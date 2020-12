Rövid idő alatt bárkit megfertőzhet egy új koronavírussal fertőzött személy

Egy új tanulmányban matematikusok keresték a választ arra, hogy mennyi időn belül történhet meg a vírus átadása.

„Hordjunk maszkot, tartsunk másoktól 1,5-2 méteres távolságot, és kerüljük a nagy tömeget!” – kívülről fújja mindenki az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) által (is) többször kiadott, sokszor ismételt irányelveket. Ám, sajnos, ezek a jótanácsok se feltétlenül hoznak betonbiztos megoldást. Persze, az említett egyszerű járványügyi iránymutatást követve nagyban lehet csökkenteni a megfertőződés kockázatát, de a valóságban ennél jóval komplikáltabban zajlik minden.

Nem véletlenül kutatják a tudósok továbbra is intenzíven a vírus átadásának folyamatát, a fertőződés mikéntjét. Egy újabb tanulmány során most matematikusok próbálták kideríteni, hogy hány perc alatt történhet meg a vírus átadása. Mennyi idő kell ahhoz, hogy magunk is COVID-osok legyünk, ha koronavírussal fertőzött személlyel tartózkodunk egy szobában. Függetlenül attól, hogy az ismerős illetővel mennyire vagyunk közeli (szoros) kontaktusban egymással, vagy ő kissé távolabb áll a teremben. A vizsgálatot végzők következtetése nem meglepő – úgy találták, gyorsan zajlik a fertőzés átvitele, ez fordított arányban attól is függ, hogy ki mennyiben tartja be a biztonsági előírásokat. Azt is kiszámolták, hogy kinek milyen helyzetben mekkora a kockázata.

Hirdetés

A vírusátadás matematikai modelljét dolgozta ki a Massachusetts Institute of Technology (MIT) néhány tudósa. A website látogatója a saját esete (helyzete) paramétereinek ismeretében a táblázatból le tudja olvasni, mekkora az ő személyes kockázata, ha bizonyos szituációban tölti az idejét. Az adott körülmények között a matematikusok felsorolták a szoba méretét, a jelenlévők szabálykövetési magatartását: ki visel maszkot, milyen típusút, milyen a terem szellőzése, páratartalma, és persze azt – talán főképpen –, hogy mekkora a jelenlévők létszáma.

Ez a modell egy olyan eszköz, írja egy amerikai üzleti havilap (Fast Company), ami lehetővé teszi, hogy megnézzük, majd átgondoljuk, hogy gyakorlatilag bármelyik szituáció veszélyeket hordozhat. Onnan kezdve, hogy leülünk egy szobába a barátainkkal, odáig, hogy egy plázába megyünk vásárolni vagy beülünk egy nagy koncertterembe, ahová amúgy sok jegyet adtak el. A lehetőségek száma szinte végtelen, de a modell alapján gyorsan világos lesz, melyik tényező rejti a legnagyobb kockázatot. Nem valószínű, hogy bárkinek újdonságot jelentenek a modell megállapításai, de most a táblázatba foglalt, tudományos mezben lévő számokat látva talán könnyebben elfogadjuk, hogy mérlegelni kell, mielőtt döntést hozunk. Hiszen hamar kiderül a modell alapján, hogy milyen könnyen elkapható egy vacsora során a koronavírus, ha az asztal mellett ülők közül valaki fertőzött.

