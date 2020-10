Koronavírus-szabályok Magyarországon és a térségben

Az őszi koronavírus-járvány felszálló szakaszában vagyunk. A szakértők szerint a tavaszinál is több fertőzöttre kell számítani, ráadásul közeledik az influenzaszezon is. Országonként - így hazánkban is - próbálják visszaszorítani a világjárványt. Nézzük, melyek az éppen aktuális intézkedések Magyarországon és szomszédainknál.

Hazánkban az Országgyűlés október 26-i döntése értelmében módosultak a házi karantén elrendelésére vonatkozó szabályok és az ezek megszegése esetén alkalmazható szankciók. A módosítás a három karanténfajta - a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat és a hatósági házi karantén - elrendelésével kapcsolatos adminisztratív könnyítéseket tartalmaz, illetve megváltoztatta az ezek megszegése miatt alkalmazható intézkedéseket. Továbbá orvoshoz csak előzetes időpont egyeztetésével mehetünk. Kötelező a maszkhasználat a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben és a rendezvényeken. Kijárási korlátozás egyelőre nincs érvényben, azonban további szigorítások várhatóak.

Oroszország

Európában Oroszországban van a legtöbb Covid-fertőzött. Az orosz kormány döntése alapján október 28-tól este 11 és reggel hat óra között nem lehetnek nyitva a showműsoros szórakozóhelyek és az éttermek a járványhelyzet súlyosbodása miatt. Továbbá október 28-tól kötelező lett a maszkviselés az 50 főnél több embert befogadó nyilvános helyeken, a tömegközlekedésben, a taxikban, a parkolókban és a liftekben.

Lengyelország

Lengyelországban október 24-én tovább szigorítottak az intézkedéseken. Bezártak az éttermek, korlátozták a kiskorúak kültéri mozgását, betiltották az öt személynél nagyobb gyülekezéseket. A kiskorúak 8 és 16 óra között nem csoportosulhatnak, csak felnőttek kíséretében hagyhatják el otthonaikat.

Csehország

Éjszakai kijárási tilalmat vezettek be Csehországban. A kormányrendelet szerint este kilenc órától reggel ötig a csehek bizonyos meghatározott kivételekkel - ilyen egyebek között a munkahelyre utazás vagy egészségügyi probléma - nem hagyhatják el lakhelyüket. A kutyák sétáltatása közben is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől.

Jelenleg szigorú óvintézkedések vannak érvényben. Korlátozzák a kiskereskedelem, a szolgáltatások egész sorát és a szabad mozgást. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák áttértek a távoktatásra, szünetelnek a kulturális és sportrendezvények.

Szlovákia

Október 24-én kijárási tilalom lépett érvénybe Szlovákiában. A november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése is. Tilos viszont a temetőlátogatás is, ami - tekintettel a közelgő halottak napjára - érzékenyen érinti a lakosságot. Október 15-től bezártak az edzőtermek, wellness központok, uszodák, aqua parkok és szaunák.

Románia

Romániában október 20-tól kezdődően közterületen - vagyis a lakáson kívül mindenütt - kötelezővé vált a védőmaszk viselése, továbbá bezártak az óvodák, iskolák és egyetemek, a tanév pedig online folytatódik. Az operatív törzs elrendelte a mozik, színházak, koncerttermek, játéktermek és vendéglők beltéri részeinek bezárását is a román fővárosban. A kerthelyiségek nyitva maradhatnak, a szállodákban működő vendéglők pedig zárt térben is kiszolgálhatják szállóvendégeiket.

Ausztria

Az élet minden területét érintő szabályok léptek életbe október 25-én Ausztriában. Beltéri rendezvényeken egyidejűleg maximum hat felnőtt jelenléte a megengedett, szabadtéren ez 12 főt jelent. Ez vonatkozik minden összejövetelre – ideértve a magánpartikat is. De ugyanígy a parkban és a szabadidősportok során tervezett összejövetelekre is. A temetések ez alól továbbra is kivételek, itt legfeljebb 100 résztvevő engedélyezett. A maszk viselése minden nyilvános beltéri területen és számos szabadtéri rendezvényen kötelező. A korábbiakhoz hasonlóan a tömegközlekedésben (beleértve a felvonókat, repülőgépeket, autóbuszokat, kirándulóhajókat is) maszkot kell viselni. A maszk követelmény a vásárláskor és az ügyfélkapcsolattal rendelkező bármilyen szolgáltatás esetében is érvényes.

Hogyan tovább?

A magyarországi trendek és a közvélemény alakulásából adódóan további megszorító intézkedésekre is szükség lehet, de a környékbeli országok példájából azt látjuk, hogy radikális eredmény csak radikális intézkedések következtében várható. Csehországban fokozatosan vezették be a korlátozó intézkedéseket szeptember 30-tól kezdve, de ezen intézkedések hatásai mai napig nem jelentkeznek az esetszámok csökkenésében. Kérdés, hogy ezen a héten az október 22-én életbe lépett kijárási tilalom milyen eredménnyel jár. A legtöbb környező ország október 22-23 körül hozott jelentős korlátozó intézkedéseket, aminek eredménye jelenleg még nem értékelhető.

Forrás: WEBBeteg/MTI