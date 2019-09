A férfiak nehezen fejezik ki mélyebb érzéseiket, hamarabb megbetegszenek.

Joggal merül fel az a kérdés, hogy egy helyes, intelligens, jó megjelenésű, a nők számára vonzó férfi miért válik „magányos farkassá”, és válik képtelenné a párkapcsolat kialakítására. A válasz egyszerűnek tűnik, de megélni sokkal nehezebb. Ha egy férfinak ugyanis gyermekkorában, a stabilitásban, a szülőkhöz való kötődésben hiánya keletkezett, tudattalanul is azt figyeli felnőttkorában, hogy képes-e őt bármely számára kedves nő elfogadni. Ezt erősítette meg T. Tamás 62 esztendős informatikus is, aki több évtizede elvált, egyedülálló férfiként él, tartós párkapcsolata nem volt a válása óta, ahogyan fogalmazott: hosszú ideig nem is kereste az új kapcsolatteremtés lehetőségét, fontosabb volt számára az ikerfiaival töltött minőségi idő, illetve a munkája, amit hivatásának tekint. Nem titkolta, hogy az egyetem elvégzése után pár évvel nősült meg, közel a harmincadik születésnapjához, s egy nála tíz évvel fiatalabb nőt vett feleségül, akivel hite szerint, boldogan nevelték iker fiaikat. Csakhogy azt a családmodellt, amit nem kapott meg egyedülálló édesanyjától, azt nem is tudta továbbvinni a saját életébe. Végül fiatalabb felesége adta be a válókeresetet, mert inkább volt igaz barátság az övéké, mint házastársi párkapcsolat. Tamás ötven éves kora körül lett szerelmes újra, csakhogy vesztére megint egy ideát kergetett, nagyon vágyott a szeretetre, a szerelemre, de a nála 27 évvel fiatalabb barátnője fél év után odébb állt, mert nem kapta meg azt a luxust, amire számított Tamás mellett. A férfit megviselte a második szakítás is, s valódi, de még alkalmi párkapcsolatot sem tudott kialakítani a mai napig sem. Így vált a magány biztonságos állapottá számára. Szakemberhez sosem fordult, azt mondja, nem érzi azt, hogy bármi gond lenne az életével. Azon gyakran elgondolkodik, amit egy pszichológus rokona mondott, miszerint: ellenáll az elköteleződésnek, s vélhetően az édesanyjával való távolságtartó viszonya, az apa hiánya az életéből alakította ki a kötődés hiányát. Sokáig azt hitte, hogy az elköteleződés egyenlő a hűséggel, amibe nagyobb energiát, mély érzéseket nem kell „befektetni”. Azt hitte, elég, ha ő tisztában van az érzéseivel, s azt természetesen érti és érzi a párja is. Mindig a legjobb nőt kereste, s főként olyat, aki sokkal fiatalabb nála. Épp úgy, ahogyan a házasságában történt. Annál az érzésnél megrekedt, amit sosem ismert be magának, de nem is akarta, hogy bárki szembesítse ezzel. A férfiasságról is fantomkép élt benne, mivel sem nagyapja, sem édesapja nem volt soha. Így azt érzi, a mai napig is kergeti a férfiasság, a valódi férfikép ideáját, azt, amilyenné mindig is válni szeretett volna. Nem volt mihez mérnie ezt a képet, ezért a külvilág felé határozott, magabiztos férfi benyomását kelti a mai napig is, ugyanakkor új kapcsolat kialakítására nem képes, noha vágyódik rá. Elismerte, nem volt elég türelmes egyik kapcsolatában sem, és nem értette meg, hogy a nőknek megértésre, elfogadásra, gyöngédségre, s ha kell, beszélgetésre, „lelkizésre”, az igények összehangolására van a legnagyobb szüksége, mert ezek hiányában a testi kapcsolatra nehezen lesznek nyitottak. Csakhogy a férfi ezt a mintát soha, senkitől nem látta sem kisfiú-, sem pedig kamaszkorában, így megtanulni sem tudta. Magányát, a társ hiányát felnőtt ikerfiai társaságával, unokáival kompenzálja és helyettesíti.