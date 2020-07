A nyári hőség mégsem állította meg a koronavírus terjedését - Miért?

Milyen lehet a COVID-19 megbetegedés enyhe lefolyása?

A COVID-19 megbetegedésben szenvedő emberek többségénél várhatóan viszonylag enyhe tünetek fordulnak elő, és a betegségből otthon is meggyógyulnak. Ám ők ugyanolyan könnyen továbbadhatják a fertőzést olyanoknak is, akiknél a betegség súlyos lefolyású vagy akár végzetes is lehet.