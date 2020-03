COVID-19 - Alapvető szabályok mindenki számára a fertőződés elkerüléséhez

Új koronavírus: kell-e tartanunk tőle hazánkban?

A legfrissebb adatok szerint Olaszországban is találtak új koronavírussal fertőzött embert: egy 45 éves férfi Jordániából utazott haza, családjából egy 42 éves nő és egy 2 éves kislány is érintett már. Az állapotuk stabil. Ezzel az esettel együtt összesen 53 igazolt közel-keleti légúti koronavírus-fertőzésről tud a WHO, ezek közül 30 halálos eset - tájékoztatta a WEBBeteget dr. Pusztai Zsófia, a WHO Magyarországi Irodájának vezetője.