és elérik a környezetben lévő embereket. Így mások számára aligha jelenthet védelmet az arcpajzs” – szögezi le a világszervezet iránymutatása.

Hogyan találjuk meg a megfelelő maszkot?

Háromrétegű maszkot kell hordani – állítják 11 különböző típus vizsgálata után a Virginia Tech University kutatói. Ezek közül 9 szövetből, úgymint kávéfilterből, pamut pólóból vagy egyéb anyagból készült, a másik kettő egy sebészi maszk, illetve egy arcpajzs volt. Az eredmény egyértelműen jelezte, melyik a nyerő. „E vizsgálat alapján azt tanácsoljuk, hogy 3 rétegű maszkot hordjanak” – mondja Linsey Marr vezető aeroszol szakértő tudós (Virginia Tech). A tanulmány társszerzője részletezte is: „a külső két réteg szorosan szőtt, de rugalmas anyagból legyen, hogy kényelmesen tudjon az arcra simulni, középen legyen egy légzáró réteg vagy szűrő anyag. Viszont, nincs szükség légző szelepre. Talán szelep birtokában kényelmesebben érezzük magunkat, de ez teljességgel hatástalan a koronavírus továbbadásának megakadályozása szempontjából” – szögezték le egybehangzóan a járványügyi szakértők. A Szabványügyi és Technológiai Intézet (National Institute of Standards and Technology, NIST) kutatómérnökei vizuális (mozgóképes) grafikán is bemutatták, hogy a N95 elnevezésű orvosi maszk, de még a szelepes változata sem képes megállítani a cseppecskék áramlását. Sőt, aki a szelepes típust viselte, annál éppen olyan gyorsan és csaknem ugyanolyan messze jutottak el a lebegő cseppek, mintha egyáltalán nem is viselt volna maszkot. „Ha a videó animációkat egymás mellé tesszük, mellbevágó a különbség. A film képei megmutatják, hogy a szelepen át szűrés nélkül, szabadon távozik a levegő, és ez éppen ellentétes a maszkviselés céljával” – mondta Matthew Staymates, kutatómérnök (NIST), az animációs megjelenítés készítője.

Rendszeresen kell mosni

A British Medical Journal (BMJ Open) nemrégiben egy 2015-ös tanulmány adatait elemző metaanalízist közölt a szezonális influenzavírusok, illetve náthavírusok (pl. a rhinovírusok és a genetikailag hasonló koronavírusok) ellen hordott vászon arcmaszk hatékonyságáról. A kutatók megállapították, hogy ha nem tisztítjuk naponta a maszkot, akkor nagy a koronavírus esetében is a megfertőződés kockázata. „Használat után mind a szövetből készült, mind az orvosi maszk vírussal szennyezettnek minősül. Az orvosi maszkot viselés után eldobják, a vászonból készültet viszont sokan megtartják, újra használják. Sokan ugyanazt a (pl. kedvenc) maszkot több egymást követő napon újra felveszik, vagy elégnek gondolják, hogy kézzel gyorsan átmossák, áttörölgetik. Ám a kutatásunkból kiderült, hogy ez nagyban megnöveli a fertőződés kockázatát. A többször használható maszkokat minden használat után magas hőfokon ki kell főzni” – mondja a tanulmány kivitelezője, dr. Raina MacIntyre.

Jót, s jól kell hordani a maszkot

Önmagában a puszta tény, hogy rajtunk van a maszk, nem jelenti, hogy valóban védekezünk. Ha lazán hordjuk, és ezért nem simul az arcra, ha nem követi a fejforma görbületeit, ha nem takarja az orrot, ha beszélgetés közben az állunk alá húzzuk, akkor ugyanis nem tölti be a tőle elvárt szerepét, semmiféle védelmet nem nyújt. A COVID-19-átvitel nyomon követésére kidolgozott online matematikai modell (Massachusetts Institute of Technology tudósainak projektje) szerint egy 6x6 méteres szobában, ahol 10 ember van jelen, a sebészi maszk viselése 2 órán át meglehetősen biztonságossá tette a tartózkodást a vírusátadás (az infekció) megelőzése szempontjából. De ha adott szobában a 10 ember közül csak egy valaki nem takarja el az orrát, vagy nem megfelelően illeszkedik rajta a maszk, e biztonságban eltöltött időtartam (safe time) 32 percre, azaz a korábbinak mindössze negyedére csökken. Ugyanakkor azt ne feledjük, hogy ezek csak modellek, kockázatbecslések, száz százalékos biztonságot egyetlen maszk sem garantál, de megfelelő maszk helyes viselésével jelentősen csökkenthető a kockázat.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: This Type of Face Mask Isn't Protecting You From COVID, WHO Warns (yahoo.com)