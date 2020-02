Miért nem véd a szájmaszk a koronavírus ellen?

A kórházakban is alkalmazott szájmaszkok nem arra lettek kifejlesztve, hogy viselőiket megóvják, hanem arra, hogy ők ne terjesszenek tovább vírusokat, baktériumokat.

Szakemberek többször nyilatkozták a napokban, hogy egészséges embereknél felesleges a szájmaszk viselése. Ha így van, miért látjuk mégis akár az egészségügyi intézményekben is?

Amennyiben kórházban, rendelőintézetben orvosi szájmaszkot viselő dolgozót lát, az azért van, hogy ne adjanak át kórokozókat a beteg, legyengült immunrendszerű betegeknek, vagy épp nyílt sérülésekkel rendelkező pácienseknek. Amennyiben fertőző betegségük van, kötelező viselniük a maszkot.

Az orvosi maszk ugyanis a kilélegzett levegőt és a szájak közvetlen közelében lévő nagyobb cseppeket szűri.az MTVA Híradónak elmondta. „Ezek a maszkok nem simulnak teljes egészében az arcra, sok hézag, sok lyuk van az arc és a maszk között, illetve maga a szerkezete is sokkal szellősebb, tehát az apró cseppeket nem szűri meg, ezért ez a maszk nem elsősorban azoknak ajánlott, aki védelmet szeretne a vírus ellen”. A professzor hangsúlyozta: egy szimpla orvosi maszk nem nyújt megfelelő védelmet a vírusokkal szemben, ugyanis ezeket a védőfelszereléseket nem erre a célra találták ki.A belélegzésnél védelmet nyújtó maszkok is léteznek, amelyek a levegőben kisebb cseppekben terjedő kórokozók ellen is hatékonyak, illetve az orvosi maszkokkal szemben tökéletesen zárnak. Az úgynevezett FFP3-as egészségvédelmi maszkot használják a laboratóriumokban és különböző, veszélyes anyagokkal dolgozó üzemekben is.azt hangsúlyozta továbbá, hogy amennyiben valaki járványos területen járt és betegnek érzi magát, inkább hívja fel háziorvosát, és lehetőség szerint ne menjen el a rendelőbe. A zsúfolt helyek elkerülésével csökkenthető a fertőzés továbbadásának és a járvány terjedésének esélye.Amennyiben betegként mégis kapcsolatba kerülünk másokkal, a legtöbbet úgy tehetjük védelmükben, ha betertjuk az általános higiénés szabályokat: ne tüsszentsünk vagy köhögjünk a levegőbe, más emberekre, továbbá rendszeresen mossunk kezet. Az egészségesek kézmosás nélkül ne nyúljanak a szájukhoz, szemükhöz. Ez azonban nem csak a koronavírus miatt, hanem valamennyi légúti fertőző betegség (pl. influenza ) esetén fontos szabály.

(WEBBeteg összeállítás, Forrás: MTI, hirado.hu)