Ha egy 10 személyes vacsoráról van szó, egy átlagos méretű étkezőben, ahol senki nem hord maszkot, a biztonság mindössze 18 percig tart. A matematikai modell egyik kidolgozója, John Bush professzor, alkalmazott matematikus (MIT) szerint bár az alap egészségügyi (járványügyi) szabályok segítenek, de azt feltételezni, hogy betartásuk 100%-osan hatékony lehet mindenféle helyzetben egyaránt, „veszélyes” és „túlságosan leegyszerűsítő nézet”. Az üzleti lap példaesete pedig a következő volt: az idei hálaadásnapi vacsorán tízen vettek részt. Egy 6x6 méteres szobában ültek le, ahol átlagos volt a páratartalom, és mindenki normál hangerővel beszélt (azaz nem kiabáltak, így senki torkából nem került az átlagosnál több potenciálisan fertőző részecske a szoba légterébe). Mindenki csak annyi időre vette le a maszkot, amíg evett. Nos, a matematikai modell szerint tehát ebben a szituációban mindössze 18 percnyi időszakot lehet e térben biztonságban eltölteni. Eztán már minden perc aggályos, mert bekövetkezik a fertőződés. Ha folyamatosan maszkot viselnének és ablaknyitással szellőztetnének a teremben, az 8 percnyi plusz védelmet nyújthatna – derül ki a modellből. Ha apró változtatások történnek ezen a vacsoraszcenárión, más percarány jön ki. Minden elem nagyban befolyásolhatja az eredményeket... Ha például az összes vendég úgy dönt, hogy inkább nem is eszik, ha magán tartja a (mondjuk vászonból készült) maszkját, két perccel nő a biztonságban lét. Egy egyszeri ablaknyitással növelve a szoba légcseréjét újabb 6 perchez lehet jutni.

„A levegőben terjedő átvitel kivédésében, a józan ész szerint is, nagy jelentőségű a vírusnak való kitettség ideje (az expozíció), a ventilláció. Emellett azonban figyelembe kell venni a térben zajló emberi aktivitás tényét is. Két méterre állni egymástól pár percre biztonságos, de biztosan nem az, ha néhány órán át álldogálunk együtt – akár megfelelő távolságra is. Amúgy meg a távolság csak akkor csökkenthető egyáltalán, ha maszkot viselünk” – írta a modell társszerzője, Martin Z. Bazant. A Fast Company vizsgálta vacsorahelyzet bizonyos elemeit, akár csak kis mértékben is megváltoztatva – ha például a vászon maszkot első osztályú sebészi maszkra cserélik a résztvevők –, máris kissé csökkenthető a kockázat. További erőfeszítésekkel akár 2 órányira is növelhető az időszak, amit el lehet tölteni egy szobában, egy koronavírusos társaságában. De ez az abszolút kivétel. És ne feledjük, hogy ezek csak modellek, kockázatbecslések, 100%-os biztonságot egyetlen maszk sem garantál.

Viszont, ha becsúszik néhány egyszerű hiba: ha a szobában lévők közül egyesek lejjebb húzzák, az álluk alá tolják a maszkot, s már nem takarja az orrukat, vagy eleve úgy hordják, hogy nem simul megfelelően az arcra, máris visszakerülünk a rizikós sávba. A biztonságos idő 32 percre esik vissza. A nagyobb termekben, plázákban, áruházakban is megvan a határa annak, hogy mi meddig lehet biztonságos.

Az MIT modelljével szemben problémásnak tartják a kritikusok, hogy a szerkesztők azzal kalkuláltak, hogy adott helyzetben, időpontban csak egyetlen fertőzött személy van a térben. Ha viszont több olyan ember jelent meg, aki terjesztheti a vírust, ez bizony nagyban növeli a megfertőződés kockázatát. A gazdasági lap szerint, ha megváltoztatjuk a kiindulási helyzetet, ha egy tízezer négyzetméteres áruházra gondolunk, ott 68 percnyi vásárlási idő lehet csak biztonságos. Szigorúan azt feltételezve persze, hogy a szintén ott vásároló ezer másik ember mind helyesen viseli a vászonból készült maszkját, és közöttük csak egyetlen a koronavírus-fertőzött. De mire kell felkészülni egy olyan városban, ahol minden 15. ember (akár tudottan, akár nem) vírushordozó, és szeret vásárolni? Mit kell gondolni egy ilyen plázáról, amikor köztudottan a vásárlók egymás sarkára lépve várakoznak a pénztáraknál, az árukiadónál? Képzeljük el, ilyen helyzetben hol húzható meg a biztonságos időszak határa! Szóval, képzelődés helyett inkább gondoljunk az általánosan bevált, mert eredményt hozó figyelmeztetésre: „maradj otthon!”.

Tovább Magas rizikóval járó alapbetegségek COVID-19 esetén

WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: It Only Takes This Long to Get COVID in a Room With Someone Who Has It (yahoo.org)