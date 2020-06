Világkampány a lepra legyőzésére

A lepra elleni küzdelemben is alapvető a korai felismerés. A mielőbb induló kezelés sikere, hatékonysága, maga a gyógyulás pedig egy gyógyszer-kombináció alkalmazásától várható, ismerték fel már két évtizede a szakértők, és jelentették be a WHO 1981-es közgyűlésén. Ennek megfelelően, 1982 óta, a terápia az igen költséges - mert akár 2-10 éven át is alkalmazandó -, antibiotikum-kombinációval zajlik.