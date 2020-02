Koronavírus - összefoglaló az eddigi fejleményekről

425 kínai, egy fülöp-szigeteki és egy hongkongi haláleset történt eddig a koronavírus járványban. Újabb németországi megbetegedést és több szingapúri megbetegedést is azonosítottak. A vírus felütötte a fejét Belgiumban is. A fertőzéseknek gazdasági következményei is vannak, a hosszú kínai gyárleállások akár Magyarországon is ellátási problémát okozhatnak.

Megkezdődött az orosz állampolgárok hazaszállítása Vuhanból

Oroszországnak legkevesebb kétheti készlete van az egyéni védekezéshez szükséges eszközökből: védőmaszkból, köpenyből és gyógyszerkészítményekből. Korábban sajtójelentésekből az derült ki, hogy a maszkok mind a fővárosi gyógyszertárakban, mind az online forgalmazóknál elfogytak.

Krajevoj közölte, hogy Oroszországban eddig nem dolgoztak a vakcina előállításán, mert még mindig nem áll rendelkezésre a klinikai kísérletekhez szükséges fajtaváltozat az új koronavírusból. A tisztségviselő szerint eredeti élő vírus birtokában az oltóanyag 2-5 hónap alatt fejleszthető ki.

Hat új megbetegedés Szingapúrban

Hat új koronavírusos esetet jelentettek Szingapúrból - írja a Reuters. Ezzel már 24 szingapúri koronavírusos megbetegedést diagnosztizáltak.

Több országban új fertőzötteket jelentettek

Malajzia, Dél-Korea és Vietnam is újabb koronavírusos megbetegedéseket jelentett kedden, Új-Zéland és Vietnam pedig folytatja állampolgárai evakuálását Kínából.

Egy hazaszállított belga fertőződött meg koronavírussal

A Vuhanból Belgiumba szállított kilenc belga állampolgár közül egy esetében pozitív lett a koronavírus-teszt – írja a Reuters a belga jelentések alapján. A fertőzött nem mutatja a betegség tüneteit, azonnal korházba szállították.

Újabb beteget találtak Németországban

Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, a kórokozót országszerte 12 fő hordozza bizonyítottan. A németországi esetek így továbbra is Bajorországra koncentrálódnak, a 12 fertőzött közül tíz él a tartományban.

A koronavírus ellenszere

A lopinavir és ritonavir HIV-ellenes szerek és nagy dózisban az oszeltamivir influenza elleni szer alkotja a gyógyszeres kezelést.

"Nem gyógyítja meg a beteget, de jelentősen javít állapotán. A 10 napja pozitív vírustesztű betegeknél a kombinált gyógyszer alkalmazása után 48 órával negatív lett a vírusteszt" - mondta Kriangska Atipornwanich, a bangkoki Rajavithi kórház tüdőgyógyásza.

"Jók a kilátások, de még több kutatás szükséges annak megállapítására, hogy ez lehetséges-e alapkezelésként" - tette hozzá.

